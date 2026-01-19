No es solo usar la IA, es saber cómo hacerlo: la UMA formará a los futuros docentes

El uso de la inteligencia artificial en las aulas es ya una realidad. Aunque no figure en los currículum oficiales, son muchos los docentes y alumnos que la utilizan. Pero, ¿se está haciendo un buen uso de la IA en educación, un uso responsable y que responda al objetivo final que no es otro que el que los estudiantes aprendan?

Investigadores de la Universidad de Málaga han puesto en marcha el proyecto ‘Concienc-IA’, que ha sido seleccionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con el objetivo de dar respuesta a estas preguntas y poder sacar el mejor provecho de la IA en el ámbito educativo.

La iniciativa está liderada por el grupo de I+D Innoeduca de la UMA y el Instituto Andaluz de Investigación en Tecnología Educativa (IATE), ambos de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Como explica Julio Ruiz Palmero, investigador principal del proyecto y catedrático de Tecnología Educativa en la UMA, la idea surge ante la necesidad de formación de los docentes sobre IA generativa, centrándose en su uso crítico y ético.

«Vamos a formar a los futuros docentes bien para que utilicen la IA correctamente para educar y que sea realmente beneficioso», añade Ernesto Colomo, investigador y profesor titular de Tecnología Educativa.

El maestro Sergio Ruiz Viruel durante una clase con Inteligencia Artificial en el colegio Lex Flavia de Málaga. / l.o.

Universidades implicadas

El proyecto está así enfocado al alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación, no sólo de la UMA sino de las otras cuatro universidades que participan: la Autónoma de Madrid, la Universidad de Valladolid, la Rey Juan Carlos y la Universidad de Valencia.

La primera fase consistirá en un análisis de la legislación que existe sobre inteligencia artificial aplicada a la educación en el ámbito europeo. A continuación, realizarán un cuestionario a los alumnos de la Facultad de Educación para determinar cuáles son sus conocimientos sobre la IA y cómo la utilizan.

Al no estar incluida en los currículum de los grados de Educación, la IA se incorpora actualmente como «algo complementario» en la formación de los futuros maestros y de ahí la importancia de proyectos de investigación como éste.

Las asignaturas relacionadas con la tecnología que se estudian en la Facultad de Educación servirán como marco para incluir esta formación en IA, a través de actividades que diseñarán estos investigadores.

El programa ha sido seleccionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para su desarrollo en los próximos tres años / uma

No es sólo evitar los plagios

Es obvio que la inteligencia artificial, como lo fue en su día internet, está suponiendo una revolución en todos los ámbitos. Pero Julio Ruiz subraya que, en la educación, hay que aprender a utilizarla de forma didáctica. Además de plantear un nuevo sistema de evaluación adaptado a la IA.

«Mucha gente asocia el uso ético al tema del plagio. El gran miedo es que el alumno copie», reconoce Ernesto Colomo. Pero ellos van más allá con este proyecto.

«Realmente lo que nos preocupa es que la IA sirva como soporte y ayuda para fomentar e incrementar los procesos de aprendizaje, los procesos cognitivos», destacan.

Porque el objetivo final, se use la tecnología que se use, es «que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean exitosos, de calidad y que el alumno aprenda».

Durante los tres años que durará este proyecto, que tiene una dotación económica de 50.000 euros por parte del Ministerio, también se analizarán las distintas herramientas de IA que existen.

Los investigadores no sólo diseñarán un catálogo que incluya ChatGPT o Gemini para los futuros docentes. También realizarán un análisis pedagógico de estas IA para que cuando se usen en el aula se sepa cuáles son sus posibilidades y sus barreras o riesgos.

Uso responsable para docentes en formación. / l.o.

Consejos para usar la IA

Ante la pregunta de cuáles son los errores que se tratarán de evitar en el futuro pero que ahora pueden estar dándose en las aulas con la IA, estos expertos en tecnología educativa coinciden en la falta de formación de los docentes o en una formación autodidacta.

Además, Julio Ruiz apunta que es un error no decir que se está utilizando la IA: «No es que la IA te haya hecho el trabajo, sino que lo has hecho con IA, es ese copiloto que te ayuda a hacer cosas».

Por su parte, Colomo desmonta el miedo a que el alumno «deje de pensar»: «La IA no piensa por ti, lo que hace es razonar a partir de lo que tú le pides con la información existente. No crea algo de la nada».

Por eso, subraya que el pensamiento «disruptivo, creativo» tiene que seguir siendo protagonista.

La clave es qué se le pide al alumno. Ambos docentes coinciden en que hay que realizar una reflexión pedagógica sobre cómo se enseña con herramientas como la IA y aprovecharla para fomentar el «pensamiento crítico».

Un estudiante de Primaria trabaja con IA en Málaga. / La Opinión

Por otro lado, aconsejan a los docentes que ya incluyan inteligencia artificial en sus aulas que tengan en cuenta los sesgos: «Es una biblioteca gigante y te da la información más común en esa biblioteca, y los sesgos existen».

Además, destacan que las distintas IA siempre intentan «agradarte» con sus respuestas y hay que tener cuidado con eso.

Cuando el proyecto concluya, los investigadores trasladarán sus resultados a través de artículos y ponencias en congresos. Y también los ofrecerán a las administraciones públicas para que ayuden a desarrollar una legislación en España.

Queda mucho por hacer y aprender en materia de inteligencia artificial, pero proyectos como éste nos acercan a un mejor uso en el ámbito educativo.