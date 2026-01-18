Accidente ferroviario
Las estaciones de Málaga, Atocha, Córdoba y Sevilla estarán abiertas toda la noche
Cientos de personas no han podido viajar en la tarde de este domingo al quedar suspendida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el siniestro ferroviario
Efe
Las estaciones de tren de Málaga, Atocha (Madrid), Córdoba y Sevilla permanecerán abiertas toda la noche para alojar a los cientos de pasajeros que no han podido coger sus trenes tras el trágico descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba) que deja al menos diez fallecidos y 25 heridos graves.
Fuentes de Adif han informado a EFE de esta decisión después que cientos de personas no hayan podido viajar en la tarde de este domingo al quedar suspendida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el siniestro ferroviario.
Un accidente que se producido a las 19.39 horas cuando el tren Iryo de Málaga a Madrid, con 317 pasajeros a bordo, descarrillaba en Adamuz (Cordoba) sus tren últimos vagones (el 6,7 y 8) e invadía otra vía por al circulaba otro convoy, un Alvia con destino a Huelva en que viajaban un centenar de viajeros y que todo apunta que se ha llevado la peor parte por el impacto.
Para atender en el suceso, el 061 ha desplegado en Córdoba 5 UVIs móviles del 061, vehículo de Apoyo Logístico del 061 y 4 DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia).
Además, en Madrid, el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y ha desplazado a la estación de Atocha a un equipo con psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares.
Mientras, Renfe ha habilitado un teléfono, el 900 10 10 20.
