Más de veinte fallecidos y un centenar de heridos en el accidente ferroviario de Adamuz

Un accidente ferroviario registrado el domingo, a las 19.45 horas, en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz, en la provincia de Córdoba, provocó el descarrilamiento de dos trenes de larga distancia de alta velocidad. El tren Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga–Madrid con salida a las 18.40 horas, descarriló en el acceso a la estación de Adamuz (Córdoba), invadiendo la vía contigua y chocando contra un tren Alvia, entre Madrid y Huelva, que en ese momento circulaba por la vía paralela y en dirección contraria. Las víctimas mortales son más de una veintena y los heridos un centenar, aunque prevén que en las próximas horas aumente la cifra de fallecidos.

Según las cifras hasta las 02.19 horas de la madrugada del lunes, los fallecidos eran 21, en «una noche muy complicada», donde las cifras pueden «empeorar», según avanzó en la zona el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Entre las víctimas mortales se encontraba el maquinista del Alvia, confirmó el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien apuntó que dos vagones del Alvia cayeron por un terraplén con 53 ocupantes en su interior.

Balance de heridos y atención

Los heridos son cerca de un centenar, 25 de ellos graves, pero esta cifra podría aumentar según avancen las labores de rescate. En el tren Iryo viajaban unas 300 personas y 200 en el Alvia.

El consejero apuntó en su primera comparecencia que uno de los trenes del descarrilamiento cayó por un talud de cuatro metros.

El accidente se produjo al descarrillar tres vagones del tren Iryo con origen Málaga y destino Madrid que invadieron la vía contraria por la que circulaba el Alvia en dirección Huelva, lo que provocó que sus dos primeros vagones cayeran por un terraplén de cuatro metros, según ha explicado el ministro Puente.

En el primer vagón afectado del Alvia de Renfe, según el titular de Transportes, viajaban 37 personas y en el segundo, otros 16 viajeros, de un total de 200 personas que había en el tren.

El Iryo, en el que viajaban unas 300 personas, chocó contra esos dos primeros vagones y provocó que cayeron por el citado terraplén de cuatro metros.

Instantes después del terrible accidente de tren. / @eleanorinthesky

Primeras llamadas de teléfono

Antonio Sanz informó de que «la evolución es una constante de datos», que apuntan a «desfavorables», después de que desde las 19.50 horas se empezaron a recibir las primeras llamadas en el teléfono del 112, donde «se alertaba del vuelco de un tren y colisión con otro convoy, con personas heridas y atrapadas», de modo que se dispuso «inmediatamente la activación de múltiples dispositivos, especialmente sanitarios y bomberos».

«Según se ha informado desde el centro de control de Adif, lo que ha ocurrido es que ha descarrilado el tren de larga distancia, el Iryo 6189, que hacía el trayecto entre Málaga-Puerta de Atocha y ha invadido la vía contigua por la que circulaba otro tren de larga distancia, que hacía el trayecto Puerta de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado», comentó, para añadir que «parte de uno de los trenes ha llegado a caer por un talud de cuatro metros».

Llegada a la estación de familiares de los viajeros. / efe

Vehículos de urgencia

A las 21.50 horas se elevó el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Andalucía a fase de emergencia, situación operativa 1, mientras que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) «en este momento tiene desplegados múltiples vehículos de cuidados críticos de urgencia, unidades móviles del 061, transporte de críticos, dos vehículos de apoyo logístico, múltiples ambulancias de todas las provincias», a lo que se añaden ambulancias de Cruz Roja.

«En este momento, todo el foco está en el trabajo asistencial sobre el terreno, en la atención a las víctimas, en la coordinación operativa y en el apoyo a los equipos desplegados», destacaba Sanz en la noche del domingo, indicando que «el equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar y atender a los heridos y después se han ido sumando diferentes unidades del 061».

Asimismo, añadió que «desde la red de centros de transfusión se está redistribuyendo sangre hacia Córdoba», al tiempo que «se ha puesto un centro médico avanzado en el edificio técnico en Adif» en el municipio, donde se realiza el triaje de las personas heridas, «la atención sanitaria inicial y se estabiliza antes del traslado a los hospitales».

