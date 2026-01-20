Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo de la tragediaRetirada de los vagonesBúsquedaMaría del MonteInvestigaciónEmbarazadaAngela y DanielIgnacio BarrónApuñalamiento
instagramlinkedin

Transporte

Billetes Málaga–Madrid: Iberia establece una tarifa de 99 euros

La compañía refuerza sus vuelos en la capital, Sevilla y Madrid y regulariza el precio que alcanzó el lunes los 400 euros

Iberia refuerza su flota, tras la tragedia de Adamuz.

Iberia refuerza su flota, tras la tragedia de Adamuz. / IBERIA

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Iberia ha programado, desde hoy martes y hasta el domingo, un vuelo más hasta el viernes entre Madrid y Málaga y otro más en cada sentido entre Madrid y Sevilla, con un precio máximo de 99 euros en clase turista.

La regularización de precios llega tras la suspensión de todos los trenes, que conectaban Málaga con Madrid a causa de la tragedia de Adamuz (Córdoba). La suspensión total del servicio ferroviario provocó un efecto dominó en otros medios de transporte, especialmente en el aéreo.

Por lo que, la demanda de vuelos Málaga–Madrid se disparó y, con ella, los precios de los billetes que llegaron a alcanzar los 400 euros.

Con el fin de normalizar la situación y ofrecer un servicio que responda a la gran demanda, la compañía ha limitado aún más el precio máximo de cada trayecto: "Queda topado en 99 euros por trayecto en clase turista, lo que supone una rebaja respecto al tope de 150 euros establecido ayer", añaden.

Por otro lado, la aerolínea también ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla. Se utilizará un modelo A321 en lugar de un A320. De este modo, se ofrecerán de aquí al domingo 6.316 plazas adicionales y un total de 17.340 asientos, lo que supone este incremento del 57%.

Dado que los problemas en el transporte ferroviario se van a prolongar, Iberia ha limitado aún más el precio máximo de cada trayecto. El tope de precios operará, como mínimo, hasta el lunes 2 de febrero, día que está previsto que se vuelve a restablecer el servicio ferroviario.

Devolución de billetes

Por otro lado, Iberia ha activado una política de flexibilización para los clientes que viajen desde Andalucía a Madrid con el fin de conectar con vuelos de la compañía.

Noticias relacionadas y más

Dadas los problemas en la línea ferroviaria, quienes tengan dificultades para desplazarse con normalidad, podrán solicitar un cambio de fechas o un bono de reembolso de sus billetes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
  2. Un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, deja 21 fallecidos y un centenar de heridos
  3. Descarrila un tren de Málaga a Madrid: 21 fallecidos y 25 heridos
  4. Lidl ya tiene fecha de apertura este enero del nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga
  5. ¿Se viven fenómenos paranormales en la Casa de los Fantasmas de Málaga? Esta es la verdad detrás de sus ruidos y sucesos extraños
  6. Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
  7. Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón
  8. Maskom, la última cadena de supermercados 100% malagueña con origen en un puesto junto a la Alameda de Colón

La borrasca Harry trae a Málaga lluvias hasta el domingo y vientos fuertes

La borrasca Harry trae a Málaga lluvias hasta el domingo y vientos fuertes

Billetes Málaga–Madrid: Iberia establece una tarifa de 99 euros

Billetes Málaga–Madrid: Iberia establece una tarifa de 99 euros

Una enfermera militar malagueña, entre los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz

Una enfermera militar malagueña, entre los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz

El precio de la vivienda en las ciudades en Málaga supera en un 48% al de las casas en zonas rurales

El precio de la vivienda en las ciudades en Málaga supera en un 48% al de las casas en zonas rurales

Este rincón de Málaga compite con Mallorca y Sevilla para convertirse en el destino del año en los premios más importantes de viajes

Este rincón de Málaga compite con Mallorca y Sevilla para convertirse en el destino del año en los premios más importantes de viajes

El alquiler de una habitación en Málaga, entre los más caros de España: sigue por encima de los 500 euros al mes

El alquiler de una habitación en Málaga, entre los más caros de España: sigue por encima de los 500 euros al mes

Una empresa de Málaga inicia traslados en bus a Madrid: precio de los billetes

Una empresa de Málaga inicia traslados en bus a Madrid: precio de los billetes

Herida una conductora tras volcar su vehículo al chocar contra un semáforo en Málaga

Herida una conductora tras volcar su vehículo al chocar contra un semáforo en Málaga
Tracking Pixel Contents