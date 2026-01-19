Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

La tragedia de Adamuz dispara los vuelos Málaga - Madrid: 400 euros por un billete

La suspensión de todos los tres que conectan el sur con la capital ha desencadenado una alta demanda de vuelos, en algunos casos agotados hasta el jueves

Varias personas hacen colas en la estación de autobuses de Málaga.

Varias personas hacen colas en la estación de autobuses de Málaga. / Álex Zea

Chaima Laghrissi

Esperanza Mendoza

Málaga

Viajar de Málaga a Madrid se ha convertido en una auténtica odisea. La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz ha obligado a suspender todos los trenes Málaga–Madrid previstos para este lunes, una situación que, según Renfe y el Ministerio de Transportes, podría prolongarse durante varios días.

Desde las oficinas de Renfe en la estación María Zambrano de Málaga reconocen que no pueden garantizar nuevas salidas ni este lunes ni en los próximos días: "No sabemos nada", aseguran fuentes de la compañía, en una declaración que coincide con las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien explicó que la vía no podrá reabrirse hasta que se completen las labores de retirada de vagones, rescate de los cuerpos atrapados y el avance de la investigación.

Precios disparados

La suspensión total del servicio ferroviario ha provocado un efecto dominó en otros medios de transporte, especialmente en el aéreo. La demanda de vuelos Málaga–Madrid se ha disparado y, con ella, los precios.

Actualmente no hay vuelos de ida disponibles ni para el lunes ni martes ni el miércoles. En Iberia, el próximo billete disponible es para el jueves y únicamente en clase business, con un precio que alcanza los 390 euros

Actualmente no hay vuelos de ida disponibles ni para el lunes ni martes ni el miércoles.

Actualmente no hay vuelos de ida disponibles ni para el lunes ni martes ni el miércoles. / La Opinión

De cara al jueves, de los tres vuelos programados, todos los billetes en clase turista están agotados, salvo el primero de la mañana, con un precio de 128 euros.  El resto de opciones vuelven a ser en business, con tarifas muy por encima de lo habitual. La misma situación se repite el viernes, con precios elevados y escasa disponibilidad.

En el caso de Vueling, no hay vuelos hasta el jueves, cuando el billete más barato disponible se sitúa en 162 euros.

Blablacar también sube precios por la saturación

La alternativa del coche compartido tampoco escapa a la subida de precios. Los viajes en Blablacar entre Málaga y Madrid, que normalmente oscilan entre 20 y 30 euros, han duplicado su coste.

El único viaje disponible para hoy cuesta 52 euros. En sentido Madrid–Málaga, prácticamente todos los viajes están completos, quedando solo uno disponible por 50 euros.

A esta situación se suma un factor clave: la celebración de Fitur, la feria de turismo más importante del país, que arranca esta semana en Madrid y moviliza a miles de profesionales desde toda España. A los pasajeros afectados este lunes se añaden ahora los viajeros del resto de la semana, lo que mantiene la presión sobre vuelos y alternativas por carretera.

