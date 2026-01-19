Cristianos de distintas confesiones se reunirán en Benagalbón para rezar por las víctimas del accidente de Adamuz

La diócesis de Málaga ha convocado este lunes a una oración ecuménica en solidaridad con las víctimas del accidente de dos trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba), una tragedia ferroviaria que ha conmocionado a toda España y en la que viajaba un gran número de malagueños. El encuentro tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro Ecuménico Los Rubios, de la Iglesia Evangélica Española, situado en el Camino Viejo de Vélez, 26, en Torre de Benagalbón, y reunirá a cristianos de distintas confesiones para rezar juntos por los fallecidos, los heridos y sus familias.

La iniciativa se enmarca en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra del 18 al 25 de enero y que congrega en distintos puntos de la provincia de Málaga a fieles de las diferentes iglesias cristianas presentes en el territorio, según ha informado el Obispado en un comunicado.

El delegado diocesano de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, el sacerdote Rafael Vázquez Jiménez, ha explicado que, en este segundo día de la semana ecuménica, se ha decidido sumar de manera especial la oración por las víctimas del siniestro ferroviario. “En el segundo día de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, sumamos a nuestra intención la oración por todos los fallecidos y heridos en el accidente de trenes, así como por sus familiares”, ha señalado a través de redes sociales.

Especial recuerdo a los afectados malagueños

Durante el acto previsto para la tarde de este lunes en Torre de Benagalbón, los participantes rezarán de forma especial por todos los afectados por el grave descarrilamiento de trenes ocurrido en la provincia de Córdoba, una tragedia que ha tenido un impacto directo en Málaga al viajar en los convoyes numerosos pasajeros malagueños.

La convocatoria quiere ser un "gesto de cercanía y consuelo para las familias que atraviesan estos momentos de dolor, así como una expresión de unidad entre las distintas confesiones cristianas ante una tragedia de gran magnitud".

Mensaje de condolencia del obispo de Málaga

Por su parte, el obispo de Málaga, José Antonio Satué, trasladó su cercanía a las víctimas nada más conocerse la noticia del accidente. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el prelado expresó sus condolencias y su unión en la oración con los fallecidos, los heridos y sus familiares.

Con esta oración ecuménica, la Iglesia en Málaga se suma así a las numerosas muestras de solidaridad institucional y ciudadana que se están sucediendo en las últimas horas tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz.