Una empresa de Málaga inicia traslados en bus a Madrid: precio de los billetes

Una empresa de autobuses iniciará este miércoles una ruta nocturna desde Málaga a Madrid para "paliar la cancelación del tráfico ferroviario entre ambas capitales", dados los "problemas de movilidad" existentes por la ausencia de plazas libres en otros medios de transporte a raíz del accidente de los dos trenes en Adamuz (Córdoba).

La compañía malagueña Autocares Valle Niza ha informado este martes en un comunicado de que el servicio saldrá a las 22:00 horas desde la subestación la Avenida Manuel Agustín Heredia de Málaga, punto de conexión habitual con diversos municipios de la provincia.

Además de la parada en ruta reglamentaria para cumplir con los descansos, los autobuses pararán a su llegada a Madrid en las estaciones de Puerta de Atocha (06:00 horas) y Chamartín (06:30 horas).

El gerente de Autocares Valle Niña, Rafael Martín, ha señalado que "la idea no es otra que ayudar a las necesidades de movilidad que se han generado tras este terrible accidente", que ha causado 41 víctimas mortales y ha supuesto la interrupción del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía.

A este respecto, ha dicho que hay "muchas familias afectadas que no han podido llegar a sus destinos, que no podrán cumplir con sus compromisos" en un tramo entre dos ciudades que tienen "un gran tráfico de personas".

Intinerario

Se podrá volver cada tarde a las 19:00 horas desde la Estación de Chamartín, con parada en Puerta de Atocha, y llegada a Málaga a las 02:00 horas en cada jornada de viaje.

Esta conexión improvisada se extenderá lo que queda de semana laboral (desde el 21 al 23 de enero), y "en función de los acontecimientos y las necesidades de malagueños y madrileños en materia de movilidad, también durante la próxima" (26-31 de enero), ha explicado.

Cada trayecto tendrá un coste de 50 euros por viajero y se podrán adquirir a través de la plataforma digital de la empresa.