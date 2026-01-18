Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Montes de MálagaObispo de MálagaVoluntaria MaternoTivoliFantasmasBar El LeleAlquileresCalle NuevaLa TrinidadMálaga CF
instagramlinkedin

Infraestructuras

La Diputación de Málaga inicia obras de emergencia en cinco carreteras afectadas por los últimos temporales

Los trabajos incluyen reconstrucción de terraplenes, reparación de calzadas y retirada de escombros para garantizar la seguridad vial

Los técnicos del servicio de Vías y Obras han valorado los desperfectos, que ascienden a un total de 730.000 euros.

Los técnicos del servicio de Vías y Obras han valorado los desperfectos, que ascienden a un total de 730.000 euros. / diputación málaga

La Opinión

Málaga

La Diputación de Málaga ha puesto en marcha trabajos de urgencia en cinco carreteras del Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda para reparar los daños provocados por las fuertes lluvias de los últimos días. Los técnicos del servicio de Vías y Obras han valorado los desperfectos, que ascienden a un total de 730.000 euros, y han definido las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad vial.

Las principales incidencias se registraron en tres carreteras del Valle del Guadalhorce. En la MA-3300, entre Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, un tramo de 100 metros del terraplén colapsó parcialmente, dejando media calzada sin apoyo y provocando una grieta longitudinal. Para evitar accidentes, la zona se ha delimitado y se ha señalizado el estrechamiento. Las obras, presupuestadas en 250.000 euros, incluyen la reconstrucción del terraplén mediante muros de escollera, demolición y reparación de la calzada y arreglo de la cuneta.

En la MA-3400, que da acceso a la pedanía cartameña de Gibralgalia, el terraplén colapsó en el kilómetro 2 debido a la rotura de una obra de drenaje transversal, afectando a unos 50 metros de calzada. Las obras de emergencia, valoradas en 220.000 euros, contemplan acondicionamiento del terreno, reconstrucción del terraplén con muros de escollera, restitución del drenaje y reparación de la calzada.

Por su parte, en la MA-5403, entre Ardales y El Chorro, se han producido asentamientos en la calzada y cuneta y colapsos parciales de dos terraplenes. Las actuaciones, cifradas en 180.000 euros, incluyen reparación de la calzada, sellado de cunetas con hormigón y reconstrucción de los terraplenes.

En la Serranía de Ronda, se realizan trabajos en la MA-8302, de acceso a Genalguacil, y la MA-8301, que conecta con Jubrique, con reparaciones centradas en la retirada de piedras, tierra y árboles caídos. El presupuesto estimado asciende a 50.000 euros y 30.000 euros, respectivamente.

Las obras, contratadas por procedimiento de urgencia, ya están en marcha para restablecer cuanto antes la circulación y garantizar la seguridad de los conductores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
  2. El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos
  3. Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
  4. La avispa «asesina» llega a Málaga: localizan los primeros nidos de Velutina
  5. Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón
  6. Maskom, la última cadena de supermercados 100% malagueña con origen en un puesto junto a la Alameda de Colón
  7. De la modernización a la ‘merdellonización’ del Puerto de Málaga
  8. El paraje de Málaga repleto de nieve que se usaba siglos atrás para conservar bebidas y alimentos: aún se puede visitar

La Diputación de Málaga inicia obras de emergencia en cinco carreteras afectadas por los últimos temporales

La Diputación de Málaga inicia obras de emergencia en cinco carreteras afectadas por los últimos temporales

Seis víctimas mortales: Málaga concentra casi la mitad de los asesinatos machistas en Andalucía en 2025

Seis víctimas mortales: Málaga concentra casi la mitad de los asesinatos machistas en Andalucía en 2025

Más de 700.000 euros en nuevos equipos y material para los Bomberos de Málaga

Más de 700.000 euros en nuevos equipos y material para los Bomberos de Málaga

Proponen doblar la extensión del Parque Natural Montes de Málaga para prevenir inundaciones

Proponen doblar la extensión del Parque Natural Montes de Málaga para prevenir inundaciones

¿Se viven fenómenos paranormales en la Casa de los Fantasmas de Málaga? Esta es la verdad detrás de sus ruidos y sucesos extraños

El PSOE de Málaga, un año después de María Jesús Montero

El PSOE de Málaga, un año después de María Jesús Montero

Denuncian un turno policial irregular en el aeropuerto de Málaga: «Negociación o tribunales»

Denuncian un turno policial irregular en el aeropuerto de Málaga: «Negociación o tribunales»

Bar ‘El Lele’: reconocimiento a un lugar histórico de Churriana

Bar ‘El Lele’: reconocimiento a un lugar histórico de Churriana
Tracking Pixel Contents