Suspendidos todos los trenes de alta velocidad con origen o destino Málaga María Zambrano por el accidente de Adamuz

El tráfico de trenes de alta velocidad con origen o llegada en la estación María Zambrano de Málaga permanece totalmente suspendida durante este lunes como consecuencia del accidente ferroviario registrado en el término municipal de Adamuz (Córdoba). La interrupción de la circulación afecta a las conexiones de Málaga con Madrid y el resto de Andalucía, dentro del principal corredor de alta velocidad del sur. Según la información facilitada por Adif y los operadores ferroviarios, la incidencia afecta a más de 200 trenes programados a lo largo de la jornada, lo que supone la cancelación de todos los servicios AVE, Avlo y de alta velocidad de operadores privados que enlazan Málaga con la red nacional.

La suspensión impacta de lleno en la estación María Zambrano, uno de los principales nodos ferroviarios del país. Quedan cancelados todos los trenes de alta velocidad que conectan Málaga con Madrid, así como los servicios que enlazan la capital de la Costa del Sol con Córdoba, Sevilla y Huelva, tanto en sentido salida como llegada.

Entre los trenes afectados se encuentran:

Servicios AVE y Avlo de Renfe entre Málaga y Madrid.

entre Málaga y Madrid. Trenes de Iryo y Ouigo con origen o destino Málaga.

con origen o destino Málaga. Conexiones de largo recorrido que utilizan el eje de alta velocidad andaluz.

Desde primera hora del día, los paneles informativos de la estación María Zambrano reflejan la cancelación generalizada de salidas y llegadas, generando importantes molestias entre los viajeros.

Cambios y anulaciones sin coste

Ante esta situación, Renfe ha habilitado la posibilidad de realizar cambios o anulaciones gratuitas para todos los billetes afectados con origen o destino Málaga. Los operadores privados, Iryo y Ouigo, han adoptado medidas similares para facilitar la gestión de los desplazamientos de los viajeros perjudicados.

Por el momento, no existe una previsión oficial para la reanudación del tráfico ferroviario en este corredor, ya que los trabajos de reparación y seguridad en el tramo afectado continúan.

Una jornada complicada para la alta velocidad en Málaga

La suspensión de los trenes supone un duro golpe para la movilidad en Málaga en pleno inicio de semana laboral, afectando tanto a desplazamientos profesionales como turísticos. La estación María Zambrano, habitual punto de entrada y salida de miles de viajeros diarios, permanece operativa únicamente para servicios no afectados por el corte.

Las autoridades ferroviarias recomiendan a los viajeros no acudir a la estación sin confirmar previamente el estado de su tren y consultar los canales oficiales de cada operador para obtener información actualizada sobre el restablecimiento del servicio.

Qué opciones tienen los viajeros con trenes afectados en Málaga

Ante la avalancha de consultas, Facua-Consumidores en Acción ha difundido un recordatorio con los derechos de los usuarios en caso de cancelaciones y grandes incidencias.

La asociación ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha subrayado que confía en que la investigación esclarezca las causas. También ha puesto en valor el trabajo de los equipos de emergencia y la respuesta institucional y ciudadana en la zona.

Facua explica que la decisión de Adif de suspender la circulación implica que el viajero puede elegir entre dos alternativas principales:

Devolución íntegra del billete (reembolso total).

(reembolso total). Viajar en un transporte alternativo que la compañía ferroviaria debe poner a disposición para llegar al destino lo antes posible o en una fecha posterior que convenga al pasajero.

Es decir, si tenías un tren con origen o destino Málaga María Zambrano, puedes optar por recuperar el dinero o aceptar la solución de transporte que ofrezca tu operadora.

El “límite” de 100 minutos: si no te reubican, puedes reclamar el autocar

Uno de los puntos clave del recordatorio de Facua es el plazo: si la empresa no habilita un transporte alternativo en un máximo de 100 minutos desde la hora prevista de salida, y el pasajero se ve obligado a contratarlo por su cuenta, tiene derecho a que la compañía le abone el coste del viaje en autocar.

Este mismo derecho también se puede ejercer si es la propia compañía la que autoriza expresamente al usuario a comprar el billete del transporte alternativo.

Facua enmarca estas obligaciones en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/782, sobre derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril.

La organización añade que, si la cancelación afecta a un viaje de regreso y el pasajero necesita esperar a una alternativa, las compañías ferroviarias deben facilitar alojamiento mientras se logra un transporte sustitutorio.

Si no lo han hecho, el usuario puede reclamar el importe del alojamiento que haya tenido que pagar, según el artículo 20.2b del mismo reglamento europeo.

Asistencia a familiares de víctimas y heridos graves

Además, Facua recuerda que el Real Decreto 627/2014, sobre asistencia a víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares, contempla protocolos que en este caso deben prestar las operadoras implicadas a los familiares de fallecidos y heridos graves. Entre otras medidas, incluye el transporte de al menos tres familiares hasta el lugar del accidente y su regreso, además de alojamiento y manutención el tiempo necesario en función de las labores de rescate e identificación.

Recomendación práctica para viajeros de Málaga María Zambrano

Para quienes tenían previsto viajar desde o hacia María Zambrano, Facua aconseja conservar billetes y justificantes (incluidos gastos de autocar u hotel si se han asumido por falta de alternativa) y tramitar la reclamación ante la compañía correspondiente si no se respetan estos derechos.