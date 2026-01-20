El alquiler de una habitación en Málaga, entre los más caros de España: sigue por encima de los 500 euros al mes

El precio de alquiler de una habitación en Málaga capital se ha contenido en el año 2025 pero sigue costando más de 500 euros al mes, un rango que la sitúa entre los municipios más caros de España, según un análisis elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa con datos a cierre de 2025.

El informe coloca a Málaga, pese a experimentar en el último año un ligero descenso del 1,4%, como la ciudad más costosa de Andalucía en este apartado con 510 euros al mes, por delante de Cádiz (477 euros), Sevilla (436), Granada (340), Almería (315), Jerez de la Frontera (305), Córdoba (282) y Jaén (261).

A nivel nacional, el precio medio más alto de las habitaciones en alquiler está en Sant Cugat del Vallés con 722 euros al mes, seguido de Barcelona (666), Bilbao (638), Madrid (633), Villaviciosa del Odón (593), Palma de Mallorca (590), Pozuelo de Alarcón (580), L´Hospitalet de Llobregat (567), Cerdanyola del Vallés (557), Donostia-San Sebastián (549), Getafe (522), Málaga (510), El Prat de Llobregat (507), Santa Cruz de Tenerife (504) y Pamplona (503).

En Andalucía, una habitación en alquiler cuesta de media 379 euros al mes, con una bajada del 3% en el último ejercicio. Pese a ello, el precio es un un 46% superior al de hace 5 años (desde 2020) y un 64% más que hace 10 años (2015). El de 2025 es el segundo precio mensual más alto detectado en los últimos 10 años de análisis.

El precio de una habitación en España cuesta de media 521 euros al mes, es decir, un 62% más que hace 5 años (desde 2020) y un 97% más respecto a hace 10 años (2015). Respecto a hace un año, el precio de una habitación se ha mantenido estable a nivel nacional y apenas ha subido un 0,1% en un año.

Un presupuesto de los inquilinos "muy tensionado"

“La estabilidad del precio de las habitaciones en 2025, no responde a una relajación del mercado, sino al fuerte ajuste acumulado en los años anteriores. El precio de la vivienda compartida ha experimentado incrementos muy abultados desde la pandemia (un 62% en cinco años y casi un 100% en una década), lo que ha llevado a los precios a un techo que limita nuevos aumentos a corto plazo", ha explicado este martes la directora de estudios de Fotocasa, María Matos.

A su juicio, el presupuesto de los inquilinos, especialmente el de los jóvenes y estudiantes, está ya "muy tensionado" suponiendo un gran volumen de esfuerzo salarial, por lo que, aunque la demanda siga elevada, los precios se mantienen iguales que en 2024. "Sin embargo, este estancamiento no debe interpretarse como una mejora de la accesibilidad. Al contrario, los precios se mantienen en máximos históricos, lo que consolida el alquiler de habitaciones como una solución forzada ante la imposibilidad de acceder a una vivienda completa", añade la responsble de este portal.

Una vista aérea de Málaga capital. / Álex Zea

Por otro lado, la ciudad más económica para alquilar una habitación es Alcoy con 234 euros al mes. Le siguen, Jaén capital con 261, Córdoba 282, Cuenca con 284, Albacete con 294, Ourense con 295 y Talavera de la Reina con 297 euros al mes.

Alquiler mucho más caro que hace cinco y diez años

Matos señala que el mercado de las viviendas compartidas en Andalucía muestra en 2025 un comportamiento "singular" dentro del conjunto nacional, al ser la única comunidad autónoma donde el precio de una habitación desciende en el último año. A pesar de esta caída anual del 3%, el el acceso a una habitación "continúa siendo notablemente más caro que hace cinco y diez años".

En cuatro de las ocho ciudades con variación anual ha aumentado el precio medio de las habitaciones respecto al año anterior y son: Jerez de la Frontera (10,2%), Córdoba capital (4,7%), Almería capital (3,7%) y Granada capital (0,5%). Por otro lado, se detecta cuatro ciudades con descensos en el precio de las habitaciones y son: Jaén capital (-4,1%), Sevilla capital (-3,8%), Málaga capital (-1,4%) y Cádiz capital (-1,1%).