Los hospitales de Málaga atienden a varios heridos del accidente ferroviario de Adamuz

Los hospitales de la provincia de Málaga han atendido hasta ahora a seis heridos del accidente ferroviario ocurrido en la tarde noche del domingo tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de Adamuz.

Según han informado fuentes sanitarias, ninguno de ellos fue derivado desde la zona del siniestro, sino que acudieron por cuenta propia, acompañados por sus familiares.

Hasta el momento, han sido seis las personas que han llegado a las Urgencias de los diferentes hospitales de la provincia. Todas ellas con heridas de carácter leve.

Seis atendidos en Málaga

Al Hospital Regional Universitario de Málaga llegaron de madrugada dos víctimas del accidente, que ya han sido dadas de alta.

Por su parte, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria ha atendido a una mujer de 49 años, que fue trasladada por su propia familia. La paciente, que llegó con un traumatismo craneoencefálico leve, continúa en Urgencias, donde le están realizando todavía pruebas.

En el Hospital de Antequera han atendido a otras tres personas, una de las cuales permanece aún en la sala de observación de Urgencias.

48 personas ingresadas

En total, son 122 los heridos que han sido asistidos tras el accidente de tren, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

En la última actualización, a las 11.00 horas de este lunes, han informado que 48 personas permanecen ingresadas en hospitales andaluces, 12 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los hospitalizados en la UCI son 11 adultos y un menor, cuatro de ellos están en el Reina Sofía, dos en el hospital de Cruz Roja, dos en hospital San Juan de Dios y dos en el hospital Quirón; el resto de los heridos ingresados (36) están fuera de UCI; son cuatro menores (todos en el hospital Reina Sofía), están fuera de UCI en el hospital de Andújar (2), Reina Sofía (10), Cruz Roja (4), San Juan de Dios (9) y Quirón (7).

Los demás lesionados que han precisado asistencia sanitaria (74) ya han sido dados de alta.

Puntos de información

La Junta de Andalucía ha habilitado un punto de información a familiares de los afectados en el Centro Cívico Poniente Sur, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba. Hasta este lugar se ha fletado un autobús para trasladar a familiares de afectados desde el Centro de Mayores de Adamuz, y en él se encuentran efectivos de Cruz Roja, de los servicios sanitarios del 061, de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (GIPED).

Por otra parte, se ha facilitado un teléfono de información sobre hospitalizados para los residentes de fuera de Andalucía, el 953001149. Las personas que se encuentren en la comunidad autónoma y necesiten este tipo de información deben llamar al 061.

A las 19.50 horas del domingo, se empezaron a recibir las primeras llamadas de alerta en el teléfono 112, en las que se informaba del descarrilamiento y vuelco de un tren y de la posterior colisión con otro convoy con personas heridas y atrapadas. Desde el 112 se puso en marcha toda la respuesta en emergencias.

Adif ha puesto a disposición de las familias el teléfono: 900 101 020 y unidades de atención en las estaciones de Atocha en Madrid, Córdoba y Huelva. Iryo, por su parte tiene habilitado el 900 001 402.