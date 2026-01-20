¿Cómo ir de Málaga a Madrid? Todos los autobuses que Renfe ha habilitado

La tragedia de Adamuz (Córdoba) deja suspendida toda actividad en el servicio de alta velocidad que conecta Málaga con Madrid. Conexión que seguirá interrumpida, al menos durante las próximas semanas.

Como alternativa, Iberia ha redoblado sus vuelos con la capital española, así como la flota de trenes en la estación malagueña. A esto se suma el plan alternativo que ha activado Renfe desde este 20 de enero para atender a los viajeros afectados por el corte.

Plan que incluye desplazamientos especiales por carretera. Desde Málaga habrá diariamente un total de seis autobuses que conecten la estación María Zambrano con Atocha y viceversa.

Horarios desde Málaga - Madrid

• Málaga -Maria Zambrano (7:55)- Madrid-Puerta de Atocha (13:14)

• Málaga-Maria Zambrano (11:55)- Madrid- Puerta de Atocha (17:14)

• Málaga-Maria Zambrano (15:55)- Madrid-Puerta de Atocha (21:14)

Horarios desde Madrid - Málaga

• Madrid-Puerta de Atocha (9:00)-Málaga María Zambrano (14:23).

• Madrid-Puerta de Atocha (13:00)-Málaga María Zambrano (18:18).

• Madrid-Puerta de Atocha (17:00)-Málaga María Zambrano (22:23).

Dicho dispositivo, tal y como remarcan desde Renfe, es para personas que "deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios".

Por su parte, los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera.

De manera paralela, Renfe pondrá a disposición de las personas viajeras un dispositivo de autobús, con una frecuencia de un vehículo por trayecto, que cubren los itinerarios Algeciras (13:10)–Málaga (15:25), Ronda (14:45)–Antequera (15:45), Málaga (14:40)–Algeciras (16:55) y Antequera Santa Ana (14:00)–Ronda (15:00).

Precios

Todas las plazas se comercializan en clase turista, con un precio fijo de 40 euros para los recorridos completos con destino a Málaga y Sevilla.

Córdoba conectada por bus y tren

La compañía ferroviaria también combinará el trayecto en tren con un tramo realizado por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba.

Entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, habrá autobús, lo que incrementará los tiempos de viaje.

Atención al cliente de Renfe en la estación de Atocha. / José Luis Roca

En cuanto a las paradas intermedias de estos servicios, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos. En los servicios entre Córdoba y Sevilla no se realizarán paradas intermedias.

La compañía también ofrecerá servicios especiales entre Madrid, Sevilla, Cádiz, Granada y Almería por vía convencional.

Otros trenes con origen en Andalucía

La cancelación no solo afecta a Málaga, sino también a Córdoba, Sevilla, Granada, Huelva, Cádiz y Algeciras.

Para ello, Renfe ha establecido lo siguientes trenes:

• Sevilla -Santa Justa (6:03)- Madrid-Puerta de Atocha (11:14)

• Sevilla -Santa Justa (9:55)- Madrid-Puerta de Atocha (15:14)

• Sevilla-Santa Justa (14:01)- Madrid-Puerta de Atocha (19:12)

• Sevilla-Santa Justa (18:03)- Madrid- Puerta de Atocha (23:14)

Madrid - Sevilla

• Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07).

• Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07).

• Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07).

• Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07).

Reembolso

Los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el Plan Alternativo de Transporte o realizar un cambio con devolución de la diferencia