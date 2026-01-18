Un tren procedente de Málaga descarrila en Adamuz y choca con otro tren dejando al menos cinco muertos

Un accidente ferroviario registrado este martes, a las 19.45 horas, en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha provocado el descarrilamiento de dos trenes de larga distancia de alta velocidad. Según las primeras informaciones, el tren Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga–Puerta de Atocha con salida de la capital malagueña a las 18.40, descarriló en el acceso a la estación, invadiendo la vía contigua.

En ese momento, por la vía afectada circulaba el tren LD AV 2384 con destino Huelva procedente de Puerta de Atocha, que también terminó descarrilando como consecuencia del incidente.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a TVE española que al menos hay cinco personas muertas por este accidente. Los propios pasajeros han alertado de que había personas heridas y de que podía haber también atrapados, por lo que se ha desplegado un amplio dispositivo de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y sanitarios, que se encuentran en estos momentos en la zona.

Cinco UVIS móviles y cuatro unidades de Cuidados Críticos

Los servicios de emergencia están atendiendo la situación y asegurando la zona. El 061 ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIS móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.

Por el momento, no han trascendido datos oficiales sobre número de heridos ni sobre las causas del accidente, que están siendo investigadas.

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida por el descarrilamiento y los trenes están siendo redirigidos a su punto de origen, según ha trasladado Renfe.

Seguimiento del Gobierno y de la Junta de Andalucía

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha desplazado a la estación madrileña de Atocha para seguir desde el centro de emergencias de Renfe el accidente ferroviario.

"Me encuentro en el H24 de Adif desde hace media hora siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas", ha escrito el ministro en su cuenta de X en torno a las 21.20 horas de este domingo.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, han trasladado su preocupación por lo sucedido.

A través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, Moreno ha indicado que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona "para ayudar en todo lo que sea necesario". "Estamos muy pendientes de las personas afectadas", ha precisado.

Por su parte, también a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', Montero ha indicado que están "muy pendientes" de los trabajos de emergencias en Adamuz. "Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado; gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno", ha manifestado la vicepresidenta.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se dirige esta noche al lugar del siniestro y ha expresado a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por esta agencia, que se están realizando labores de coordinación y de seguimiento de efectivos sanitarios y de emergencias al siniestro.