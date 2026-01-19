Pasajeros pasarán la noche en la estación y buscan transporte alternativo desde Málaga

Pasajeros afectados por la suspensión de la alta velocidad entre Andalucía y Madrid tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) pasarán la noche en una sala habilitada por Renfe en la Estación María Zambrano de Málaga o buscan transportes alternativos para llegar a la capital.

Es el caso de Rosario y Luis, una pareja de 65 y 71 años que había viajado a Málaga para participar en un evento de baile y que, cuando ya estaban en su tren para volver a Madrid, tuvieron que bajarse porque les informaron del descarrilamiento de los dos trenes.

Esta pareja tiene previsto pasar la noche en la Sala Club que Renfe ha habilitado por los afectados por la suspensión del tráfico ferroviario. Algunos compañeros que participaron este fin de semana con ellos en el evento de baile iban en el tren siniestrado, pero afortunadamente sin consecuencias para ellos, según han relatado a EFE.

Otros de los afectados por las cancelaciones son Juan y Diego, que junto a sus parejas, habían venido el pasado viernes a pasar el fin de semana en Málaga. Justo cuando se dirigían a la estación fueron informados de lo ocurrido: “Teníamos que coger el tren de las 20:57 y, obviamente, se ha cancelado. Hemos intentado coger un autobús, pero se han agotado porque todo el mundo está comprando billetes. Ahora mismo estamos a la espera de que nos ofrezcan alguna solución”, cuentan.

Vacaciones en Tailandia

También en la sala, Elena, de Cádiz, cuenta que tenía previsto viajar a Madrid en el Iryo de las 20:40 horas para salir en avión muy temprano este lunes hacia Tailandia, de vacaciones junto a una amiga.

Elena y su amiga, que a la hora de reservar habían barajado mucho ir en el tren anterior, el que ha tenido el accidente, han podido conseguir un autobús que saldrá desde Málaga a las 0.00 horas y, mientras tanto, esperan "calentitas" con agua y café en la sala.

Sala para los afectados

Renfe ha habilitado esta sala para los pasajeros afectados por las anulaciones de viajes, ya que no hay medios de transporte alternativos y los trenes están volviendo a sus lugares de origen.

Panel de la estación María Zambrano, en Málaga, anunciando la cancelación de trenes de alta velocidad con Madrid. / Chaima Laghrissi

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y las ciudades de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva quedará suspendida durante todo este lunes.

Según ha informado Adif en su cuenta de X, los trenes de alta velocidad no circularán "al menos durante todo el lunes 19 de enero" como consecuencia del accidente ferroviario que se ha producido este domingo en Adamuz (Córdoba).

Balance del accidente de Adamuz

Al menos 21 personas han muerto y otras 25 están heridas graves en el accidente de tren ocurrido esta tarde en Córdoba, al descarrilar un convoy de alta velocidad con más de 300 pasajeros y chocar con otro que circulaba por la vía contigua.

A la Estación María Zambrano sí estaban llegando pasajeros de otras líneas, como es el caso del tren que llegaba de Sevilla, en el que se bajaban "impactados" tras enterarse de lo ocurrido mientras hacían el trayecto.