Agendas políticas canceladas, minutos de silencio y suspensiones en Fitur tras el accidente de Adamuz

La dolorosa tragedia ferroviaria de este domingo en tierras cordobesas, también ha paralizado al mundo de la política y a las instituciones públicas en Málaga, punto de prodecencia del tren Iryo descarrilado. Y, de hecho, la inmensa mayoría de las agendas institucionales y políticas han sido canceladas. Además, se han convocado minutos de silencio a las puertas de muchos ayuntamientos o de sedes administrativas como la Delegación de la Junta de Andalucía. Y se han anunciado las suspensiones de diversos actos previstos esta semana en la feria turística madrileña Fitur, tras el accidente de Adamuz.

Es más, la reacción ha sido unánime en los principales partidos del arco político -desde el PP al PSOE, pasando por Vox e IU o Podemos- y han decidido no llevar a cabo los diferentes actos públicos o comparecencias ante los medios de comunicación que habían anunciado de antemano para hoy en la provincia de Málaga.

Y lo mismo ha sucedido en el caso de las principales administraciones públicas. Por ejemplo, entre todas las convocatorias de la Junta de Andalucía para este lunes en Málaga que han quedado anuladas, se encontraba la colocación de la primera piedra para la construcción en la capital del IES Soliva, acto en el que iban a participar las respectivas consejeras de Educación y de Economía, Carmen Castillo y Carolina España.

A su vez, el Ayuntamiento de Málaga no ha llevado a cabo las reuniones de varias comisiones para las que habían sido citados sus concejales.

Suspensiones en Fitur

Tampoco será igual, y quedará reducido a algo mucho más testimonial, la presencia de las principales instituciones públicas y de númerosos ayuntamientos malagueños en la cita anual que el sector turístico tiene en Madrid con la feria Fitur, que se celebra esta misma semana.

Incluso, muchas de las autoridades o representantes políticos que tenían, prácticamente, la maleta preparada no acudirán este año, tras la cancelación de actos institucionales en señal de luto.

Aunque, por lo general, la actividad profesional en el recinto ferial de Ifema se mantendrá por parte de los técnicos y los profesionales, no se llevarán a cabo muchas de las visitas de políticos, fiestas, recepciones y entregas de premios que de forma paralela realizan en la capital de España las distintas delegaciones malagueñas y andaluzas.

Sin ir más lejos, la agenda institucional de la Junta de Andalucía en Fitur ha quedado suspendida y no estarán presentes ni el presidente Juanma Moreno ni ningún consejero. Al frente del pabellón andaluz estarán una secretaria general de la consejería de Turismo y dos directoras generales.

Asimismo, la Diputación Provincial de Málaga ha comunicado que el evento de Turismo Costa del Sol previsto para el miércoles por la noche se cancela, y que solo se mantiene la agenda profesional -y no la institucional- en la feria internacional de turismo.

El subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas, tampoco acudirá al ferial madrileño al frente de la expedición de la Fundación Cueva de Nerja, que él preside. Este organismo consagrado a la universal gruta malagueña ha suspendido todos sus actos y eventos de Fitur, incluida la gala prevista.

Cancelaciones inmediatas

Las cancelaciones de algunos eventos de importantes instituciones malagueñas en Fitur se fueron produciendo de forma inmediata tras el accidente ferroviario.

El mismo domingo por la noche, ante la gravedad de las noticias que llegaban desde Adamuz, el propio alcalde de Málaga, Paco de la Torre, anunciaba en sus redes sociales que quedaba suspendido el acto del área de Turismo del Ayuntamiento previsto el martes en Madrid, en la previa de la feria turística.

Y, al expresar su dolor para solidarizarse con las víctimas, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, también anunciaba el domingo que este lunes ya no se llevaría a cabo en la capital madrileña una actividad promocional vinculada a Fitur, bajo el título 'Tremendo Torremolinos', programada por la ciudad costasoleña.