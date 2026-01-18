Infraestructuras
La Diputación de Málaga inicia obras de emergencia en cinco carreteras afectadas por los últimos temporales
Los trabajos incluyen reconstrucción de terraplenes, reparación de calzadas y retirada de escombros para garantizar la seguridad vial
La Diputación de Málaga ha puesto en marcha trabajos de urgencia en cinco carreteras del Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda para reparar los daños provocados por las fuertes lluvias de los últimos días. Los técnicos del servicio de Vías y Obras han valorado los desperfectos, que ascienden a un total de 730.000 euros, y han definido las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad vial.
Las principales incidencias se registraron en tres carreteras del Valle del Guadalhorce. En la MA-3300, entre Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, un tramo de 100 metros del terraplén colapsó parcialmente, dejando media calzada sin apoyo y provocando una grieta longitudinal. Para evitar accidentes, la zona se ha delimitado y se ha señalizado el estrechamiento. Las obras, presupuestadas en 250.000 euros, incluyen la reconstrucción del terraplén mediante muros de escollera, demolición y reparación de la calzada y arreglo de la cuneta.
En la MA-3400, que da acceso a la pedanía cartameña de Gibralgalia, el terraplén colapsó en el kilómetro 2 debido a la rotura de una obra de drenaje transversal, afectando a unos 50 metros de calzada. Las obras de emergencia, valoradas en 220.000 euros, contemplan acondicionamiento del terreno, reconstrucción del terraplén con muros de escollera, restitución del drenaje y reparación de la calzada.
Por su parte, en la MA-5403, entre Ardales y El Chorro, se han producido asentamientos en la calzada y cuneta y colapsos parciales de dos terraplenes. Las actuaciones, cifradas en 180.000 euros, incluyen reparación de la calzada, sellado de cunetas con hormigón y reconstrucción de los terraplenes.
En la Serranía de Ronda, se realizan trabajos en la MA-8302, de acceso a Genalguacil, y la MA-8301, que conecta con Jubrique, con reparaciones centradas en la retirada de piedras, tierra y árboles caídos. El presupuesto estimado asciende a 50.000 euros y 30.000 euros, respectivamente.
Las obras, contratadas por procedimiento de urgencia, ya están en marcha para restablecer cuanto antes la circulación y garantizar la seguridad de los conductores.
