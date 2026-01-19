Sanidad
Ola de solidaridad en Málaga en los puntos de donación de sangre: "Es imprescindible que la gente venga, esto no cuesta nada y podemos salvar vidas"
Los malagueños acuden a los lugares habilitados por la Consejería de Sanidad tras el llamamiento del SAS, para lograr el aumento de las donaciones de sangre para ayudar a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz
Gloria Pérez y Esperanza Mendoza
La tragedia ferroviaria de Adamuz ha generado una ola de solidaridad en Málaga, donde esta mañana ha aumentado la afluencia de donantes de sangre en los puntos habilitados por la Consejería de Sanidad para reforzar las reservas y atender a los afectados por el siniestro. Los donantes habituales lo tienen claro: "Es imprescindible que la gente venga. Esto no cuesta nada y podemos salvar vidas, que es lo importante".
El personal sanitario de la Unidad Móvil situada en la Avenida de Andalucía (frente al Corte Inglés) asegura que antes de la hora de comer ya habían pasado 28 personas, cuando "normalmente son 15". Apuntan que lo que más hace falta son donantes universales, pero recalcan que cualquier grupo sanguíneo es bienvenido porque solo hay una finalidad: salvar vidas.
Afluente de donantes
José fue donante de sangre hace muchos años, pero lo tuvo que dejar por los mareos que le provocaban. Anoche quedó impactado por el accidente de tren. Esta mañana tenía claro qué hacer. "Me han entrado ganas de acercarme a donar", explica.
Sergio también "suele donar con regularidad". Aún así, la magnitud del accidente lo ha traído hasta el punto de recogida de sangre. "Me ha soprendido gratamente la cantidad de gente que ha venido hoy", afirma.
"He pasado por aquí, he visto el autobús, y he pensado que era el momento oportuno para subir por lo que ha pasado", confiesa Eva, que tenía en mente desde hace días buscar un punto de donación porque "había salido el consejero de Sanidad diciendo que faltaba sangre en Navidades". Lo que más le ha llamado la atención es que había "bastante gente", pero también que "casi todos" eran mayores de sesenta. "Me ha gustado mucho que entrara un chico joven", añade.
¿Dónde donar sangre?
La Unidad Móvil situada en la Avenida de Andalucía (frente al Corte Inglés) es solo uno de los puntos de donación habilitados por el SAS para esta semana. La programación es la siguiente:
Lunes 19 de enero
Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)
Horario: de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas
Málaga: Unidad Móvil en la Avenida de Andalucía (frente al Corte Inglés)
Horario: de 10.00 a 14.00 horas
Málaga: Unidad Móvil en la Barriada de La Luz (Avda. Isaac Peral junto al I.E.S. Virgen de Belen)
Horario: de 17.00 a 21.00 horas
Coín: Edificio de Servicios Sociales
Horario: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas
Martes 20 de enero
Coín: Edificio de Servicios Sociales
Horario: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas
Málaga: Cesur Teatinos
Horario: de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.00 horas
Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)
Horario: de 9.00 a 14.00 horas
Miércoles 21 de enero
Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)
Horario: de 9.00 a 14.00 horas
Málaga: Cesur PTA
Horario: de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.00 horas
Coín: Edificio de Servicios Sociales
Horario: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas
Jueves 22 de enero
Málaga: Cesur Málaga Este
Horario: de 9.00 a 14.00 horas
Málaga: Medac Velázquez
Horario: de 9.00 a 14.00 horas
Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)
Horario: de 9.00 a 14.00 horas
Málaga: Unidad Móvil S.D. Worx (C/ Mauricio Moro Pareto, 29)
Horario: de 10.00 a 14.00 horas
Villanueva del Trabuco: Casa de la Cultura
Horario: de 17.00 a 21.00 horas
Viernes 23 de enero
Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)
Horario: de 9.00 a 14.00 horas
Málaga: Diputación Provincial de Málaga (C/ Pacífico)
Horario: de 10.00 a 14.00 horas
Málaga: Unidad Móvil en la Avenida de Andalucía (frente al Corte Inglés)
Horario: de 10.00 a 14.00 horas
Villanueva del Trabuco: Casa de la Cultura
Horario: de 17.00 a 21.00 horas
Casabermeja: Unidad Móvil en C/ Fuente de Abajo (junto a la parada de bus)
Horario: de 17.00 a 21.00 horas
Valle de la Concepción: Ayuntamiento
Horario: de 17.00 a 21.00 horas
Sábado 24 de enero
Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)
