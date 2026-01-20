La borrasca Harry trae a Málaga lluvias hasta el domingo y vientos fuertes

La provincia de Málaga experimentará a partir de este martes un nuevo escenario meteorológico, propiciado por la borrasca Harry. El aviso amarillo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado entre las seis de la tarde y la medianoche en la comarca de la Axarquía, con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, y fuerte oleaje en el mar, va a dar paso a precipitaciones generalizadas desde este miércoles y hasta el domingo en todas las comarcas. Se cerrará de esta forma el paréntesis de estabilidad tras las leves nevadas del pasado fin de semana.

Así lo ha confirmado a este periódico el director territorial en Málaga de la Aemet, Jesús Riesco, que a su vez ha subrayado la bajada de temperaturas que se prevé para este sábado 24, cuando los termómetros bajen hasta los dos grados en la comarca de Antequera, o las máximas no pasen de los 13 grados en muchos puntos del litoral.

Sucesión de frentes

Va a ser la consecuencia directa de Harry, que se va a descolgar hacia la península Ibérica y va a propiciar un cierre de enero con un tren de frentes lluviosos ante los que no escapará ni la Costa del Sol. "Este martes todavía vamos a tener una situación estable, aunque los vientos de componente oeste en la segunda mitad del día serán significativos en la comarca de la Axarquía. Habrá rachas de hasta 70 kilómetros por hora y han ya deparan avisos que afectan en la provincia a la comarca más oriental", relató Riesco.

Lluvias a diario

La incidencia de esta borrasca en altura que se irá descolgando seguirá presente toda la semana. "Las precipitaciones se empezarán a producir en la segunda mitad del día, este miércoles. Van a seguir afectando a la provincia a diario y durante prácticamente toda la semana", señalaba respecto a los modelos que se manejan en la institución meteorológica española. Incluso algunas previsiones internacionales arrojan ese mismo escenario entre el lunes y el miércoles, como antesala al cambio de mes, si bien es cierto que la Aemet no da de momento más detalles de lo que podrá suceder entre el 26 y el 31 de enero.

De lo que sí se informa es de que con las lluvias que arrancan este miércoles se experimentará una subida moderada de las temperaturas, hasta situarse en parámetros habituales a estas alturas del año. No ocurrirá lo mismo cuando se registre el sábado esa bajada puntual, con 8 grados de máxima y 2 de mínima, en Antequera, y valores de 13 a 8 grados en zonas de la capital durante esa misma jornada.