La flota pesquera en la provincia de Málaga convoca un nuevo paro para este lunes como protesta

Poco o ningún avance ha deparado en el sector pesquero el paro del pasado lunes, que secundaron de forma mayoritaria los barcos de arrastre y los de otras artes tanto en la franja andaluza comprendida entre Caleta de Vélez y Cádiz capital, como en otras áreas del país que resultan afectadas por las nuevas restricciones que impone la Unión Europea en materia de gestión de las capturas incluso horas antes de entrar a puerto. Ante esta situación y por segunda semana consecutiva, los armadores y sus tripulaciones están llamadas a secundar un nuevo paro en su actividad. Será este lunes 19 cuando incluso se detengan de nuevo las lonjas, por lo que a priori no va a haber pescado fresco en los mercados ni lunes ni martes, como manifiestan los propios pescadores.

Por segunda semana consecutiva, los armadores y sus tripulaciones están llamados a secundar un nuevo paro en su actividad. / ep

Acciones de protesta

Más de 200 embarcaciones que componen la flota en la provincia están llamadas a retomar una semana más un ciclo de acciones de protesta que parte de esa situación, que en especial van a sufrir este año quienes faenan con barcos de arrastre. Ya alertaban el lunes anterior que habría nuevas jornadas de paro «si no se producía una respuesta rápida», respecto a flexibilizar las tareas administrativas mar adentro, bien el Ministerio español o bien la propia Unión Europea, como organismo que regula el sector y se encarga de dictaminar las sanciones a quienes no cumplen con el nuevo y exigente reglamento sobre pesca.

Existen dos exigencias muy concretas para anular los paros y estas acciones de protesta. Por un lado, esa obligación de «realizar preavisos de llegada a puerto con cuatro horas de antelación». Y ante todo por la necesidad de anotar las capturas desde unos pocos de gramos. Es un cambio «muy drástico frente a la normativa anterior», como señalan los propios armadores consultados, cuando sólo se obligaba a registrar las especies a partir de la barrera de los 50 kilogramos de peso.

La falta de actividad puede generar un incremento en los precios del pescado / ep

Incremento en los precios

Los patrones de barco consultados indicaban la pasada semana que estos paros de una única jornada puntual, aún siendo justo después del domingo, en el que tampoco se faena, no tienen que dejar al completo desabastecidas las pescaderías y supermercados. Pero el hecho de que se detenga la actividad por segundo lunes consecutivo, sí puede que genere tensión y haya un incremento de los precios cuando el miércoles vuelva a haber pescado fresco en los puestos de venta, después de las sesiones de las lonjas durante la tarde de este próximo martes.

Aún con este escenario, quizás el más drástico de los que se barajan, cabe la posibilidad de que incluso a lo largo del lunes puedan retomarse unas conversaciones que, de inicio, tras el primer paro, no dieron los frutos que esperaban los principales afectados, armadores y tripulaciones.

En el horizonte, como indican los armadores a este periódico, también se denuncia que, igual que ocurre en agricultura o en la ganadería, los mercados no dejan de recibir pescado o marisco procedente de países de Sudamérica o de las costas del Sáhara.