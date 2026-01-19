Investigan un apuñalamiento en el barrio de La Goleta

Un hombre fue apuñalado este pasado domingo en Málaga capital en un suceso que ya investiga la Policía Nacional. Según fuentes cercanas al caso, los hechos ocurrieron en el barrio de La Goleta minutos antes de las 20.00 horas. Una llamada a Emergencias 112 alertó de la presencia de un varón que presentaba una herida por arma blanca en una pierna en la calle Mariscal, vía paralela a la avenida de la Rosaleda en cuyos extremos se encuentran la Jefatura Centro de la Policía Local y el Colegio San Juan de Dios.

El centro coordinador movilizó a la Policía Nacional y a los sanitarios del 061, cuyos servicios médicos atendieron en primera instancia a la víctima, español de unos 40 años, y posteriormente la trasladaron al Hospital Regional. Por su parte, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para aclarar las circunstancias de la agresión y la identidad del autor.

Tiroteos en

Aunque no parece estar vinculado, este suceso se ha producido cerca de La Trinidad, barrio localizado al otro lado del río Guadalmedina en el que se han producido dos tiroteos en los últimos días. El primero de ellos ocurrió la madrugada del viernes, cuando el enfrentamiento entre dos clanes acabó con tres incidentes con armas de fuego en otros tantos puntos distintos del barrio, concretamente en viviendas de personas vinculadas a ambas familias. En los tres inmuebles, ubicados en las calles San Pablo, Francisco Monje y Puente (Perchel Norte), impactaron al menos una docena de disparos, siete de ellos en una misma fachada. Menos de veinticuatro horas después, el sistema Emergencias 112 Andalucía recibió sobre las 23.45 horas varios avisos por detonaciones en el entorno de la calle Mármoles y, una vez más, en la calle Puente. La Policía Nacional investiga los dos incidentes.