Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente trenMálaga CFSenderistaMontes de MálagaCien CañosObispo de MálagaFantasmasHuelga pescaAlquileresCalle Nueva
instagramlinkedin

En Directo

Siniestro

Descarrilla un tren de Málaga a Madrid: diez fallecidos y 25 heridos graves

Un accidente ferroviario registrado este martes, a las 19.45 horas, en Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha provocado la muerte de diez personas tras el choque entre un tren Iryo entre Málaga y Madrid y un Alvia con destino a Huelva

Al menos dos personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil. EFE/ @eleanorinthesky Red Social X SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Al menos dos personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil. EFE/ @eleanorinthesky Red Social X SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / @ELEANORINTHESKY RED SOCIAL X / EFE

Miguel Ferrary

Susana Fernández

Al menos diez personas han fallecido en el descarrilamiento de dos trenes a su paso por Adamuz alrededor de las 19.50 horas, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Varias personas más han resultado heridas en el accidente ferroviario, según han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112. Los dos trenes descarrilados circulaban por las vías de alta velocidad.

Seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba con un tren que salió de Málaga en dirección a Córdoba.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents