El SAS anima a donar sangre de forma escalonada tras el accidente de tren de Adamuz: ¿Dónde puedo acudir en Málaga?

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía ha hecho un llamamiento especial a la ciudadanía para que acudan a donar sangre de forma “escalonada” y poder anticiparse a las necesidades sanitarias de los próximos días en las atención a las decenas de heridos tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Así lo han anunciado este lunes por la mañana en un mensaje publicado en la red social X, en el que aclaran que “las necesidades actuales de hemoderivados están cubiertas”. Aun así, han subrayado que es “esencial” continuar donando para prevenir y anticiparse a las necesidades que puedan surgir en los próximos días.

Por ello, animan a “donar de forma escalonada” a partir de este lunes. Asimismo, han informado de que los centros de donación han sido reforzados para atender a todos los donantes.

La semana pasada, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga ( CTTC ) informaba a este periódico de que el stock de reserva se encontraba al 70% tras el descenso de donaciones habitual registrado en las fiestas navideñas.

Los puntos de donación en Málaga en los próximo días son los siguientes y pueden consultarse en la propia web del CTTC:

Lunes 19 de enero

Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)

Horario: de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas

Málaga: Unidad Móvil en la Avenida de Andalucía (frente al Corte Inglés)

Horario: de 10.00 a 14.00 horas

Málaga: Unidad Móvil en la Barriada de La Luz (Avda. Isaac Peral junto al I.E.S. Virgen de Belen)

Horario: de 17.00 a 21.00 horas

Coín: Edificio de Servicios Sociales

Horario: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas

Martes 20 de enero

Coín: Edificio de Servicios Sociales

Horario: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas

Málaga: Cesur Teatinos

Horario: de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.00 horas

Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)

Horario: de 9.00 a 14.00 horas

Miércoles 21 de enero

Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)

Horario: de 9.00 a 14.00 horas

Málaga: Cesur PTA

Horario: de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.00 horas

Coín: Edificio de Servicios Sociales

Horario: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas

Jueves 22 de enero

Málaga: Cesur Málaga Este

Horario: de 9.00 a 14.00 horas

Málaga: Medac Velázquez

Horario: de 9.00 a 14.00 horas

Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)

Horario: de 9.00 a 14.00 horas

Málaga: Unidad Móvil S.D. Worx (C/ Mauricio Moro Pareto, 29)

Horario: de 10.00 a 14.00 horas

Villanueva del Trabuco: Casa de la Cultura

Horario: de 17.00 a 21.00 horas

Viernes 23 de enero

Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)

Horario: de 9.00 a 14.00 horas

Málaga: Diputación Provincial de Málaga (C/ Pacífico)

Horario: de 10.00 a 14.00 horas

Málaga: Unidad Móvil en la Avenida de Andalucía (frente al Corte Inglés)

Horario: de 10.00 a 14.00 horas

Villanueva del Trabuco: Casa de la Cultura

Horario: de 17.00 a 21.00 horas

Casabermeja: Unidad Móvil en C/ Fuente de Abajo (junto a la parada de bus)

Horario: de 17.00 a 21.00 horas

Valle de la Concepción: Ayuntamiento

Horario: de 17.00 a 21.00 horas

Sábado 24 de enero

Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)

Horario: de 9.00 a 14.00 horas