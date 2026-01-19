Continúa la búsqueda de supervivientes del accidente ferroviario de Adamuz: "No sé nada de mi padre. Tengo su ubicación, pero lleva sin moverse desde entonces"

"Por favor, quien esté en Adamuz y reconozca a este señor, que es mi padre, que contacte conmigo". El que habla y pide ayuda para localizar a su padre es Ricardo, un joven que aún no ha logrado comunicarse con su progenitor, que se encontraba en uno de los vagones afectados por el accidente del tren Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga–Madrid con salida a las 18.40 horas, que descarriló en el acceso a la estación de Adamuz (Córdoba), invadiendo la vía contigua y chocando contra un tren Alvia, que cubría el trayecto Madrid-Huelva.

Ricardo es uno más de las decenas de ciudadanos que se han lanzado a las redes sociales para pedir ayuda para encontrar a sus familiares o saber de ellos tras no haber han podido comunicarse desde el fatal accidente que, por el momento, ha dejado 39 víctimas mortales.

Preocupación de los familiares tras el accidente ferroviario de Adamuz

"Sigo sin noticias. Mi madre, que está en Córdoba, ya ha preguntado en todos los hospitales, y nada. Hemos llamado a todos los teléfonos y nada", ha explicado el joven, que ha pedido ayuda para encontrar a su padre, Ricardo Chamorro Calíz, un hombre de 57 años que se encontraba en el Alvia que viajaba entre Madrid y Huelva.

El joven ha intentado localizar a su padre a través de la ubicación compartida que tiene de su móvil, pero asegura que la dirección no ha cambiado desde el accidente: "Tengo la ubicación de mi padre, pero lleva sin moverse desde el accidente, aunque me sale en vivo. Esperemos que esté en Jaén o Andújar".

La misma situación están sufriendo los familiares de Miriam Alberico, una joven que se encontraba en el vagón uno del tren de Madrid-Huelva, uno de los peor parados tras el accidente.

"Seguimos sin saber nada"

"No sabemos nada de ella desde hace mucho tiempo. Por favor, difusión y cualquier noticia, contacten", han pedido sus familiares, que aseguran que la joven llevaba un pantalón de pana verde. "Seguimos sin saber nada", han señalado preocupados, tras lo que han afirmado que la joven "viaja sola".

"Llevamos desde las 21.00 horas intentando contactar con mi padre, se llama Andrés Gallardo Vaz, venía en el tren dirección Huelva. Os ruego que si lo veis o sabéis algo sobre él, por favor, comunicármelo", ha señalado Álvaro Gallardo, otro de los familiares que no han logrado aún contactar con su padre.

Llamadas a los hospitales y centros de salud

Tal y como ha explicado, ya han llamado a todos los hospitales y centro de salud e, incluso, sus familiares han acudido a Córdoba para poder dar con Andrés, pero "no encuentran registros de él en ningún lado".

"Por favor, si lo veis o sabéis de algún otro hospital o lo que sea, por favor, contactarme", ha pedido preocupado el joven.

En busca de la pareja de una mujer rescatada en el tren

En idéntica situación se encuentran los allegados de Rafael Millán Albert, otro de los viajeros del Alvia con destino Huelva que se encontraba en uno de los primeros vagones, del que sus familiares afirman "no saber nada" desde el accidente.

Junto a Millán se encontraba su mujer, que sí ha podido ser rescata y se encuentra en buen estado, pero de Rafael aún no han recibido noticias.

Sin noticias de una familia de Huelva

"Sigue sin aparecer una familiar de cuatro de Huelva. Sus nombres son Félix Zamorano, Pepe Zamorano, Cristina Álvarez y Pepe Zamorano", han mostrado también en redes sociales sus familiares, que han pedido que, "cualquier mínima cosa" que sepan de ellos, se lo comuniquen.

"No tenems noticias de ella"

Los familiares de María Eugenia Gallego Navasco, una mujer que se encontraba en el tren de Málaga destino Madrid, en el vagón número 8, es otra de las personas con las que aún no han podido comunicarse sus familiares.

"No tenemos noticias de ella. Iba en el tren de Iryo en el vagón 8, asiento 13D. Iba vestida igual que la primera foto. Cualquier ayuda es bien recibida", han señalado al respecto.

Así, las redes sociales se han llenado de testimonios de familiares que continúan en la búsqueda de sus seres queridos tras el fatal accidente que, por el momento, ha dejado 39 fallecidos y 152 heridos.