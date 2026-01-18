Reacción institucional tras el grave accidente de tren en Adamuz

El grave accidente ferroviario registrado en Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha provocado una inmediata reacción institucional y política a todos los niveles, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona para auxiliar a los pasajeros afectados y evaluar el alcance real del suceso.

La prioridad, según coinciden todas las administraciones, es la atención a las víctimas y la coordinación de los medios necesarios sobre el terreno, en un escenario que sigue siendo complejo y en el que la información oficial se va actualizando con cautela a medida que avanzan las labores de rescate.

Preocupación por el accidente

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su preocupación por el accidente y ha anunciado el envío de servicios de emergencia y apoyo logístico para colaborar en todo lo necesario. Moreno ha asegurado que el Ejecutivo andaluz se mantiene “muy pendiente de las personas afectadas”.

En la misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que el Ejecutivo central está trabajando de forma coordinada con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para atender a los pasajeros implicados en el descarrilamiento de los trenes de alta velocidad.

"Muy grave"

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de “muy grave” la información disponible hasta el momento. Según ha explicado, las últimas unidades del tren Iryo que circulaba hacia Madrid habrían descarrilado e invadido la vía contraria, por la que transitaba un convoy de Renfe con destino Huelva, provocando un impacto de gran violencia. El ministro ha subrayado que, a esta hora, no es posible confirmar una cifra de víctimas y que la prioridad absoluta es auxiliar a los afectados.

También el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su solidaridad tras conversar con Juanma Moreno y ha destacado el trabajo de los servicios de emergencia, que, según ha señalado, están actuando con el máximo rigor para minimizar las consecuencias del accidente.

Desde otros ámbitos, distintas voces han reclamado explicaciones sobre lo ocurrido. La exdirigente de Vox Macarena Olona ha difundido cifras y comparaciones sobre descarrilamientos en años anteriores y ha pedido que se depuren responsabilidades, aunque esos datos no han sido confirmados por fuentes oficiales. En redes sociales, la escritora Lucía Etxebarría también se ha pronunciado lamentando el accidente y recordando advertencias previas sobre la seguridad ferroviaria.

Mientras tanto, las autoridades mantienen activado el dispositivo de emergencia y llaman a la prudencia a la espera de información contrastada que permita esclarecer las causas del accidente y su balance definitivo.