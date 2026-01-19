El alcalde de Málaga viajará a Córdoba para acompañar a las víctimas malagueñas del accidente de Adamuz y decreta tres días de luto oficial

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado que se desplazará esta tarde a Córdoba para estar junto a los familiares de los heridos malagueños ingresados en el Hospital Reina Sofía, tras el grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, en el que se vieron implicados dos trenes. Además, el Ayuntamiento de Málaga ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en señal de duelo.

De la Torre ha realizado estas declaraciones tras los tres minutos de silencio guardados por la Corporación municipal, como expresión del dolor y la solidaridad de la ciudad con las víctimas y sus familias. “Todos compartimos el dolor de los familiares de los fallecidos y heridos del trágico accidente de ayer en Adamuz”, ha señalado el regidor.

Viaje a Córdoba para apoyar a las familias malagueñas

El alcalde ha explicado que el Consistorio está especialmente pendiente de la situación de los ciudadanos malagueños afectados. “Quiero desplazarme a Córdoba esta tarde para estar cerca de los familiares de los heridos malagueños que están ingresados en el Hospital Reina Sofía”, ha indicado, precisando que mantiene coordinación directa con el alcalde de Córdoba para organizar la visita.

Aunque por el momento no se conoce el número exacto de malagueños entre las víctimas, De la Torre ha pedido prudencia y respeto a los trabajos de identificación. “Hay que esperar a que quienes trabajan en esa identificación se pronuncien. Dejémosle tiempo a los equipos técnicos y seamos solidarios con los familiares”, ha subrayado.

Tres días de luto y agenda municipal suspendida

El Ayuntamiento de Málaga ha acordado tres días de luto oficial ante un suceso que el alcalde ha calificado como “un impacto grande en toda España”. Durante este periodo, se han cancelado las comisiones de pleno y se han suspendido los actos institucionales previstos.

Asimismo, Francisco de la Torre ha anunciado la anulación de su viaje a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), así como de las presentaciones previstas en el marco de la feria turística. No obstante, se mantendrán algunas reuniones técnicas y profesionales, especialmente aquellas que puedan desarrollar los equipos municipales que ya se encontraban en Madrid tras viajar en un tren anterior al accidentado.

“El sentimiento, la impresión y la solidaridad nos lleva a tomar una decisión conjunta en ese sentido”, ha afirmado.

Reconocimiento a los servicios de emergencia y a los vecinos de Adamuz

El alcalde ha destacado también la respuesta ejemplar de los servicios de emergencia y de la ciudadanía. Ha recordado que Málaga ofreció desde el primer momento la colaboración de Bomberos y del 112, aunque la intervención directa ha correspondido a los recursos más cercanos al lugar del siniestro.

De la Torre ha querido subrayar “el orgullo que sentimos como andaluces por el comportamiento cívico ejemplar de los vecinos de Adamuz y cómo se han volcado para ayudar”, así como el trabajo de sanitarios, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia.

A la espera de esclarecer las causas

Finalmente, el alcalde ha insistido en la necesidad de esperar a que concluyan las investigaciones técnicas. “Toda España está unida en este dolor y es importante que la inspección y los trabajos se desarrollen para averiguar las causas del siniestro”, ha señalado.

Con el viaje a Córdoba y la declaración de luto oficial, Málaga muestra así su solidaridad institucional y humana con las víctimas del accidente ferroviario y con sus familias, en una de las tragedias que más ha conmocionado al país en los últimos años.