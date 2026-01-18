Accidente de tren en Adamuz en directo | El número de fallecidos por el accidente asciende a 42

El ente independiente CIAF ya ha desplegado a sus técnicos sobre el terreno y abre ahora una fase clave de análisis técnico, custodia de pruebas y estudio de registros del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido, por ahora, 42 personas, 37 están hospitalizadas, 13 de ellas en la UCI, tras el descarrilamiento de dos trenes a su paso por Adamuz alrededor de las 19.50 horas. Además, más de 150 personas han resultado heridas, de las que más de la mitad requirieron atención sanitaria.

Los dos trenes accidentados circulaban por las vías de alta velocidad. El Iryo, que partió ayer tarde de la capital con destino a Atocha (Madrid), descarrilló y acabó impactando con otro de Renfe que circulaba en sentido contrario por la vía anexa, produciéndose el choque entre ambos trenes. El escaso tiempo, apenas segundo, entre el descarrilamiento y el impacto, impidió que se activarán los frenos de emergencias, según ha detallado Renfe.

El plan inicial para retirar los vagones contemplaba actuar en primer lugar sobre el tren Iryo para retirarlo y facilitar así el acceso al Alvia. Sin emnargo, tras un nuevo planteamiento, el operativo se centra ahora en intervenir directamente sobre el Alvia, lo que ha obligado a desplazar hasta la zona excavadoras y cizallas.

Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares y la Guardia Civil de Málaga está recogiendo muestras de ADN en la Comandancia de la capital del Arroyo de los Ángeles par la identifcación de las víctimas.

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan las ruedas y la parte baja del Iryo / L.O. La Guardia Civil incorpora a agentes de la UCO para apoyar la investigación del choque de trenes Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se han incorporado a las pesquisas que se están llevando a cabo en Adamuz y en Córdoba capital sobre el accidente ferroviario que ha costado la vida, de momento, a 42 personas. Los agentes de la UCO han sido añadidos al despliegue de la Guardia Civil por decisión de la Jefatura de Policía Judicial del instituto armado, y con el fin de asistir a los guardias del Equipo Central de Criminalística -que comenzaron a trabajar en la madrugada de este lunes- y de la Comandancia de Córdoba -activados desde el domingo- en la labor de recogida de indicios y de testimonios en torno al siniestro en el que, en la tarde del día 18, se vieron implicados un tren de alta velocidad de la compañía italiana Iryo y un convoy Alvia de Renfe. Los agentes especializados añadidos al dispositivo pertenecen al Departamento de Delitos contra las Personas, ha podido confirmar este diario en fuentes próximas al caso. Es un área diferente del de Criminalística, a cuyos miembros se ve hasta el momento trabajando en las vías, incluso con ayuda de perros, o en laboratorios, en la recogida de indicios.

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno / Joaquin Corchero (EP) El alcalde de Adamuz señala que "poco a poco" vuelve la normalidad, pero será "difícil de olvidar" El alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, ha expresado este martes que la localidad comienza a recuperar la normalidad la "poco a poco" después del accidente ferroviario del pasado domingo que se ha cobrado la vida de al menos 42 personas, aunque aún se encuentran "digiriendo" el trágico siniestro, pues va a ser "algo difícil de olvidar". Así lo ha manifestado el primer edil adamuceño en declaraciones a Europa Press el mismo día en que los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, han visitado el lugar del trágico accidente. Al respecto, Moreno ha señalado que los reyes se han mostrado "muy cercanos, interesados por todo y preguntando cada detalle". Además, el alcalde ha recalcado que el Rey Felipe VI "me ha dado la enhorabuena" por la labor de mis vecinos durante las horas posteriores al siniestro, tiempo durante el cual muchos de los residentes en el municipio ofrecieron su ayuda y solidaridad para con los heridos y sus familiares, algo de lo que el propio Moreno ha subrayado sentir "mucho orgullo". El rey Felipe VI (i) y a reina Letizia (2i) escucha al alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno (d) y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c) a su llegada a la zona en la que se produjo el pasao domingo el accidente ferroviario en Adamuz / Jorge Zapata (EFE)

Continúan ingresadas 37 personas Según la información facilitada por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), el número de heridos que dejó el accidente que ha recibido el alta tras el siniestro asciende a 86 afectados tras registrarse este martes, 20 de enero, tres nuevas salidas hospitalarias. De esta manera, en distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas, de los que 33 son adultos y cuatro niños. Además, durante la jornada de este martes ha descendido a nueve el número de pacientes en UCI, de los que cuatro están en el hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios. En planta están ingresados 24 heridos; en concreto, nueve en el Reina Sofía --entre ellos, los cuatro menores--, dos en Cruz Roja, seis en Quirónsalud, cinco en San Juan de Dios y dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva.

