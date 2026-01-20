¿Cuándo se reanudará la circulación de trenes entre Málaga y Madrid?

La conexión entre Málaga y Madrid continúa completamente suspendida, tras la tragedia de Adamuz (Córdoba).

48 horas después, el trabajo no cesa en la zona del accidente, donde ya ha llegado la maquinaria pesada que se encargará de mover vagones y sacar al menos tres cadáveres más.

Mientras, el servicio ferroviario que conecta Málaga con la capital estará cancelado, hasta nuevo aviso. Aunque Iryo como Álvaro Fernández, presidente de Renfe, adelantaron durante la mañana del lunes que el servicio se reanudaría en unos tres o cuatro días. Sin embargo, no va a ser así.

Según el Ministro de Transportes, Óscar Puente la conexión de Andalucía con la capital madrileña seguirá fuera de servicio, por lo menos "dos semanas". Tal y como ha explicado el ministro en una entrevista a la Cadena Ser, la línea de alta velocidad que conecta Málaga con Madrid - y viceversa- no estará restablecida totalmente hasta el próximo el "2 o 3 de febrero".

Óscar Puente, en Adamuz. / EP

"Hoy tenemos que terminar el tema de despejar si hay o no más personas allí y lo que Adif plantea es abordar una de las dos vías que no tiene dañada la catenaria y pasar con marcha por ahí”, ha indicado luego Puente.

"Es posible que la circulación por Adamuz se restablezca primero por una de las vías y se siga trabajando en la otra. Así, las funciones al completo de los trenes de ida y vuelta no serán restablecidas hasta la primera semana de febrero cuando ya estarían las dos vías operativas", agrega el ministro.

La investigación

La vuelta a la normalidad dependerá de los trabajos de investigación en las vías, para esclarecer lo ocurrido.

Desde Adif explican que antes de restablecer la circulación será necesario retirar los trenes implicados en el siniestro y evaluar en profundidad los daños causados en la vía. Una vez completado ese análisis, se movilizarán los recursos técnicos y humanos necesarios para la reparación de la infraestructura.

Mientras se trabaja en la recuperación de la normalidad, Renfe ya ha lanzado un plan alternativo de transporte para los afectados por las cancelaciones.