Ola de solidaridad en Málaga en los puntos de donación de sangre: "Es imprescindible que la gente venga, esto no cuesta nada y podemos salvar vidas"

La tragedia ferroviaria de Adamuz ha generado una ola de solidaridad en Málaga, donde esta mañana ha aumentado la afluencia de donantes de sangre en los puntos habilitados por la Consejería de Sanidad para reforzar las reservas y atender a los afectados por el siniestro. Los donantes habituales lo tienen claro: "Es imprescindible que la gente venga. Esto no cuesta nada y podemos salvar vidas, que es lo importante".

El personal sanitario de la Unidad Móvil situada en la Avenida de Andalucía (frente al Corte Inglés) asegura que antes de la hora de comer ya habían pasado 28 personas, cuando "normalmente son 15". Apuntan que lo que más hace falta son donantes universales, pero recalcan que cualquier grupo sanguíneo es bienvenido porque solo hay una finalidad: salvar vidas.

Afluente de donantes

José fue donante de sangre hace muchos años, pero lo tuvo que dejar por los mareos que le provocaban. Anoche quedó impactado por el accidente de tren. Esta mañana tenía claro qué hacer. "Me han entrado ganas de acercarme a donar", explica.

Sergio también "suele donar con regularidad". Aún así, la magnitud del accidente lo ha traído hasta el punto de recogida de sangre. "Me ha soprendido gratamente la cantidad de gente que ha venido hoy", afirma.

"He pasado por aquí, he visto el autobús, y he pensado que era el momento oportuno para subir por lo que ha pasado", confiesa Eva, que tenía en mente desde hace días buscar un punto de donación porque "había salido el consejero de Sanidad diciendo que faltaba sangre en Navidades". Lo que más le ha llamado la atención es que había "bastante gente", pero también que "casi todos" eran mayores de sesenta. "Me ha gustado mucho que entrara un chico joven", añade.

Unidad Móvil de donación de sangre en la Avenida Andalucía (frente al El Corte Inglés) / Paula Tigges

¿Dónde donar sangre?

La Unidad Móvil situada en la Avenida de Andalucía (frente al Corte Inglés) es solo uno de los puntos de donación habilitados por el SAS para esta semana. La programación es la siguiente:

Lunes 19 de enero

Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)

Horario: de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas

Málaga: Unidad Móvil en la Avenida de Andalucía (frente al Corte Inglés)

Horario: de 10.00 a 14.00 horas

Málaga: Unidad Móvil en la Barriada de La Luz (Avda. Isaac Peral junto al I.E.S. Virgen de Belen)

Horario: de 17.00 a 21.00 horas

Coín: Edificio de Servicios Sociales

Horario: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas

Martes 20 de enero

Coín: Edificio de Servicios Sociales

Horario: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas

Málaga: Cesur Teatinos

Horario: de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.00 horas

Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)

Horario: de 9.00 a 14.00 horas

Miércoles 21 de enero

Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)

Horario: de 9.00 a 14.00 horas

Málaga: Cesur PTA

Horario: de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.00 horas

Coín: Edificio de Servicios Sociales

Horario: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas

Jueves 22 de enero

Málaga: Cesur Málaga Este

Horario: de 9.00 a 14.00 horas

Málaga: Medac Velázquez

Horario: de 9.00 a 14.00 horas

Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)

Horario: de 9.00 a 14.00 horas

Málaga: Unidad Móvil S.D. Worx (C/ Mauricio Moro Pareto, 29)

Horario: de 10.00 a 14.00 horas

Villanueva del Trabuco: Casa de la Cultura

Horario: de 17.00 a 21.00 horas

Viernes 23 de enero

Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)

Horario: de 9.00 a 14.00 horas

Málaga: Diputación Provincial de Málaga (C/ Pacífico)

Horario: de 10.00 a 14.00 horas

Málaga: Unidad Móvil en la Avenida de Andalucía (frente al Corte Inglés)

Horario: de 10.00 a 14.00 horas

Villanueva del Trabuco: Casa de la Cultura

Horario: de 17.00 a 21.00 horas

Casabermeja: Unidad Móvil en C/ Fuente de Abajo (junto a la parada de bus)

Horario: de 17.00 a 21.00 horas

Valle de la Concepción: Ayuntamiento

Horario: de 17.00 a 21.00 horas

Sábado 24 de enero

Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)