Sanidad
El SAS anima a donar sangre de forma escalonada tras el accidente de tren de Adamuz: ¿Dónde puedo acudir en Málaga?
La Consejería de Sanidad ha aclarado que las necesidades de hemoderivados están cubiertas, pero que es “esencial” anticiparse a los próximos días
La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía ha hecho un llamamiento especial a la ciudadanía para que acudan a donar sangre de forma “escalonada” y poder anticiparse a las necesidades sanitarias de los próximos días en las atención a las decenas de heridos tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
Así lo han anunciado este lunes por la mañana en un mensaje publicado en la red social X, en el que aclaran que “las necesidades actuales de hemoderivados están cubiertas”. Aun así, han subrayado que es “esencial” continuar donando para prevenir y anticiparse a las necesidades que puedan surgir en los próximos días.
Por ello, animan a “donar de forma escalonada” a partir de este lunes. Asimismo, han informado de que los centros de donación han sido reforzados para atender a todos los donantes.
La semana pasada, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga (CTTC) informaba a este periódico de que el stock de reserva se encontraba al 70% tras el descenso de donaciones habitual registrado en las fiestas navideñas.
Los puntos de donación en Málaga en los próximo días son los siguientes y pueden consultarse en la propia web del CTTC:
Lunes 19 de enero
Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)
Horario: de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas
Málaga: Unidad Móvil en la Avenida de Andalucía (frente al Corte Inglés)
Horario: de 10.00 a 14.00 horas
Málaga: Unidad Móvil en la Barriada de La Luz (Avda. Isaac Peral junto al I.E.S. Virgen de Belen)
Horario: de 17.00 a 21.00 horas
Coín: Edificio de Servicios Sociales
Horario: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas
Martes 20 de enero
Coín: Edificio de Servicios Sociales
Horario: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas
Málaga: Cesur Teatinos
Horario: de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.00 horas
Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)
Horario: de 9.00 a 14.00 horas
Miércoles 21 de enero
Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)
Horario: de 9.00 a 14.00 horas
Málaga: Cesur PTA
Horario: de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.00 horas
Coín: Edificio de Servicios Sociales
Horario: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas
Jueves 22 de enero
Málaga: Cesur Málaga Este
Horario: de 9.00 a 14.00 horas
Málaga: Medac Velázquez
Horario: de 9.00 a 14.00 horas
Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)
Horario: de 9.00 a 14.00 horas
Málaga: Unidad Móvil S.D. Worx (C/ Mauricio Moro Pareto, 29)
Horario: de 10.00 a 14.00 horas
Villanueva del Trabuco: Casa de la Cultura
Horario: de 17.00 a 21.00 horas
Viernes 23 de enero
Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)
Horario: de 9.00 a 14.00 horas
Málaga: Diputación Provincial de Málaga (C/ Pacífico)
Horario: de 10.00 a 14.00 horas
Málaga: Unidad Móvil en la Avenida de Andalucía (frente al Corte Inglés)
Horario: de 10.00 a 14.00 horas
Villanueva del Trabuco: Casa de la Cultura
Horario: de 17.00 a 21.00 horas
Casabermeja: Unidad Móvil en C/ Fuente de Abajo (junto a la parada de bus)
Horario: de 17.00 a 21.00 horas
Valle de la Concepción: Ayuntamiento
Horario: de 17.00 a 21.00 horas
Sábado 24 de enero
Málaga: Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil)
Horario: de 9.00 a 14.00 horas