Agustín Fadón, el camarero del Alvia que se salvó del accidente de Angrois y sigue desaparecido: "Ya avisó del mal estado de las vías" Cuarenta y ocho horas después del accidente del tren Alvia en Adamuz (Córdoba), María del Mar Fadón sigue sin saber nada de su hermano. Era camarero a bordo del Alvia 2384, el tren donde se concentran la mayor parte de las víctimas de esta tragedia. El de Agustín es uno de los nombres que a día de hoy permanecen en el limbo para sus familias, como el marido de Osiris: no aparecen en registros de hospitales, ni en registros de atendidos por los equipos de emergencias ni tampoco entre los fallecidos. "La espera, confiesa, es "desesperante", agravada por lo que denuncia como una "falta total de información" por parte de las instituciones y por la certeza de que su hermano llevaba tiempo alertando de que algo no iba bien. "Ya avisó del mal estado de la vía", ha contado a los medios. Javier, su marido, que se ha desplazado con ella a Córdoba para tratar de dar con su cuñado, cuenta que sus compañeros de tripulación le han contado que la última vez que vieron a Agustín fue cuando les dijo que iba al baño: del tercer vagón, donde está la cafetería, al segundo vagón. Aquello fue dos minutos antes de que el Iryo descarrilara por la cola impactando contra los primeros vagones del Alvia. El destino había sido caprichoso con él en el pasado. Fadón recuerda que su hermano se libró del accidente de Angrois, en Santiago de Compostela, al cambiar un turno: "Tenía destino ese día y le cambió el turno a un compañero". Esta vez no hubo escapatoria. "Cumplió 39 años el 3 de enero. Lo celebramos con sus hijos. Y ya no voy a volver a verle", lamenta entre la rabia y la pena a los medios. Cuando han pasado casi dos días desde la tragedia, los nervios, la angustia la desesperación y la incertidumbre se apoderan de todas esas familias que se temen lo peor: que los cuerpos de sus familiares estén bajo el amasijo de hierros en que están convertidos los tres primeros vagones del Alvia Madrid-Huelva que nunca llegó a su destino. [Más información]

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló / Rocío Ruz (EP) Adif realizó 38 actuaciones de revisión en el tramo accidentado de Adamuz en los últimos dos meses Adif realizó una cuarentena de actuaciones de revisión en el tramo accidentado de Adamuz en los últimos dos meses. A pesar de que la infraestructura de alta velocidad estaba recién renovada, ya que los trabajos acabaron en mayo del año pasado, posteriormente se habrían acometido obras para subsanar pequeños fallos principalmente en las vías que se habrían considerado "leves" en todos los casos. Ahora mismo la investigación sobre el choque de trenes se centra en el tren de Iryo, aunque se quiere analizar concienzudamente la situación de las vías.

Vagones del tren Iryio siniestrado / Jorge Zapata (EFE) Comienza la labor para remolcar el tren Iryo tras levantar y enderezar vagones Los trabajos para remolcar el tren Iryo desde la zona del siniestro en las vías a su paso por el término municipal de Adamuz en dirección hacia la estación de Villanueva de Córdoba han comenzado tras iniciarse el levantamiento y enderezar vagones pasadas las 15,00 horas de este martes, con la labor de las dos grúas de gran tonelaje incorporadas a las tareas. Al respecto, los trabajos se han impulsado a la par que se recuperaban los tres cadáveres que continuaban en el interior del tren Alvia, a unos metros del Iryo, y que se deslizó por un talud de cuatro metros, cobrándose la vida de al menos 42 personas. Durante la noche y la madrugada los trabajos se han centrado en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo y en apuntalar los últimos vagones de este último. La maquinaria pesada han realizado labores de compactaciones del terreno y dos grúas más se han incorporado al trabajo a primera hora de este martes, según ha informado la Junta de Andalucía.

La lluvia y la tormenta azotarán este miércoles a Adamuz La lluvia regresa este miércoles, 21 de enero, a Andalucía tras un inicio de semana con cielos despejados. La localidad cordobesa de Adamuz será uno de los puntos afectados, con una probabilidad de precipitaciones del 100 por ciento a partir de las 13.00 horas y riesgo de tormentas del 70 por ciento desde las 19,00 horas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet, en Adamuz, la probabilidad de lluvia será del 20 por ciento entre las 07,00 y las 13,00 horas, aumentando al 100% hasta el final de la jornada. La precipitación acumulada prevista entre las 17,00 y las 18,00 horas alcanzará los dos litros por metro cuadrado. La tormenta también será protagonista de esta jornada en el enclave cordobés. Se espera una probabilidad de lluvia del 5% entre las 07,00 y las 13,00 horas, que aumentará al 55 por ciento de 13,00 a 19,00 horas, y alcanzará el 70% hasta el final de la jornada. [El tiempo en Málaga en los próximos días]

El Gobierno y la Junta de Andalucía organizarán un funeral de Estado por el accidente de Adamuz El Gobierno preparará con la Junta de Andalucía un funeral de Estado en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, según avanzaron este martes fuentes gubernamentales. La decisión ya está tomada, aunque los preparativos aún no se iniciarán hasta encontrar a todos los desaparecidos, según las mismas fuentes. En el Ejecutivo son conscientes de que aún es pronto para convocar este homenaje y primero debe localizarse a todas las personas que puedan quedar atrapadas entre los restos de los vagones, destrozados por el violento impacto. No más allá de febrero Sin embargo, el plan que manejan en La Moncloa es que el funeral de Estado dedicado a todas las víctimas con la presencia de las principales autoridades del país se celebre en breve, no más allá del mes de febrero, según precisan las fuentes consultadas. La fecha aún no está decidida y tampoco el lugar de celebración, ya que el accidente tuvo lugar en Córdoba, pero muchas víctimas están vinculadas con la provincia de Huelva.