El jardín de Ronda que esconde una mina secreta del siglo XIV con un oasis de aguas cristalinas: ha sido declarado Bien de Interés Cultural

Una mina con todo un oasis de aguas cristalinas en su interior escondida en uno de los jardines más hermosos de la provincia. Así es uno de los mayores tesoros del municipio malagueño de Ronda, cuya belleza y riqueza le ha hecho ser declarado Bien de Interés Cultural.

Este enclave que deja sin palabras a todo el que se adentra en sus entrañas es la Casa del Rey Moro, con su jardín mediterráneo y su Mina de Agua, un conjunto monumental único por su interés histórico que, además, fue clave en la Reconquista y en la defensa de la ciudad.

La Casa del Rey Moro, uno de los grandes tesoros históricos de Ronda

La historia de esta casa de estilo neomudéjar se remonta al siglo XIV, cuando se creó esta construcción en la Cuesta de Santo Domingo, que está compuesta por tres elementos: la propia casa, de estilo neomudéjar, el jardín y la Mina de Agua.

La casa fue proyectada por la Duquesa de Parcent a principios del siglo XX, mientras que el Jardín fue diseñado por el influyente arquitecto paisajista Jean Claude Nicolas Forestier en 1912 por encargo de la duquesa, conformando así la primera obra reconocida de este artista francés en España.

Desde este jardín mediterráneo que combina la influencia del clásico jardín hispanomusulmán con el diseño geométrico del jardín francés se pueden contemplar el Parque Natural Sierra de las Nieves y distintos picos montañosos de importancia como el Peñón de los Enamorados.

La mina de agua del siglo XIV, una obra maestra de ingeniería hidráulica

Pero, además, de la casa y el jardín, este conjunto cuenta con una mina secreta del siglo XIV excavada en la roca con más de 200 escalones que lleva a un oasis escondido con aguas cristalinas e impresionantes paredes verticales.

Se trata de la Mina de Agua, una compleja obra de ingeniería hidráulica para uso militar construida en el siglo XIV aprovechando una grieta natural que se encontraba oculta en la pared del Tajo.

Con esta infraestructura, se podía descender a unos 60 metros de profundidad hasta llegar al lecho del río Guadalevín a través de su galería.

La mina de agua mejor conservada de Andalucía

Construida en las entrañas de la tierra, esta mina que se ha convertido en la actualidad en la mejor conservada de Andalucía se excavó en profundidad a través de la grieta de la pared del Tajo buscando el río, tras lo que se tallaron escalones en la roca para crear una galería descendiente cubierta con bóvedas.

El propósito de esta construcción era extraer agua desde el río para suministrarla de manera segura a la población amurallada en los casos de asedio, lo que la convirtió en uno de sus mejores sistemas defensivos del territorio.

Más de 200 escalones hacia el río Guadalevín: el descenso a la mina secreta

Durante el descenso, se podía encontrar la Sala de la noria, con una gran noria usada para extraer agua que, debido a la estrechez de la galería, no podía moverse con animales, sino que era accionado por personas.

Para ello, utilizaban a esclavos cristianos, a los que les hacían girarla, cargar los zaques de agua y subir con ellos los cerca de 200 escalones para llevar el líquido de vuelta a la ciudad.

Además, esta mina se completaba más abajo con la Sala de Armas, una torre en la que se guardaban pertrechos, guarniciones y se repelían ataques con flechas o líquidos hirviendo, además de albergar un pozo en su interior.

La Sala de los Secretos y su sorprendente efecto acústico

Pero si una de sus estancias destaca sobre la demás es su Sala de los Secretos, que provoca un curioso efecto sonoro por la posición de su cúpula gracias a lo que, desde una de las esquinas de la sala, se puede escuchar con claridad una voz susurrada desde el otro extremo.

Todo esto se completa con una pequeña puerta abierta hacia el río en la parte más baja de la torre que servía para posibles huidas.

Sin embargo, tras un largo asedio, en 1485 Ronda cayó ante las tropas castellanas tras revelar un "traidor musulmán" la gigantesca noria que se encontraba en el Tajo y que permitió a los cristianos acceder a la ciudad y derrotarla.

Horarios y visita a la Casa del Rey Moro de Ronda

Tras esto, la mina quedó abandonada en el siglo XVI, pero fue acondicionada de nuevo en 1911 de mano de la Duquesa de Parcent, que pidió retomar el descenso hacia el río y habilitar un pequeño embarcadero que le permitiera pasear por el caudal y llegar a una pequeña gruta en la que decidió colocar la imagen de una Virgen.

Un entorno repleto de belleza, historia y singularidad que se puede visitar todos los días de la semana de 10.00 a 20.00 horas desde octubre hasta abril, y de 10.00 a 21.30 horas entre los meses de mayo y septiembre.