Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente trenMálaga CFSenderistaMontes de MálagaCien CañosObispo de MálagaFantasmasHuelga pescaAlquileresCalle Nueva
instagramlinkedin

Accidente ferroviario

Las estaciones de Málaga, Atocha, Córdoba y Sevilla estarán abiertas toda la noche

Cientos de personas no han podido viajar en la tarde de este domingo al quedar suspendida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el siniestro ferroviario

La estación María Zambrano permanecerá abierta toda la noche.

La estación María Zambrano permanecerá abierta toda la noche. / ep

Efe

Madrid

Las estaciones de tren de Málaga, Atocha (Madrid), Córdoba y Sevilla permanecerán abiertas toda la noche para alojar a los cientos de pasajeros que no han podido coger sus trenes tras el trágico descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba) que deja al menos diez fallecidos y 25 heridos graves.

Fuentes de Adif han informado a EFE de esta decisión después que cientos de personas no hayan podido viajar en la tarde de este domingo al quedar suspendida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el siniestro ferroviario.

Un accidente que se producido a las 19.39 horas cuando el tren Iryo de Málaga a Madrid, con 317 pasajeros a bordo, descarrillaba en Adamuz (Cordoba) sus tren últimos vagones (el 6,7 y 8) e invadía otra vía por al circulaba otro convoy, un Alvia con destino a Huelva en que viajaban un centenar de viajeros y que todo apunta que se ha llevado la peor parte por el impacto.

Para atender en el suceso, el 061 ha desplegado en Córdoba 5 UVIs móviles del 061, vehículo de Apoyo Logístico del 061 y 4 DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia).

Además, en Madrid, el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y ha desplazado a la estación de Atocha a un equipo con psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares.

Mientras, Renfe ha habilitado un teléfono, el 900 10 10 20.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
  2. El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos
  3. Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
  4. La avispa «asesina» llega a Málaga: localizan los primeros nidos de Velutina
  5. Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón
  6. Maskom, la última cadena de supermercados 100% malagueña con origen en un puesto junto a la Alameda de Colón
  7. De la modernización a la ‘merdellonización’ del Puerto de Málaga
  8. El paraje de Málaga repleto de nieve que se usaba siglos atrás para conservar bebidas y alimentos: aún se puede visitar

Familiares aguardan sobrecogidos en Huelva noticias del Alvia tras el grave accidente en Córdoba

Familiares aguardan sobrecogidos en Huelva noticias del Alvia tras el grave accidente en Córdoba

Pasajeros pasarán la noche en la estación y buscan transporte alternativo desde Málaga

Pasajeros pasarán la noche en la estación y buscan transporte alternativo desde Málaga

Adif suspende la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz que causó diez muertos

Adif suspende la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz que causó diez muertos

Un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, deja 21 fallecidos y un centenar de heridos

Un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, deja 21 fallecidos y un centenar de heridos

En directo: Ascienden a 21 los fallecidos por el accidente ferroviario en Adamuz

En directo: Ascienden a 21 los fallecidos por el accidente ferroviario en Adamuz

Las estaciones de Málaga, Atocha, Córdoba y Sevilla estarán abiertas toda la noche

Las estaciones de Málaga, Atocha, Córdoba y Sevilla estarán abiertas toda la noche

Pasajeros relatan el descarrilamiento de un tren Iryo en Adamuz: "Empezó a temblar muchísimo"

Pasajeros relatan el descarrilamiento de un tren Iryo en Adamuz: "Empezó a temblar muchísimo"

El accidente en Córdoba, primera tragedia mortal que golpea a la Alta Velocidad en España

El accidente en Córdoba, primera tragedia mortal que golpea a la Alta Velocidad en España
Tracking Pixel Contents