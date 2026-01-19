Hablan los supervivientes del accidente ferroviario de Adamuz: "Iba a viajar en el mismo vagón que se ha accidentado"

El accidente ferroviario producido este domingo tras el descarrilamiento de un tren Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga–Madrid, y el choque en el acceso a la estación de Adamuz (Córdoba) contra un tren Alvia, que cubría el trayecto Madrid-Huelva, ha dejado conmocionado a todo el país por la gravedad del accidente que, por el momento, ha dejado 39 víctimas mortales de 152 heridas.

Entre estos heridos que han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencias desplazados hasta el lugar de los hechos se encontraban Ana y su hermana, dos jóvenes malagueñas que se encontraban en el tren Málaga-Madrid para regresar a la capital española, donde trabajan, tras pasar un fin de semana en familia en su Málaga natal.

"Sabías que se te iban y no podías hacer nada"

"Había gente que estaba muy, muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y que no puedes hacer nada", ha señalado Ana ante los medios de comunicación que se encontraban en la zona, a quienes ha explicado que su hermana, que está embarazada, tuvo que ser rescatada del tren por los Bomberos al quedar atrapada en el interior del vagón.

A causa de sus heridas, ambas hermanas tuvieron que ser trasladadas al hospital: "Ahora que ella está en observación y estamos esperando, aprovecho para buscar a mi perro".

De ese modo, la joven ha pedido colaboración para encontrar a Boro, la mascota con la que habían viajado a Málaga para reencontrarse con sus seres queridos y que, más que un animal, es "familia también".

Una joven que iba a viajar en el mismo tren siniestrado

Eva, una joven que tenía previsto viajar en el tren siniestrado desde Málaga a Madrid, ha descubierto con estupor que el haber decidido finalmente no realizar ese trayecto este domingo ha podido salvarle la vida.

"Estoy en shock. No sé cómo dar las gracias a Dios. Hoy tenía un billete de vuelta de Málaga en ese mismo vagón", ha afirmado la joven, que asegura que su asiento se encontraba en el coche que ha descarrilado.

Por ello, ha expresado: "Pensar que yo iría ahí, se me saltan las lágrimas inevitablemente. Hoy me voy a dormir dando las gracias", ha afirmado la joven, que ha asegurado que, aunque tenía el billete comprado, "por cosas de la vida no lo he cogido hoy al final".

"Ha sido un poco shock cuando me he enterado de la noticia. Ahora toca descansar y agradecer", ha añadido la joven.

"Mi madre se equivocó al coger los billetes"

La misma suerte ha corrido Pedro, un joven que había acudido a Madrid a disfrutar de la ciudad junto a su madre desde Huelva, donde residen.

Tenían previsto regresar a su hogar el domingo en uno de los primeros vagones del tren Madrid-Huelva que ha sufrido el fatal accidente. Sin embargo, el fallo de su madre al comprar los billetes ha acabado por salvarles la vida.

"Tenía que coger este tren hoy y mi madre se equivocó al coger los billetes para mañana. La vida", ha asegurado sorprendido el onubense.

Además, ha añadido: "Esta misma tarde, le estaba diciendo a mi madre que qué bajona haberse equivocado y echar otro día más en Madrid, que yo quería estar ya en mi casa. Es que es de locos, de verdad".

Una situación que ha hecho que los usuarios hayan asegurado a Pedro que su madre "sin querer, te ha salvado de una desgracia". "Tu madre te dio y te ha salvado la vida", ha añadido otro ciudadano.

Los supervivientes del accidente ferroviario, "horrorizados"

Guillermo Gross y su mujer Eva viajaban ayer en el vagón 6 del Iryo accidentado en Adamuz. Como ha explicado por teléfono desde Lanzarote Verónica Gross, hermana de Guillermo, "nos mandó un mensaje a la familia diciendo que estaban apenados y horrorizados, pero que habían salvado la vida, que estaban sanos y salvos".

Guillermo Gross ha sido alcalde por Ciudadanos de Valdemoro y es hijo del periodista malagueño Adolfo Gross Bolín, fallecido en 2019, quien fue director de Radio Clásica.

Como ha afirmado Verónica, el matrimonio, que tiene tres hijos, había pasado tres días en Málaga, donde cuentan con un apartamento. En el momento del accidente sintieron un fuerte impacto, y sólo fue, transcurrido un buen rato, en el momento en que les permitieron salir al exterior, "cuando vieron los dos vagones tumbados, el 7 y el 8 y lo que había pasado".

El matrimonio fue trasladado en autobús hasta Madrid y pudo llegar a casa a tratar de descansar.

Temblores en el tren accidentado

Carmen es una de las pasajeras que se encontraba en el tren Málaga-Madrid que ha sobrevivido al fatal accidente. "El tren empezó a temblar muchísimo", ha explicado la joven que se encontraba en el vagón número cinco.

"Por suerte, parece que todo el mundo está bien”, ha señalado, aunque reconoce la confusión inicial tras el accidente.

“Hay humo y están pidiendo un médico”

Otros pasajeros han descrito una situación más crítica. Es el caso del usuario @ibuprofeno600mg, que ha afirmado que el tren descarriló cuando regresaban de Córdoba y que, aunque en su vagón no hubo daños personales aparentes, desconocían el estado del resto.

"Hay humo y están pidiendo un médico", escribe, reflejando la preocupación que se vivía en el interior del convoy.

En la misma línea, Irene ha afirmado que su hermana, que viajaba en uno de los vagones siniestrados, le comunicó la existencia de fallecimientos.