Proponen doblar la extensión del Parque Natural Montes de Málaga para prevenir inundaciones

La Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga ha aprobado la propuesta de la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga de aumentar este espacio protegido en unas 6.000 hectáreas, lo que supondría más del doble de la extensión actual: 4.996 hectáreas .

La ampliación se centraría en la margen derecha del Guadalmedina, con la exclusión de los sectores del Flysch del Colmenar, así como de los terrenos calificados como urbanos y urbanizables en el planeamiento urbanístico de Casabermeja y Málaga. Es decir, que al parque natural actual se sumaría la cuenca hidrográfica del río Guadalmedina, con las excepciones mencionadas.

Propuesta de ampliación del Parque Natural Montes de Málaga aprobada por la junta rectora del parque. / La Opinión

Para la asociación, toda el área constituiría «una unidad territorial indiscutible», frente a la situación actual, en la que los límites del parque son circunstanciales: producto del agotamiento de los fondos para seguir repoblando, recuerda la propuesta, que también resalta que el espacio protegido actual es uno de los «más pequeños de Andalucía».

La asociación de amigos señala además que, con esta medida, por un lado, entrarían a formar parte del parque natural las mismas especies y elementos que han convertido este espacio en Lugar de Interés Comunitario, así como en Zona Especial de Conservación, al no haber diferencia entre los terrenos ya protegidos y lo que se pretende ampliar.

El segundo motivo es «evitar o disminuir el peligro de inundación» de Málaga capital; por eso, señalan que resulta «imprescindible» «la formación y consolidación de una cubierta vegetal y forestal sobre los terrenos que se propone ampliar el PN».

Mantener la propiedad existente

Un aspecto importante de la propuesta aprobada es que los nuevos espacios protegidos «no necesariamente deben ser dominio público, salvo supuestos de superior interés general». Es decir, que lo «deseable» es mantener la «estructura de propiedad existente, implicando a los propietarios y gestores de suelo en la toma de decisiones que afecte a sus terrenos».

En este sentido, el proyecto hace hincapié en que no se propone «un bosque» sino combinar «especies forestales con otras productivas y huertos».

Cartel indicativo del Parque Natural Montes de Málaga, en una imagen de archivo. / RAFAEL G. RELANO

Una ampliación gradual

El abogado y urbanista Álvaro García-Cabrera, quien fuera primer presidente de la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga, fundada en 2006, y actual representante del colectivo en la junta rectora, detalla que plantean una ampliación gradual, cuya primera fase serían estas 6.000 hectáreas.

Como explica, en 2009 la junta rectora encargó a la profesora de Análisis Geográfico Nacional de la UMA, María Luisa Gómez, una propuesta de ampliación que fue aprobada y que daba como resultado un parque natural de 33.000 hectáreas.

Ante la imposibilidad de llegar de inmediato a esa cifra, la propuesta actual sería un primer paso. Como curiosidad, la suma del Parque Natural y la cuenca del Guadalmedina coincidirían -salvo las excepciones mencionadas- con el Proyecto de Corrección y Repoblación de la Cuenca de Recepción del Torrente Guadalmedina del año 1919, informa Álvaro García-Cabrera.

Álvaro García-Cabrera y Tristán González, de la Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga. / A.V.

Para Tristán González, representante en la junta rectora del Partido Verde (antes Verdes Equo), la ampliación es una necesidad vital para Málaga: «Los Montes de Málaga, si no los tratas, te la devuelven en forma de inundaciones. Si impermeabilizas el suelo ahí arriba, ese agua no se filtra y escurre hacia los que están abajo».

Como detalla, «donde haya monte público será más fácil actuar, y donde haya monte público y privados se puede llegar a convenios de custodia del territorio».

Álvaro García-Cabrera, por su parte, explica que la junta rectora es un órgano consultivo que se constituye en los espacios protegidos, por lo que sus decisiones «tienen que ser respaldadas por la Administración competente», en este caso la Junta de Andalucía.

Tras esta aprobación, este año tendrá lugar la elaboración «de un documento técnico más preciso, que justifique la procedencia de tal calificación», informa.