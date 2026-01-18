Parques, equipamientos y zonas verdes: así serán los nuevos presupuestos participativos para Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ya ha dado a conocer de forma definitiva los resultados de los Presupuestos Participativos 2026-2027, un proceso en el que la ciudadanía ha podido proponer y priorizar inversiones para mejorar sus barrios.

Tras completar todas las fases y analizar las propuestas con mayor respaldo vecinal, el Consistorio destinará 2,8 millones de euros a actuaciones repartidas entre los once distritos de la ciudad. Las inversiones se centrarán principalmente en parques infantiles, zonas verdes, accesibilidad, instalaciones deportivas y espacios públicos, dando respuesta a reivindicaciones vecinales recurrentes trasladadas en juntas de distrito, asociaciones de vecinos y anteriores procesos participativos. El presupuesto se distribuirá de forma equilibrada entre los años 2026 y 2027, con partidas concretas para cada proyecto.

En el Distrito Centro se ejecutarán dos actuaciones, con un presupuesto de 120.400 euros cada una. En 2026 se llevará a cabo la restauración y puesta en valor del Jardín de los Monos, en la plaza de la Victoria. El proyecto contempla el embellecimiento del entorno y la recuperación de la identidad histórica de este espacio, con la posibilidad de incorporar algún elemento alegórico que rinda homenaje a los monos que habitaron la antigua jaula, uno de los principales atractivos de la plaza en el siglo pasado. Se trata de una petición impulsada desde la Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de La Fuente, que reclamaba la transformación y recuperación de una plaza con «una historia cultural significativa». Esta intervención permitirá culminar una de las fases de la regeneración urbana del entorno de Lagunillas.

Ya en 2027, el barrio de La Trinidad será protagonista con la remodelación de la pista deportiva Juan Reina, que incluirá la sustitución completa del cerramiento perimetral, la instalación de nuevas porterías y trabajos de pintura tanto en el muro como en el pavimento. Las deficiencias de la instalación habían sido denunciadas de forma reiterada por usuarios y por la Asociación de Vecinos Trinidad Centro, especialmente por motivos de seguridad.

Distrito Este

El Distrito Este concentrará varias actuaciones vinculadas a la seguridad y la movilidad peatonal. En 2026 se instalarán letras anunciadoras del acceso a distintas barriadas, con una inversión de 96.800 euros, y se eliminarán las biondas de la Carretera de Olías, sustituyéndolas por una valla ornamental en el tramo comprendido entre el número 69 y el puente, con 57.200 euros.

Para 2027 se ejecutará un pasaje accesible tras el centro de salud de El Palo y la avenida Juan Sebastián Elcano, con un presupuesto de 27.000 euros, y se creará acerado en el tramo que conecta la ITV de El Palo con la Carretera de Olías hasta Servicios Operativos, con una inversión de 127.000 euros.

En Ciudad Jardín, la actuación de 2026, dotada con 120.400 euros, contempla la creación de acerado y la mejora de la canalización de aguas pluviales en la calle Hoyo del Santo, en la barriada de San José. El objetivo es reducir la caída de agua y el arrastre de tierras procedentes del talud existente, además de renovar el perímetro de la pista deportiva. En 2027 se destinará la misma cantidad a la instalación de letras que identifiquen el acceso a distintas barriadas del distrito, como Las Flores, Parque del Sur, San José, Sagrada Familia o Mangas Verdes.

Campo de Carlinda. | L.O

Bailén-Miraflores

El Distrito Bailén-Miraflores contará en 2026 con dos inversiones diferenciadas: 30.000 euros para renovar el pavimento del parque infantil del Centro de Educación Infantil Altabaca, sustituyéndolo por uno más seguro y antideslizante, y 90.400 euros para la mejora del campo de fútbol de Carlinda, donde se actuará sobre la estructura de la grada, se instalará una cubierta y se realizarán trabajos de pintura. En 2027 se crearán espacios de sombra y nuevos parques infantiles, con 38.000 euros para una zona junto al colegio Miraflores y 82.400 euros para estructuras de sombra en parques infantiles de distintos barrios.

En Palma-Palmilla, las inversiones se centrarán en las instalaciones deportivas de la avenida Janes Bowles. En 2026 se reformarán las pistas de tenis y pádel, con 112.000 euros, y en 2027 se actuará sobre las pistas de fútbol-sala y baloncesto, con la misma cantidad.

Cruz del Humilladero

El Distrito Cruz del Humilladero contará en 2026 con 154.000 euros para la renovación del parque infantil de la calle Argentea, ampliando la zona de juegos e incorporando elementos inclusivos. En 2027, con idéntica partida, se acometerá la remodelación e instalación de sombras en los parques infantiles de Carranque, en las calles Virgen de Begoña y Joaquín Verdugo.

En Carretera de Cádiz, el programa de 2026 incluye la ampliación del parque canino de la calle Lexicógrafa María Moliner, con 96.800 euros; la instalación de tres mesas de ping-pong antivandálicas en el Parque 25 de Noviembre, con 7.500 euros; y mejoras en los jardines de la calle Jalón, con 49.700 euros.

Para 2027 se creará un espacio de calistenia en el Parque 25 de Noviembre, con 96.800 euros, y se realizará una escultura-monumento en homenaje a las cigarreras vinculadas a la antigua Tabacalera, con 57.200 euros.

En Churriana, el proyecto se desarrollará por fases en El Pizarrillo. En 2026 se ejecutará la primera fase, con 112.000 euros, que incluirá un parque infantil, una pista de baloncesto 3x3 y zonas de sombra.

En 2027 se completará con un parque de calistenia, una zona verde sombreada y la ampliación del área de juegos, con otros 112.000 euros.

El Distrito Campanillas destinará 112.000 euros en 2026 a la instalación de módulos prefabricados de uso público durante todo el año en la barriada de Las Castañetas. En 2027, la misma cantidad se empleará en la reparación integral de las instalaciones deportivas de la calle Suppe.

En el Puerto de la Torre, se invertirán 120.400 euros en 2026 para crear un parque infantil y zonas verdes en una parcela municipal entre las calles Sirio y Fernán Pérez de Guzmán. En 2027, otros 120.400 euros se destinarán a la creación y acondicionamiento de zonas verdes y parques en El Cañaveral.

Por último, en Teatinos, el proyecto de 2026 contará con 120.400 euros para mejorar la iluminación de calles peatonales en el entorno del Parque de los Cuentos, el Parque Doctor Rodríguez Barrionuevo y el campo de fútbol El Romeral. En 2027 se instalarán estructuras de sombra en un parque infantil situado entre las calles Orson Welles y Carril del Capitán, con la misma inversión.

Los Presupuestos Participativos son un mecanismo de participación que permite a la ciudadanía, junto a sus representantes municipales, decidir en qué invertir una parte del presupuesto municipal. El Ayuntamiento de Málaga decidió en 2022 recuperar la esencia del modelo original establecido en 2006. Los ámbitos específicos son: acerado, movilidad, alumbrado público, mobiliario urbano, parques infantiles, parques y fardines, parques caninos y equipamientos deportivos.

Esta determinación de ámbitos y tipologías de actuación que pueden proponerse para un emplazamiento concreto ha sido fruto de un análisis detallado por parte de los distritos. El objetivo es identificar intervenciones en lugares o espacios concretos que no estuvieran ya contempladas en los planes municipales y que, a la vez, fueran viables desde el punto de vista del coste y de la ejecución