Guardia Civil ejerciendo tareas de vigilancia y control en la zona del accidente. / efe

Pacientes con traumatismos

En este caso, Sanz precisó que estaban «preavisados diferentes hospitales, tanto el Hospital de Andújar (Jaén), además de la activación al máximo nivel y en su totalidad de todos los efectivos en el Hospital Reina Sofía -donde llegaron incluso pacientes trasladados por vehículos inicialmente, hay diferentes pacientes con traumatismo y están llegando heridos leves- y se activó el Hospital Virgen del Rocío, por si fuera necesario derivar pacientes», así como el Hospital de Montilla y el Infanta Margarita de Cabra. Y se avisó al Hospital de la Merced, el Regional de Málaga y el Virgen de la Victoria.

En el edificio técnico de Adif está desplegado un puesto de mando avanzado, donde también están Cruz Roja y el grupo de intervención psicológica activado. Además, Cruz Roja ha instalado un punto de atención a damnificados en la caseta municipal del recinto ferial de Adamuz.

Igualmente, el consejero agradeció al pueblo de Adamuz su «solidaridad, cariño, incluso por la carretera nos han parado vecinos para darnos mantas y todo tipo de ayudas», a la vez que dio las gracias «a todas las administraciones, que desde el minuto uno hemos estado coordinados». «El presidente de la Junta ha estado en contacto con el ministro Puente desde el principio», agregó, así como «con el delegado del Gobierno» y ha recibido llamadas de Su Majestad el Rey, la ministra de Sanidad y «de casi todas las comunidades autónomas ofreciéndonos ayuda».

Heridos llegando al Reina Sofía en Córdoba. / Víctor Castro

"Las cifras pueden ir elevándose"

En la zona trabajaban el domingo por la noche también los bomberos ante las personas atrapadas, manifestando Sanz que «el mayor problema en estos momentos lo tenemos para evaluar la situación del tren que ha caído en el terraplén y ahora mismo hay una situación muy complicada», de manera que insistió en que «las cifras pueden ir elevándose», sin descartar que «esto pueda seguir lamentablemente con una situación todavía mucho más compleja» de más de 20 fallecidos.

En relación con los heridos, Sanz indicó que en seis centros había anoche en observación 73 adultos, al tiempo que se activaron forenses del Instituto de Medicina Legal y se desplazaron ambulancias de todas las provincias, porque «nos espera una noche muy complicada», lamentaba.

Entretanto, mantuvo que el acceso a la zona del accidente es «complejísimo» y con «una extraordinaria complejidad para rescatar a las personas».

Según la información facilitada a Europa Press por el Gobierno andaluz, en la zona del siniestro estaban desplegadas cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

En paralelo, la red de centros de transfusión de sangre de Andalucía estaban redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén, principalmente.

Un equipo especializado en búsqueda y rescate tras desastres de la Unidad Militar de Emergencias (UME) certificado por la ONU se encuentra en Adamuz para ayudar en las labores tras el trágico siniestro ferroviario.

Con este equipo ya son 41 los militares de la UME desplazados hasta el lugar del siniestro, además de 19 vehículos, informaron a EFE fuentes del Ministerio de Defensa.

Aspecto que presentaba anoche el polideportivo de Adamuz. / efe

Posibles causas

Sobre las posibles causas del accidente, el ministro Puente ha asegurado que aún no se conocen, aunque ha afirmado que es «tremendamente raro» ya que el siniestro se produjo en una recta, el tren era relativamente nuevo y la vía había sido renovada en ese punto recientemente.

«Es verdaderamente extraño. Realmente todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y que están en este centro y los que hemos podido consultar están tremendamente extrañados del accidente porque como les digo es muy raro», explicó el ministro en una comparecencia en el centro de Adif en Madrid.

El ministro indicó que la vía fue renovada en mayo, el lugar del siniestro era una recta y el tren Iryo que descarriló es «relativamente nuevo» porque no llega a cuatro años.