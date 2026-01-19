La Universidad de Málaga tiene 21 grupos de investigación sobre IA que han generado 50 millones de inversión

La Universidad de Málaga (UMA) ha publicado el Catálogo de Capacidades de Investigación e Innovación en Inteligencia Artificial, iniciativa concebida para poner en valor el trabajo de 21 grupos de investigación y facilitar su conexión con empresas, administraciones y entidades interesadas en desarrollar soluciones basadas en la Inteligencia Artificial (IA). En total, este conjunto de grupos ha liderado desde su creación más de 700 proyectos y contratos de investigación. Solo en los últimos tres años, esta actividad ha generado una financiación global vinculada a la IA superior a los 50 millones de euros.

El catálogo, hecho público a través de la Oficina UMA innTech, ya puede consultarse online a través de la sección correspondiente de la web de la Oficina, donde se recoge de forma estructurada el potencial investigador de la UMA en este ámbito estratégico, han indicado desde la institución académica en una nota,

Este proyecto estratégico se enmarca en el Laboratorio de Co-Innovación en Inteligencia Artificial, promovido por UMA innTech en colaboración con Málaga TechPark (PTA) y la Fundación Innova IRV.

El catálogo recoge las líneas de trabajo, áreas de aplicación y resultados de grupos pertenecientes a cinco facultades y escuelas de la UMA. Entre ellos están disciplinas como la ingeniería informática, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial aplicada a la salud, el derecho, la imagen médica o la didáctica musical.

"Estos datos evidencian el muy alto grado de especialización y la transversalidad del ecosistema investigador de la UMA en este ámbito", ha explicado la UMA este lunes en un comunicado.

"Un potencial que pocas universidades tienen"

El catálogo fue presentado el pasado 14 de enero ante el comité ejecutivo de Innova IRV y se difundirá también a través de la Comisión de Inteligencia Artificial de la Fundación Ricardo Valle. Además, UMA innTech ha iniciado una campaña de difusión entre empresas y entidades para fomentar nuevas oportunidades de colaboración.

Alumnos en la ETSI de Informática de la Universidad de Málaga. / A. J.

El delegado del rector para la Innovación Tecnológica y director de UMA innTech, Javier López, ha destacado que "muy pocas universidades" del panorama nacional cuentan con un potencial como este. "Por eso era el momento de ponerlo en valor y aglutinarlo, para conocimiento del entorno productivo y de la sociedad", ha explicado.

El objetivo de este catálogo es doble: por un lado, ofrecer visibilidad al talento investigador en inteligencia artificial de la UMA; y por otro, establecer un puente directo entre universidad y sociedad, conectando el conocimiento científico-técnico con los grandes retos sociales, digitales y empresariales actuales.