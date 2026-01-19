El alcalde visita a un herido en el accidente de Adamuz y acompaña a las familias de otros afectados

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha desplazado a Córdoba para interesarse por la situación de las personas heridas hospitalizados en el Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa a consecuencia del trágico accidente entre dos trenes este pasado domingo en Adamuz.

El regidor ha tenido la oportunidad de estar con un hospitalizado de nacionalidad sueca que reside en la ciudad malagueña de Benalmádena, así con la familia de una joven embarazada que está en la UCI. En ambos casos, De la torre se ha interesado por la situación de los afectados y su perspectiva de evolución.

El alcalde ha explicado que su intención con esta visita ha sido la de interesarse por los heridos, a la vez que prestar compañía y afecto a los familiares "que en estos momentos siempre se encuentran, lógicamente, en el trauma de una situación vivida muy difícil". Sobre el herido al que ha visitado, ha especificado que se encuentra consciente y bien de ánimo aunque tiene costillas fracturadas.

Dos heridos malagueños

Preguntado al respecto, ha dicho tener noticias de dos heridos malagueños, a lo que ha añadido: "no sé si en algún otro hospital, porque lo que decían es que los que pudieran ser más importantes, más difíciles, dejarlos para este hospital y lo que fueran leves en otro sitio. Además, de que alguno ha podido ser dado de alta".

Francisco de la Torre también ha mantenido una reunión con el director del hospital cordobés, así como con el alcalde de Córdoba, quienes le han informado de la situación general. "Y he visto la verdad que el hospital Reina Sofía ha jugado un papel fundamental en esta catástrofe, ya que demostró una capacidad de reacción extraordinaria", ha valorado.

En este punto, el alcalde de Málaga también ha destacado que el Hospital Reina Sofía cuando supo de la noticia del suceso, "fueron capaces, una vez terminado toda la etapa de más agobio de trabajo, había 60 o 70 camas disponibles, y habían atendido a todos los heridos que llegaban hasta aquí".

"Me siento como andaluz orgulloso de hospitales como este, sinceramente, que dan un servicio de calidad y que son capaces de dar una respuesta y una tranquilidad a la población afectada, como en esta crisis provocada por este accidente", ha insistido.

Uso frecuente de la línea

Francisco de la Torre ha señalado que es "muy frecuente" el uso de la línea del ferrocarril que ha registro el grave accidente tanto "para todos los que vivimos en la zona de Málaga, los que vivimos en la zona de Sevilla, o sea, el centro de Andalucía, el occidente de Andalucía, es nuestra vía de comunicación, inclusive Granada, también pasan por aquí --por Córdoba-- camino de Madrid o volviendo de Madrid".

"Nos sentimos todos lógicamente con esa cercanía hacia las personas que han sufrido la consecuencia del accidente y con lo que supone de impacto. Y nos sentimos cerca de aquellos quienes sufren en nuestro país, con una reacción que ha sido muy positiva de todos los que se han acercado o se han preocupado por esto", ha concluido el alcalde, que también ha dicho sobre las causas del accidente "que hay expertos viendo y estudiándolo. Hay que esperar y que los expertos lo digan".