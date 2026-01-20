Una enfermera militar malagueña, entre los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz

Una militar malagueña se encuentra entre los heridos graves en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) que suma ya 41 víctimas mortales. Se trata de una joven enfermera natural del Ronda destinada en la base de La Legión de Viator (Almería) que permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Según ha informado Europa Press, esta mujer viajaba con otro enfermero militar, un ceutí de 32 años que es capitán del Tercio Duque de Alba 2º de La Legión que actualmente se encuentra entre los desaparecidos en el siniestro. Fuentes cercanas a este último aseguran que el legionario acababa de regresar de una misión internacional que las Fuerzas Armadas españolas tenían desplegadas en Irak.

Una línea muy usada por los ceutís

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ya afirmó el lunes que no descartaba la presencia de un ceutí entre los afectados por el accidente. "No sería de extrañar. Alguna información me ha llegado, pero quiero ser prudente y no quiero hacer público nada al respecto, porque nada tengo confirmado", dijo tras un minuto de silencio guardado en homenaje a las víctimas. Vivas recordó que el trayecto de uno de los trenes accidentados, el del Iryo que rodaba de Málaga a Madrid, "se suele utilizar mucho por parte de los ceutíes".