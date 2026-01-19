"Nos tienen abandonados": los vecinos de Atalaya de Jarazmín exigen más frecuencias y horarios para la línea 29 de la EMT

Para llegar al barrio de Atalaya de Jarazmín se necesita paciencia y un coche. El único servicio de transporte público con el que cuentan los más de 1.200 vecinos de la zona es la línea 29, pero esta comienza su ruta a las 8.20 de la mañana y pasa cada 50 minutos. "No cubre horarios de ir a trabajar ni tampoco la entrada a colegios", lamenta Ramón Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio.

"Lo que hacemos es dejar el coche en El Candado y ya ahí cogemos el 3 o seguimos andando hacia abajo para coger el 11", explica Cristina Murado, residente de Jarazmín. Las protestas vecinales comenzaron a llegar a oídos del Consistorio en 2012 y dos años más tarde ya se les había prometido más paradas, más frecuencias y una ampliación de la única línea que llega al barrio. Sin embargo, la Venta del Gato sigue siendo el único punto de encuentro de los afortunados que pueden hacer uso de este servicio.

Críticas por la falta de apoyo

"Mi mujer entra a trabajar a las ocho y en pleno invierno no hay línea, no hay horario. Tiene que ir andando, lloviendo, como esté el día", explica Manuel, residente de Atalaya de Jarazmín. Su esposa no dispone de carnet de conducir y baja todo el barrio hasta donde se encuentra la línea 3 de la EMT para poder llegar a su lugar de trabajo. A partir de las 9.30 la frecuencia de la línea 29 es de una hora y entre las 12.30 y las 16.30 no hay servicio. La jornada del minibús acaba su jornada a las 19.30.

Rodríguez asegura que están "un poco aislados" y que se debería facilitar ese transporte público "que tanto se reivindica en las ciudades modernas". "Es un servicio público que no tiene por qué ser rentable", añade el presidente de la asociación.

Mientras, los mensajes que circulan por grupos de WhatsApp de la comunidad de vecinos reflejan la demanda del servicio: "Nadie sabe nada del 29", "lo usan los mayores y los jubilados" o "me lo he cruzado 3 veces en 4 años".

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes del Ayuntamiento de Málaga informaron a La Opinión de que la petición de los vecinos de ampliar la línea 29 "está en estudio", aunque también precisaron que son muchas las peticiones de este tipo, para otras líneas de la ciudad.

Detonaciones

Fueron noticia en este periódico hace algo más de un mes las recurrentes detonaciones en la Fábrica de Cemento de La Araña, que pillaban por sorpresa cada semana a los vecinos de Atalaya de Jarazmín. Fuentes vecinales trasladan ahora que desde que hicieron pública esta situación, se avisa al presidente de la asociación de vecinos cada vez se van a realizar operaciones en la cantera.

Fábrica de Cemento de La Araña, desde Atalaya de Jarazmín / La Opinión de Málaga

Ahora la reivindicación es otra: "En algún momento nos tendremos que sentar con la cementera, porque las detonaciones generan una serie de partículas en el aire e inconvenientes como son la suciedad y las grietas, que pueden aparecer en las fachadas a consecuencia de los temblores", augura Ramón Rodríguez.

"Ellos siempre sostienen que todos los parámetros de la cementera están dentro de la legalidad y de la normativa vigente. Yo no tengo motivo para dudar de eso. Lo que tampoco pueden negar es el retumbe que hay y las vibraciones. Se generan desperfectos y eso hace que el mantenimiento de los edificios tenga un coste mayor que en condiciones normales", añade el presidente.

Inseguridad vial

Otro de los problemas en las calles de Atalaya de Jarazmín es la inseguridad vial. Rodríguez asegura que "no ha mejorado nada" desde la petición que hicieron en verano de 2023 al Ayuntamiento de Málaga. "Pusieron un badén elevado y aquí pedimos específicamente un paso de cartero elevado en calle Estrella, antes de llegar a la rotonda, que es donde hay más peligro", recalca.