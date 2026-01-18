Descarrilla un tren de Málaga a Madrid: diez fallecidos y 25 heridos graves

Al menos diez personas han fallecido en el descarrilamiento de dos trenes a su paso por Adamuz alrededor de las 19.50 horas, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Varias personas más han resultado heridas en el accidente ferroviario, según han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112. Los dos trenes descarrilados circulaban por las vías de alta velocidad.

Seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba con un tren que salió de Málaga en dirección a Córdoba.

Aumenta el número de fallecidos a 10 La Guardia Civil ha confirmado que el número de fallecidos por el accidente de trenes en Adamuz asciende a 10, mientras que hay 25 personas heridas de gravedad

Levantan un puesto médico avanzado para atender a los heridos

Adif facilita un teléfono de información para las víctimas del accidente de trenes en Córdoba Adif ha puesto a disposición el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario, mientras se activan puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba

Suspendidas todas las conexiones ferroviarias entre Córdoba, Sevilla y Málaga Renfe ha suspendido todos los viajes en tren con destino o salida en Málaga, Córdoba, Sevilla y Málaga tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), con siete muertos y 25 fallecidos graves