Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo de la tragediaRescateMédicoFamiliaInvestigaciónEmbarazadaAngela y DanielEnfermera heridaDonación de sangre
instagramlinkedin

En Directo

Siniestro

Accidente de tren en Adamuz en directo | El número de fallecidos por el accidente asciende a 42

El CIAF ya ha desplegado a sus técnicos sobre el terreno para una fase clave de análisis técnico, custodia de pruebas y estudio de registros. Para proceder al rescate de los más de 40 desaparecidos, tras un replanteamiento, el operativo se centra ahora en intervenir directamente sobre el Alvia, lo que ha obligado a desplazar hasta la zona excavadoras y cizallas

Así han quedado los trenes tras el accidente de Adamuz

Así han quedado los trenes tras el accidente de Adamuz

Manuel Murillo

Miguel Ferrary

Javier Lerena

Laura Rubio

El ente independiente CIAF ya ha desplegado a sus técnicos sobre el terreno y abre ahora una fase clave de análisis técnico, custodia de pruebas y estudio de registros del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido, por ahora, 42 personas, 37 están hospitalizadas, 13 de ellas en la UCI, tras el descarrilamiento de dos trenes a su paso por Adamuz alrededor de las 19.50 horas. Además, más de 150 personas han resultado heridas, de las que más de la mitad requirieron atención sanitaria.

Los dos trenes accidentados circulaban por las vías de alta velocidad. El Iryo, que partió ayer tarde de la capital con destino a Atocha (Madrid), descarrilló y acabó impactando con otro de Renfe que circulaba en sentido contrario por la vía anexa, produciéndose el choque entre ambos trenes. El escaso tiempo, apenas segundo, entre el descarrilamiento y el impacto, impidió que se activarán los frenos de emergencias, según ha detallado Renfe.

El plan inicial para retirar los vagones contemplaba actuar en primer lugar sobre el tren Iryo para retirarlo y facilitar así el acceso al Alvia. Sin emnargo, tras un nuevo planteamiento, el operativo se centra ahora en intervenir directamente sobre el Alvia, lo que ha obligado a desplazar hasta la zona excavadoras y cizallas.

Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares y la Guardia Civil de Málaga está recogiendo muestras de ADN en la Comandancia de la capital del Arroyo de los Ángeles par la identifcación de las víctimas.

Este es un video sobre la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.

Seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba con un tren que salió de Málaga en dirección a Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
  2. Un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, deja 21 fallecidos y un centenar de heridos
  3. Descarrila un tren de Málaga a Madrid: 21 fallecidos y 25 heridos
  4. El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
  5. Lidl ya tiene fecha de apertura este enero del nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga
  6. ¿Se viven fenómenos paranormales en la Casa de los Fantasmas de Málaga? Esta es la verdad detrás de sus ruidos y sucesos extraños
  7. Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
  8. Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz

El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz

El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz

El alquiler de una habitación en Málaga, entre los más caros de España: sigue por encima de los 500 euros al mes

El alquiler de una habitación en Málaga, entre los más caros de España: sigue por encima de los 500 euros al mes

Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande

Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande

Málaga alcanza los 3.178 millones en exportaciones y acaricia un nuevo récord en 2025 a falta aún del dato de diciembre

Málaga alcanza los 3.178 millones en exportaciones y acaricia un nuevo récord en 2025 a falta aún del dato de diciembre

Ascienden a 42 las víctimas por el accidente ferroviario de Adamuz tras un descarrilamiento y choque de dos trenes

Ascienden a 42 las víctimas por el accidente ferroviario de Adamuz tras un descarrilamiento y choque de dos trenes

El jardín de Ronda que esconde una mina secreta del siglo XIV con un oasis de aguas cristalinas: ha sido declarado Bien de Interés Cultural

El jardín de Ronda que esconde una mina secreta del siglo XIV con un oasis de aguas cristalinas: ha sido declarado Bien de Interés Cultural

Jesús Saldaña, el médico malagueño que estaba desaparecido, entre los 41 fallecidos de Adamuz

Jesús Saldaña, el médico malagueño que estaba desaparecido, entre los 41 fallecidos de Adamuz

Málaga-María Zambrano, canción triste de una estación de tren

Málaga-María Zambrano, canción triste de una estación de tren
Tracking Pixel Contents