La Diputación de Málaga inicia obras de emergencia en cinco carreteras afectadas por los últimos temporales

La Diputación de Málaga ha puesto en marcha trabajos de urgencia en cinco carreteras del Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda para reparar los daños provocados por las fuertes lluvias de los últimos días. Los técnicos del servicio de Vías y Obras han valorado los desperfectos, que ascienden a un total de 730.000 euros, y han definido las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad vial.

Las principales incidencias se registraron en tres carreteras del Valle del Guadalhorce. En la MA-3300, entre Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, un tramo de 100 metros del terraplén colapsó parcialmente, dejando media calzada sin apoyo y provocando una grieta longitudinal. Para evitar accidentes, la zona se ha delimitado y se ha señalizado el estrechamiento. Las obras, presupuestadas en 250.000 euros, incluyen la reconstrucción del terraplén mediante muros de escollera, demolición y reparación de la calzada y arreglo de la cuneta.

En la MA-3400, que da acceso a la pedanía cartameña de Gibralgalia, el terraplén colapsó en el kilómetro 2 debido a la rotura de una obra de drenaje transversal, afectando a unos 50 metros de calzada. Las obras de emergencia, valoradas en 220.000 euros, contemplan acondicionamiento del terreno, reconstrucción del terraplén con muros de escollera, restitución del drenaje y reparación de la calzada.

Por su parte, en la MA-5403, entre Ardales y El Chorro, se han producido asentamientos en la calzada y cuneta y colapsos parciales de dos terraplenes. Las actuaciones, cifradas en 180.000 euros, incluyen reparación de la calzada, sellado de cunetas con hormigón y reconstrucción de los terraplenes.

En la Serranía de Ronda, se realizan trabajos en la MA-8302, de acceso a Genalguacil, y la MA-8301, que conecta con Jubrique, con reparaciones centradas en la retirada de piedras, tierra y árboles caídos. El presupuesto estimado asciende a 50.000 euros y 30.000 euros, respectivamente.

Las obras, contratadas por procedimiento de urgencia, ya están en marcha para restablecer cuanto antes la circulación y garantizar la seguridad de los conductores.