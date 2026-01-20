Málaga alcanza los 3.178 millones en exportaciones y acaricia un nuevo récord en 2025 a falta aún del dato de diciembre

Las exportaciones de provincia de Málaga registran hasta el mes de noviembre un total de 3.178 millones de euros en ventas al exterior con un aumento interanual del 4,8%, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y por la Agencia Andaluza Trade. En el conjunto del ejercicio de 2024, Málaga alcanzó una marca histórica de 3.272 millones de euros en exportaciones, por lo que este recién terminado 2025, a falta de conocer aún el dato del mes de diciembre, superará esa cifra con toda probabilidad, a pesar de la incertidumbre vivida a nivel internacional con factores como los aranceles de Estados Unidos a la Unión Europea.

La pujanza exportadora de Málaga se debe en gran parte a sus más de 1.000 empresas exportadoras regulares, un tejido consolidado que concentra el 90% del total de las ventas exteriores de la provincia.

Andalucía ha alcanzado los 37.110 millones de euros en exportaciones en los primeros once meses de 2025, lo que supone su segundo mejor registro histórico para este periodo desde que existen datos homologables (1995), con una subida del 0,8% respecto a enero-noviembre del año anterior, dos décimas más que España (0,6%).

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, la comunidad alcanza de esta forma en 2025 su segundo mejor registro histórico para los once primeros meses de un año desde que se tienen datos estadísticos oficiales (1995), con cinco provincias en récord exportador absoluto y seis con crecimiento. "Son unos resultados sólo superados en el extraordinario 2022, año que estuvo muy influido por el impulso comercial posterior a la pandemia", ha recordado.

Estos datos de crecimiento "tienen mayor valor", según la Junta, en el contexto nacional citado y en un contexto internacional definido por la ralentización del comercio mundial, debido a la escasa demanda de los principales países europeos destino de las ventas de la comunidad, que presentan un mínimo o nulo crecimiento económico; las tensiones geopolíticas de 2025 y la imposición de aranceles extraordinarios por Estados Unidos, primer mercado no europeo de Andalucía; y por la bajada del precio de dos capítulos de gran peso en la cesta exportadora andaluza, los combustibles derivados del petróleo, y el aceite de oliva, que marca récord en toneladas vendidas, pero baja en valor.

Grúas de contenedores del puerto de Málaga. / Álex Zea

En cuanto al origen de las ventas, seis de las ocho provincias andaluzas registran crecimiento en sus exportaciones, y cinco de ellas marcando récord histórico.

El aceite lidera las ventas pese a su bajada

Los once primeros meses de 2025 reflejan una diversificación de la cesta exportadora andaluza al ser algunos de los capítulos ligados a la industria los que registran los mayores crecimientos, tres de ellos por encima del 20%, según los datos de Trade.

La mayor subida, del 27,7%, corresponde al capítulo Fundición, hierro y acero, que entra en el Top 10, con 822 millones de euros en ventas (2,2% del total). Por el contrario, el capítulo de combustibles y aceites minerales registra el mayor descenso del Top 10, del 21,8%, pero aun así es el primero en ventas de Andalucía, con 4.298 millones (11,6% del total). Igualmente, bajaron un 13,2% las exportaciones de aeronaves, vehículos espaciales y sus partes, que, con 1.995 millones, ocupa el sexto lugar (5,4%).

Hasta noviembre, Andalucía ha reforzado su posición como primera exportadora mundial de aceite de oliva con el 71% de las ventas de toda España. Es el producto más vendido, con 3.435 millones, el 9,3% del total. El volumen de sus ventas aumentó un 41% sobre enero-noviembre de 2025, hasta alcanzar las 801.000 toneladas. No obstante, el valor de estas se ha visto reducido un 19,2% interanual, debido a la bajada del precio de venta de este producto en España y el mundo, por la elevada producción de la última cosecha. El aceite de oliva forma parte del capítulo de grasas y aceites de origen animal o vegetal, que alcanza los 4.255 millones exportados.

El buen comportamiento del sector agroalimentario andaluz se refleja también en las Frutas, capítulo cuyas exportaciones crecieron un 10,3%, hasta los 3.053 millones de euros, para situarse como el cuarto en ventas totales (8,2%). Igualmente, el de hortalizas registró un alza del 2,9%, alcanzando 3.789 millones de euros, que lo convierten en el tercero en ventas (10,2% del total).

Andalucía diversifica exportaciones: China, destino que más crece

Andalucía también diversifica sus mercados, pues Asia es el continente donde más crecen sus exportaciones, un 18,3%, hasta los 3.768 millones de euros, lo que supone el 10,2% del total, a tan sólo 0,6 puntos de América. La demanda asiática de productos andaluces está protagonizada principalmente por China, el país que más crece del Top 10, un 9,6% sobre enero-noviembre de 2024, hasta alcanzar los 1.378 millones de euros, que lo sitúan como noveno mercado mundial de Andalucía, con el 3,7% del total de las exportaciones.

El segundo país en crecimiento y en volumen de ventas es Portugal, con un alza del 7,2%, para llegar a 3.511 millones (9,5%). Le siguen las subidas de Países Bajos, desde el octavo puesto, con 1.551 millones (4,2%) y un 2% más en ventas que en enero-noviembre del año anterior. Tres países de la UE ocupan el pódium de destinos de Andalucía: Alemania se consolida como el primer mercado de 2025, con 4.219 millones, lo que supone el 11,4% del total, y un avance del 1,6%; el citado Portugal es el segundo; y el tercero lo ocupa Italia, que registró 3.434 millones (9,3%). A continuación, está Francia, que concentró 3.237 millones en exportaciones (8,7% del total), aunque con un descenso del 16,4%.

Exportaciones por provincias andaluzas

Jaén lidera el crecimiento de Andalucía, con un 6,4% más en ventas al exterior que en el mismo periodo del año anterior, hasta llegar a los 1.396 millones de euros. Sevilla es la primera provincia exportadora de Andalucía: 8.514 millones de euros en ventas, pese a un descenso del 5,5%. Cádiz es la segunda provincia en volumen exportado y crecimiento: 7.256 millones, con un avance del 6,1%.

Huelva es la tercera exportadora, con 6.703 millones, aunque su récord histórico en frutas y en cobre, no le permite compensar la fuerte bajada de los combustibles por la caída del precio internacional del petróleo, por lo que sus ventas globales registran un descenso del 2,5% interanual.

Almería ocupa el cuarto puesto en el ranking exportador andaluz, 5.234 millones (14,1%), con una subida en sus ventas del 3,1% , impulsada por su liderazgo en el récord histórico del capítulo de hortalizas. Córdoba, con 3.209 millones goza también de un 4,5% de crecimiento, impulsada por las ventas de cobre. La tercera provincia en crecimiento es Málaga, con un 4,8% más, hasta los 3.178 millones; subida que también registró Granada, del 2,5%, para llegar a los 1.621 millones de euros exportados.