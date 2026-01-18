¿Se viven fenómenos paranormales en la Casa de los Fantasmas de Málaga? Esta es la verdad detrás de sus ruidos y sucesos extraños

La Casa de los Fantasmas. Este es el curioso apelativo por el que se conoce Villa Trini, un conjunto residencial del barrio de El Limonar situado a escasos metros del paseo marítimo de Pablo Ruiz Picasso que se ha ganado este distintivo por los ruidos y sucesos extraños que antiguos habitantes, trabajadores y vecinos han asegurado haber presenciado en el lugar.

La historia de este edificio situado en el número 60 del Paseo de Sancha que actualmente cuenta con 31 viviendas y una superficie total de 6.600 metros cuadrados se remonta a los años 60.

La Casa de los Fantasmas de Málaga y el origen de su leyenda

Así lo explicó Ángel Asenjo, el arquitecto encargado de redactar el proyecto de Villa Trini y de dirigir su obra, al periodista de La Opinión de Málaga Alfonso Vázquez en un reportaje publicado en 2019.

En él, Asenjo aseguró que, a finales de la década de los 60, el palacete de Villa Trini era propiedad de Juan Jiménez Lopera y se encontraba completamente en ruinas.

Villa Trini y los extraños ruidos que le hacen ser conocida como La Casa de los Fantasmas / Asenjo

Esto hizo que la ciudadanía asegurase que se escuchaban ruidos inquietantes saliendo del edificio. Pero, tal y como afirmó el arquitecto, estos sonidos tenían una explicación mucho más terrenal: "Se podrían deber a cualquier fenómeno físico de ventilaciones cruzadas en el ámbito de estas ruinas".

Villa Trini: historia del edificio en el barrio de El Limonar

Fue a mediados de los 70 cuando tanto los terrenos como el palacete fueron comprados por el Banco Occidental, que encargó el proyecto del edificio a Asenjo.

El arquitecto decidió que todos los pilares del nuevo edificio fueran metalizados para estabilizar la estructura y que los forjados fueran de hormigón, lo que hacían de su estructura una mixta en cuanto a materiales.

Cuando las viviendas estaban prácticamente terminadas, a principios de los 80, el Banco Occidental entró en crisis y fue absorbido por el Fondo de Garantías Económicas el Banco de España.

Tras esto, se concluyeron las obras pero, a pesar de que el edificio se encontraba ya totalmente edificado, aún permaneció cerrado durante dos o tres años a la espera de propietario.

Los ruidos y fenómenos que alimentaron el misterio

Y mientras llegaban los primeros vecinos, eran diversos los ciudadanos que aseguraban que en este edificio se podían escuchar ruidos extraños, así como movimientos a los que no encontraban solución, como papeles que cambiaban de lugar o cortinas que se abrían solas.

A esto se unían sombras, susurros y respiraciones cuando no se encontraba nadie más que pudiera proferirlos.

Una situación que hizo que este edificio, que ya en sus inicios fue tachado de lugar fantasmagórico, fuera conocido como La Casa de los Fantasmas por las supuestas apariciones que decían que se sucedía en su interior.

La explicación del arquitecto sobre los supuestos sucesos paranormales

Sin embargo, el arquitecto indicó que esos sonidos tienen una explicación mucho menos terrorífica. Tal y como afirmó Asenjo, la principal causa es que, cuando se calcula la estructura de un edificio, se hace teniendo en cuenta que en el interior se instalarán muebles.

Pero, al encontrarse Villa Trini completamente vacía y sin mobiliario ni vecinos, el edificio estaba "en equilibrio inestable", lo que explicaría los fenómenos vividos antes de que los primeros habitantes llegaran a sus viviendas.

La estructura del edificio y los efectos de la dilatación de materiales

Además, la estructura mixta del inmueble, sumado a que los coeficientes de dilatación del acero y del hormigón son distintos, hacía que el edificio se moviera por los cambios de temperatura, dilatándose durante el día por el calor y contrayéndose por la noche a causa del frío.

De ese modo, la unión de estas dos situaciones hacía que el edificio se encontrara en constante movimiento y equilibrio, generando una serie de ruidos que los viandantes confundían con fantasmas.

Sin embargo, a pesar de que la villa continúa conociéndose como La Casa de los Fantasmas, el arquitecto se mostró rotundo con la realidad que escondía esta imponente edificación: "Los fantasmas jamás existieron y el edificio desde que fue ocupado jamás volvió a crujir".