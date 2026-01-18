Más de 700.000 euros en nuevos equipos y material para los Bomberos de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado varias actuaciones para mejorar los medios y las instalaciones de los Bomberos de Málaga. En conjunto, se destinarán más de 722.000 euros a la compra de nuevos equipos de protección y materiales para el trabajo diario del servicio.

La principal actuación es un contrato que sale a concurso dividido en 17 lotes, con un presupuesto de 607.947,89 euros (IVA incluido). El plazo de entrega será de entre cuatro y cinco meses, según el material, y las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 17 de febrero. A esta compra se suma otra anterior, ya adjudicada por 114.845,03 euros, cuya entrega se completará en las próximas semanas.

Equipos incluidos

El nuevo material está pensado para cubrir las necesidades de toda la plantilla y también del personal que se incorporará próximamente, ya que hay previstas 51 nuevas plazas en proceso de selección. Entre los equipos incluidos hay protección para intervenciones con avispas y abejas, calzado de seguridad, material para rescates en altura y con cuerdas, trabajos en espacios cerrados, rescates en agua, guantes, cascos, chalecos, equipos de respiración para incendios y protección frente al frío.

Actualmente está en licitación la compra de cuatro nuevos vehículos / ep

Estas compras se añaden a un plan más amplio de mejoras. Por un lado, está prevista la renovación progresiva de la flota de vehículos de bomberos hasta 2028, con un total de 28 nuevos camiones y vehículos ligeros. En estos momentos está en licitación la compra de cuatro vehículos, con un presupuesto de algo más de 2,18 millones de euros, que se suman a otros ocho ya adjudicados el pasado año.

Mejorar instalaciones

También se han puesto en marcha mejoras en las instalaciones. El parque de bomberos de Carretera de Cádiz será reformado parcialmente para adaptar dormitorios, ampliar zonas de descanso, cambiar ventanas, solucionar filtraciones y realizar trabajos de pintura, todo ello sin interrumpir el servicio. Además, se han contratado sistemas de videovigilancia en los cinco parques de la ciudad, una nueva red de comunicaciones por radio, maquinaria para la limpieza de equipos de respiración, nuevas taquillas y mobiliario, y el mantenimiento general de los parques y del Centro Municipal de Emergencias.

El objetivo de todas estas actuaciones es actualizar los medios materiales, mejorar las condiciones de trabajo y garantizar que el servicio de bomberos pueda seguir funcionando con normalidad y seguridad las 24 horas del día.