Siniestro
Herida una conductora tras volcar su vehículo al chocar contra un semáforo en Málaga
Una conductora resultó herida el lunes al volcar su vehículo tras impactar contra un semáforo en la avenida Manuel Agustín Heredia de Málaga, según el Ayuntamiento
Málaga
Una mujer ha resultado este pasado lunes herida tras volcar su vehículo al chocar contra un semáforo en Málaga capital, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.
El accidente tuvo lugar en la noche de este pasado lunes en la avenida Manuel Agustín Heredia, a la altura de calle Córdoba, en el distrito Centro cuando, al parecer, el vehículo volcó como consecuencia del impacto con un semáforo.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de bomberos y de la Policía Local, así como de los servicios sanitarios del 061, que han atendido a la conductora del vehículo. La Policía se ha hecho cargo de la investigación de las causas del accidente.
