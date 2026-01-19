Accidente ferroviario en Adamuz: ¿Por qué ha ocurrido el choque?

La conmoción va en aumento conforme se conocen más detalles de las consecuencias que ha tenido el descarrilamiento y choque entre dos trenes en Adamuz (Córdoba). Uno era un tren de alta velocidad de Iryo, que había salido de Málaga en dirección a Madrid. El otro afectado, y que se ha llevado la peor parte, era un Alvia que iba en dirección a Huelva.

Son ya 21 fallecidos confirmados a las 00.16 horas de este lunes 19 de abril, apenas cuatro horas y media después de que ocurriese el accidente. Pero hay 25 heridos muy graves y más de un centenar de heridos de diversa consideración. Y la búsqueda continúa. Pero, ¿qué ha ocurrido para que el accidente haya sido tan grave?

Descarrilamiento inicial

El origen del accidente fue el descarrilamiento de tres vagones a las 19.45 horas, en concreto los traseros, del tren Iryo entre Málaga y Madrid, que circulaba en ese momento por Adamuz. Todavía no se conoce el origen de este descarrilamiento, aunque la velocidad de este tipo de trenes hace que cualquier obstáculo afecte a su estabilidad.

Los tres vagones descarrillados salieron sin control justo en el momento en que pasaba, en paralelo y en dirección contraria, un tren Alvia con destino a Huelva. Ahí impactaron los vagones del tren Iryo, desplazando al Alvia fuera de la vía. Sin embargo, más allá del impacto, grave de por sí, la situación empeoró al caer los dos primeros vagones por un talud de cuatro metros, como ha explicado el consejero de Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Accidente de trenes en Adamuz / Víctor Castro

Impacto brutal y caída

El impacto recibido por el tren Alvia fue de demoledor, provocando el fallecimiento del maquinista de este convoy, que es una de las 21 víctimas confirmadas hasta ahora. La caída por el terraplén parece la causa de que hayan aumentado la cifra de fallecidos. Pero es que, además, supone un elemento que está dificultando en gran medida las labores de rescate.

Las dificultades de acceso a los trenes está ralentizando las labores de rescate de unos vagones que se han convertido en un amasijo de hierros. Todavía no se da por cerrada la cifra de fallecidos, ya que iban 53 personas en los vagones que cayeron por el terraplén (37 en el primer vagón y 16, en el segundo), por lo que no se descarta que el número de víctimas sea mayor.

A la zona se han desplazado efectivos de bomberos con equipos especializados en la excarcelación para intentar abrir vías de acceso a los ocupantes de los vagones accidentados. Además, la UME ya ha enviado a 37 efectivos para ayudar en las labores de rescate, que se alargarán durante la noche.

La cifra de fallecidos puede aumentar

"El mayor problema son los vagones que han caído por un terraplén de cuatro metros. No podemos dar cifras pero puede incrementarse aún más el número de víctimas mortales y heridos graves", explicó el consejero de Emergencias, quien ha estimado que la "evolución será desfavorable" una vez que los servicios de emergencia logren acceder a estos vagones. Es decir, el volumen de fallecidos y heridos difundido hasta el momento (21 víctimas mortales y 25 heridos graves) no incluye las cifras de estos vagones que han caído por un terraplén.

Investigación de un accidente sin mucha explicación

El propio ministro de Transporte, Óscar Puente, explicó que el accidente se produjo en una recta, que en mayo del 2025 había sido renovada y con los sistemas de señalización y seguridad modernizados y con un tren Iryo relativamente nuevo, con apenas cuatro años en servicio. "Es un accidente extraño", reconocía Puente, quien explicó que ahora se abre una investigación para intentar esclarecer lo ocurrido.

Una comisión independiente, creada por ley, será la encargada de investigar qué ha ocurrido. Aunque todavía no se pueden poner plazos, Puente apuntó que, como mínimo, la investigación durará un mes.

¿Cuándo se retomará la circulación en tren?

Por ahora, Renfe ha suspendido todos los trenes entre Andalucía (Málaga, Sevilla y Córdoba) con Madrid para este lunes 19 de marzo. Por ahora las labores de rescate centran los esfuerzos, aunque la segunda fase será la retirada del material accidentado, la investigación de las causas del accidente y la reparación de las partes afectadas por el accidente.

A partir de ahí, la reapertura dependerá de los plazos que se manejen en estos tres pasos. Aunque por ahora sólo se mantiene la suspensión para este lunes, no es descartable que se alargue al menos otro día más.