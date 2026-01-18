Seis víctimas mortales: Málaga concentra casi la mitad de los asesinatos machistas en Andalucía en 2025

Málaga ha sido la provincia andaluza más castigada por la violencia machista en 2025, con seis mujeres asesinadas, casi la mitad de los 14 crímenes registrados en la comunidad. El dato se enmarca en un balance que revela que el 78,6 % de las víctimas en Andalucía no había presentado denuncia previa contra su agresor, una realidad que se repite también a nivel nacional, con 47 crímenes y sólo diez denuncias previas.

Según el informe anual de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la provincia encabeza una estadística que sitúa a Andalucía entre las comunidades con mayor número de asesinatos machistas el pasado año. Junio y noviembre fueron los meses más trágicos, mientras que más de un tercio de los crímenes se produjeron en municipios de menos de 30.000 habitantes.

Concentración y minuto de silencio por el asesinato de una mujer de 60 años a manos de su ex pareja en Rincón de la Victoria. / Gregorio Marrero

El análisis de los casos refleja además que en la mayoría de los asesinatos existía convivencia entre la víctima y el agresor en el momento del crimen, una circunstancia que vuelve a poner el foco en la detección temprana y en la importancia de no ignorar las señales de alerta, incluso cuando no hay denuncia previa.

No se puede "normalizar"

La consejera Loles López ha advertido de que no se puede "normalizar la violencia de género ni mirar para otro lado" porque ello convierte a la sociedad en "cómplices de los cobardes que maltratan a las mujeres por considerarlas de su propiedad".

López ha instado a no minimizar las "señales de alerta" y ha recordado que, aunque la denuncia es vital para activar las órdenes de protección y medidas judiciales, los centros de la mujer atienden a las víctimas "sin denuncia previa".

Una mujer sostiene una pancarta contra la violencia contra las mujeres. / l.o.

Edad de las víctimas

En cuanto a la edad, la víctima más joven tenía 21 años y la mayor 83. Por franjas, cinco mujeres tenían entre 41 y 50 años; tres entre 51 y 60; otras tres superaban los 65 años y tres tenían entre 21 y 30 años. Respecto a la nacionalidad, diez eran españolas y cuatro extranjeras.

Nueve de las asesinadas eran madres, dejando a seis menores huérfanos. Desde el pasado 1 de enero de 2026, la ayuda económica de la Junta de 5.140 euros anuales para estos huérfanos se ha extendido hasta que cumplan los 26 años.

Sobre los agresores, el 57 % eran españoles y el 43 % extranjeros. En uno de los casos el asesino se suicidó, en tres hubo tentativa y el resto fue detenido.

016: teléfono gratuito y que no deja huella contra la violencia de género / L.O.

Málaga ha sido la provincia con el mayor número de casos (6), seguida de Sevilla (3) y Huelva (2), con un caso en Almería, Granada y Jaén, mientras que en Cádiz y Córdoba no hubo víctimas mortales.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) activó en diez ocasiones el servicio de apoyo psicológico en crisis para las familias y allegados de las víctimas.