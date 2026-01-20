La Junta de Andalucía pide un gran «consenso social» para ampliar el Parque Natural Montes de Málaga

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía respondió ayer a la noticia adelantada el pasado domingo por La Opinión, sobre la aprobación por la Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga de la ampliación a 6.000 hectáreas de este espacio protegido, destacando que, entre otros requisitos, sería necesario «acreditar un amplio consenso social que respalde dicha propuesta, con especial mención a los titulares de las fincas afectadas».

Otra de las condiciones, indicaron estas fuentes, sería «acreditar que los elementos naturales existentes en las zonas a proponer cumplan con los requisitos que la normativa sectorial exige para la declaración de esta figura de espacio natural protegido».

Las mismas fuentes precisaron que la Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga -un órgano consultivo de este espacio protegido- lo que ha aprobado es «iniciar una primera fase de trabajo de aproximación técnica, a partir del último documento-propuesta presentado por la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga».

Por todo ello, «aún no existe información ni se dan las condiciones que acrediten una propuesta de ampliación viable, técnica o jurídicamente», concluyeron estas fuentes.

En color naranja, propuesta de ampliación de la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga. / La Opinión

A este respecto, y como ya adelantó el domingo a este periódico el propio representante de la asociación en la junta rectora, el abogado y urbanista Álvaro García-Cabrera, este año tendrá lugar la elaboración «de un documento técnico más preciso, que justifique la procedencia de tal calificación».

Como informó este periódico, la denominada ‘Propuesta de restauración ambiental del Parque Montes de Málaga y de su ampliación’, presentada por la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga, plantea una primera fase de ampliación de unas 6.000 hectáreas que coincidirían con la cuenca hidrográfica del Guadalmedina -salvo el Flysch de Colmenar y los terrenos urbanos y urbanizables en el planeamiento urbanístico de Casabermeja y Málaga- lo que vendría a aumentar más del doble la superficie actual del parque natural que es de 4.996 hectáreas.

Al hilo de las exigencias que ha planteado la Consejería de Medio Ambiente -que tendrá la última palabra, al ser la junta rectora un órgano consultivo- uno de los motivos para la ampliación sería incluir dentro del parque natural las mismas especies y elementos que ya existen en el espacio protegido, para formar «una unidad territorial indiscutible».

En la actualidad, recuerda la propuesta, los límites del Parque Natural Montes de Málaga son circunstanciales: coinciden con el espacio hasta donde pudo repoblarse antes de que se agotaran los fondos económicos.

Álvaro García-Cabrera y Tristán González, miembros de la Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga, este mes. / A.V.

«Evitar o disminuir el peligro de inundación»

Además, otro propósito de la propuesta es «evitar o diminuir el peligro de inundación» de Málaga capital, al posibilitar una cubierta vegetal defensiva con la ampliación.

En relación con la exigencia de la Junta de Andalucía de un amplio consenso social, en especial de los titulares de las fincas afectadas; precisamente la propuesta de la asociación hace hincapié en que se mantenga «la estructura de propiedad existente, implicando a los propietarios y gestores de suelo en la toma de decisiones».

Es decir, que aboga por no tocar las fincas, como sí se hacía en el pasado y, en su lugar, implicar a sus dueños. Como destacan, esta solución sigue al pie de la letra las últimas directrices comunitarias, una normativa de la Unión Europea que hace mención expresa a agricultores, ganaderos y silvicultores.

Como explicó Álvaro García-Cabrera a La Opinión, la propuesta tiene muy presente una anterior de 2009, encargada por la Junta de Andalucía a la profesora de Análisis Geográfico Nacional de la UMA María Luisa Gómez, y aprobada ese mismo año por la junta rectora, que daba como resultado un parque natural de 33.000 hectáreas.

Ante la imposibilidad de llegar de inmediato a esa cifra, la propuesta de 6.000 hectáreas de los amigos del Parque Natural Montes de Málaga quiere ser un primer paso, dentro de una ampliación «gradual». De momento, toca elaborar este 2026 el documento técnico.