Fallece el doctor Ismael Herruzo, jefe de servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Regional

En unos días tristes por la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, la medicina malagueña llora la marcha de uno de los médicos que han marcado la trayectoria del Hospital Regional de Málaga, el doctor Ismael Herruzo, especialista y jefe de Servicio de Oncología Radioterápica, que ha fallecido a la edad de 65 años.

Nacido en Aguilar de la Frontera (Córdoba), el doctor Ismael Herruzo se licenció en Medicina por la Universidad de Córdoba en 1983; posteriormente se especializó en Oncología Radioterápica en 1988 y dos años más tarde se doctoró en Medicina en la Universidad de Sevilla.

Herruzo comenzó a trabajar en el Hospital Regional Universitario de Málaga en 1990, donde desarrolló toda su vida profesional, y seis años más tarde, en 1996, asumió la jefatura del Servicio de Oncología Radioterápica de dicho centro hospitalario.

Entre los años 2020 y 2022, los años más duros de la pandemia de Covid-19, ocupó la dirección médica del hospital, donde era una persona muy respetada.

Ismael Herruzo. / L.O.

Trayectoria

El doctor Ismael Herruzo ha sido el artífice de la modernización y desarrollo del Servicio de Oncología Radioterápica. Ha sido miembro del comité directivo de la Sociedad Española de Radiocirugía, especialidad que implementó en el hospital.

A nivel científico, siempre ha estado a la vanguardia en investigación en radioterapia, que es mucho más práctica que la investigación académica y ha estado involucrado en las sociedades profesionales de mayor prestigio, como la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, desempeñado distintos cargos en diversas sociedades científicas a lo largo de su vida.

Precisamente, fue miembro del comité organizador del Congreso de Radiocirugía que se organizó en Málaga y que se tuvo que aplazar por la pandemia.

"Siempre ha sido una persona muy correcta. Nunca oirás a nadie decir que ha dicho algo fuera de tono. Se llevaba bien hasta con los sindicatos del hospital", recuerdan quienes han trabajado con él.

Defensor de la sanidad pública

Defensor acérrimo de la sanidad pública, siempre ha mirado por y para la sanidad pública y, a pesar de que ha tenido ofertas para trabajar en la privada las rechazó porque su vocación de servicio estaba en la entrega desinteresada hacia los demás.

Su compromiso le llevó a seguir organizando eventos y a trabajar en el hospital incluso estando enfermo y en tratamiento, mientras sus fuerzas se lo han permitido.

Sus compañeros destacan de él su calor humano en el servicio y con los pacientes; su defensa a ultranza y compromiso de trabajo con la sanidad pública.

Colegiado

Además, el doctor Herruzo era miembro de la Comisión de Deontología Médica del Colegio de Médicos de Málaga, donde destacó por su profesionalidad e implicación. Precisamente, fue nombrado Colegiado Honorífico y recibió la medalla de Colegiado de Honor en el año 2024.

Muy querido dentro de la profesión, quienes tuvieron la suerte de trabajar con él, lo recuerdan como una persona agradable, cariñosa y entregada a su trabajo al servicio de los demás. "Una magnífica persona y un gran compañero", afirman.

La misa por su eterno descanso se celebrará este miércoles, 21 de enero, en el Parque Cementerio de Málaga, a las 17 horas. Descanse en paz.