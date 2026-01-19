Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente trenDirecto de la tragediaSupendidos los trenessTestimoniosSuspensiónInvestigaciónBúsqueda de supervivientesAccidente extrañoMálaga CF
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

Cristianos de distintas confesiones se reunirán en Benagalbón para rezar por las víctimas del accidente de Adamuz

En el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, la diócesis malagueña convoca a esta oración comunitaria que se celebrará en el Centro Ecuménico Los Rubios, de la Iglesia Evangélica Española

Imagen de familiares de víctimas en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) accediendo al punto de información habilitado en el Centro Cívico Poniente Sur.

Imagen de familiares de víctimas en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) accediendo al punto de información habilitado en el Centro Cívico Poniente Sur. / Rocío Ruz / EP

Ignacio A. Castillo

Ignacio A. Castillo

Málaga

La diócesis de Málaga ha convocado este lunes a una oración ecuménica en solidaridad con las víctimas del accidente de dos trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba), una tragedia ferroviaria que ha conmocionado a toda España y en la que viajaba un gran número de malagueños. El encuentro tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro Ecuménico Los Rubios, de la Iglesia Evangélica Española, situado en el Camino Viejo de Vélez, 26, en Torre de Benagalbón, y reunirá a cristianos de distintas confesiones para rezar juntos por los fallecidos, los heridos y sus familias.

La iniciativa se enmarca en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra del 18 al 25 de enero y que congrega en distintos puntos de la provincia de Málaga a fieles de las diferentes iglesias cristianas presentes en el territorio, según ha informado el Obispado en un comunicado.

El delegado diocesano de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, el sacerdote Rafael Vázquez Jiménez, ha explicado que, en este segundo día de la semana ecuménica, se ha decidido sumar de manera especial la oración por las víctimas del siniestro ferroviario. “En el segundo día de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, sumamos a nuestra intención la oración por todos los fallecidos y heridos en el accidente de trenes, así como por sus familiares”, ha señalado a través de redes sociales.

Especial recuerdo a los afectados malagueños

Durante el acto previsto para la tarde de este lunes en Torre de Benagalbón, los participantes rezarán de forma especial por todos los afectados por el grave descarrilamiento de trenes ocurrido en la provincia de Córdoba, una tragedia que ha tenido un impacto directo en Málaga al viajar en los convoyes numerosos pasajeros malagueños.

La convocatoria quiere ser un "gesto de cercanía y consuelo para las familias que atraviesan estos momentos de dolor, así como una expresión de unidad entre las distintas confesiones cristianas ante una tragedia de gran magnitud".

Mensaje de condolencia del obispo de Málaga

Por su parte, el obispo de Málaga, José Antonio Satué, trasladó su cercanía a las víctimas nada más conocerse la noticia del accidente. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el prelado expresó sus condolencias y su unión en la oración con los fallecidos, los heridos y sus familiares.

Noticias relacionadas y más

Con esta oración ecuménica, la Iglesia en Málaga se suma así a las numerosas muestras de solidaridad institucional y ciudadana que se están sucediendo en las últimas horas tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, deja 21 fallecidos y un centenar de heridos
  2. El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos
  3. ¿Se viven fenómenos paranormales en la Casa de los Fantasmas de Málaga? Esta es la verdad detrás de sus ruidos y sucesos extraños
  4. Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
  5. Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón
  6. Maskom, la última cadena de supermercados 100% malagueña con origen en un puesto junto a la Alameda de Colón
  7. Proponen doblar la extensión del Parque Natural Montes de Málaga para prevenir inundaciones
  8. De la modernización a la ‘merdellonización’ del Puerto de Málaga

Agendas políticas canceladas, minutos de silencio y suspensiones en Fitur tras el accidente de Adamuz

Agendas políticas canceladas, minutos de silencio y suspensiones en Fitur tras el accidente de Adamuz

En directo: El presidente de Renfe afirma que el fallo humano está "prácticamente descartado"

Cristianos de distintas confesiones se reunirán en Benagalbón para rezar por las víctimas del accidente de Adamuz

Cristianos de distintas confesiones se reunirán en Benagalbón para rezar por las víctimas del accidente de Adamuz

Ascienden a 39 las víctimas por el accidente ferroviario de Adamuz tras un descarrilamiento y choque de dos trenes

Ascienden a 39 las víctimas por el accidente ferroviario de Adamuz tras un descarrilamiento y choque de dos trenes

La tragedia de Adamuz dispara los vuelos Málaga - Madrid: 400 euros por un billete

La tragedia de Adamuz dispara los vuelos Málaga - Madrid: 400 euros por un billete

El alcalde de Málaga viajará a Córdoba para acompañar a las víctimas malagueñas del accidente de Adamuz y decreta tres días de luto oficial

El alcalde de Málaga viajará a Córdoba para acompañar a las víctimas malagueñas del accidente de Adamuz y decreta tres días de luto oficial

Hablan los supervivientes del accidente ferroviario de Adamuz: "Iba a viajar en el mismo vagón que se ha accidentado"

Hablan los supervivientes del accidente ferroviario de Adamuz: "Iba a viajar en el mismo vagón que se ha accidentado"

Afectados por las cancelaciones en Málaga: "Yo iba a ir en ese tren de Iryo; me he salvado porque decidí coger otro que era 9 euros más barato"

Afectados por las cancelaciones en Málaga: "Yo iba a ir en ese tren de Iryo; me he salvado porque decidí coger otro que era 9 euros más barato"
Tracking Pixel Contents