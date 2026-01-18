En Directo
Siniestro
Descarrilla un tren de Málaga a Madrid: diez fallecidos y 25 heridos graves
Un accidente ferroviario registrado este martes, a las 19.45 horas, en Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha provocado la muerte de diez personas tras el choque entre un tren Iryo entre Málaga y Madrid y un Alvia con destino a Huelva
Al menos diez personas han fallecido en el descarrilamiento de dos trenes a su paso por Adamuz alrededor de las 19.50 horas, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Varias personas más han resultado heridas en el accidente ferroviario, según han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112. Los dos trenes descarrilados circulaban por las vías de alta velocidad.
Seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba con un tren que salió de Málaga en dirección a Córdoba.
Aumenta el número de fallecidos a 10
La Guardia Civil ha confirmado que el número de fallecidos por el accidente de trenes en Adamuz asciende a 10, mientras que hay 25 personas heridas de gravedad
Levantan un puesto médico avanzado para atender a los heridos
Adif facilita un teléfono de información para las víctimas del accidente de trenes en Córdoba
Adif ha puesto a disposición el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario, mientras se activan puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba
Suspendidas todas las conexiones ferroviarias entre Córdoba, Sevilla y Málaga
Renfe ha suspendido todos los viajes en tren con destino o salida en Málaga, Córdoba, Sevilla y Málaga tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), con siete muertos y 25 fallecidos graves
Dispositivo de emergencia
El 061 ha desplegado cinco uvis móviles, un vehículo de Apoyo Logístico y DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia). En la capital, el Ayuntamiento ha activado la nueva sala de crisis, mientras que otros municipios de la provincia como Montilla, Montoro, Pozoblanco, Baena o La Carlota han movilizado a efectivos de los bomberos como apoyo. Cruz Roja también ha informado del envío de más medios de asistencia, procedentes de Córdoba y Jaén para sumarse al dispositivo.
- El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
- El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos
- Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
- La avispa «asesina» llega a Málaga: localizan los primeros nidos de Velutina
- Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón
- Maskom, la última cadena de supermercados 100% malagueña con origen en un puesto junto a la Alameda de Colón
- De la modernización a la ‘merdellonización’ del Puerto de Málaga
- El paraje de Málaga repleto de nieve que se usaba siglos atrás para conservar bebidas y alimentos: aún se puede visitar