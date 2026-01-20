Solidaridad
El Centro de Transfusión de Málaga no cierra: busca donaciones de sangre para atender a las víctimas del accidente de Adamuz
El Centro de Transfusión de Málaga amplía su horario de donación hasta el miércoles 21 de enero, tras el accidente de tren en Adamuz, con el objetivo de aumentar las reservas de sangre
El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, con motivo de la afluencia y peticiones de personas para donar sangre en la provincia tras el grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), ha habilitado una apertura especial ininterrumpida hasta el miércoles, 21 de enero.
Por tanto, el horario de donación de sangre en el Centro de Transfusión de Málaga, en el recinto del Hospital Civil, es de 09.00 horas a 21.00 horas de manera ininterrumpida.
Aumentar las reservas
Por otro lado, han precisado que, aunque no existe un llamamiento específico en la provincia malagueña para el envío de sangre a Córdoba, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga "ha estado alerta por si había derivaciones de heridos a Málaga, las cuales no se han producido". No obstante, han precisado que "lo que se está haciendo es fortalecer las reservas del Regional".
Cabe recordar que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, recogió este pasado lunes 2.990 bolsas de sangre, el triple de un día normal --con hasta un máximo de 900--, tras animar a los ciudadanos a que realizaran donaciones para garantizar las reservas como consecuencia del accidente ferroviario.
