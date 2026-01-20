El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz

El joven médico malagueño de 30 años, Jesús Saldaña, se encuentra entre las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz donde este domingo colisionaron dos trenes de alta velocidad, según han confirmado fuentes de la familia de este cardiólogo de Gamarra. Sus familiares, amigos y compañeros habían pedido ayuda a través de las redes sociales para tratar de localizarlo, ya que no habían tenido noticias suyas desde el accidente, pero tampoco encontraban su nombre entre las personas identificadas en los hospitales o en los listados de víctimas.

Jesús Saldaña se licenció en Medicina por la UMA, a la que accedió tras obtener la nota más alta de la provincia en la Selectividad de 2013, con una nota de 13,81 sobre 14, y actualmente trabajaba como cardiólogo en el Hospital La Paz, de Madrid, donde completaba su quinto año de residencia. Viajaba de regreso a la capital en los últimos vagones del tren de Iryo, que fue uno de los tres que descarriló y resultaron más dañados por el impacto.

El último recuento oficial ha elevado a 41 la cifra de fallecidos en el accidente. Continúan además 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El equipo de Cardiologia del Hospital La Paz de Madrid, que integraba Jesús Saldaña. / L.O.

Búsqueda por redes sociales

Las redes sociales se volcaron en la búsqueda del joven malagueño y tanto X como Instagram se llenaron de publicaciones pidiéndo ayuda para intentar localizarlo. Numerosos compañeros de profesión se implicaron también y publicaron mensajes con su imagen, tratando de obtener cualquier tipo de información y animando a compartirlo.

"No sabemos nada de él desde que tuvo lugar el accidente", explicaba Ignacio Álvarez, un amigo suyo, en su cuenta de la red social X. "Iba en uno de los vagones del iryo", informaba. “Si alguien tiene alguna noticia sobre él, le ruego que me escriba”.

Su hermana pidió la colaboración ciudadana

Poco después se sumaron a la desesperada petición su hermana, Natalia Saldaña, que también es médico en el Hospital Regional, y otros conocidos y compañeros de profesión.

Su hermana, explicó el lunes en una entrevista en Cadena SER, que lo único que habían podido recuperar de su hermano es su teléfono. Fue una pasajera la que recogió el móvil momentos después del accidente y contestó a las llamadas de su familia, manteniendo el contacto con estos para ayudar a buscarlo. A pesar de sus esfuerzos, solo pudieron obtener el móvil, el cual la pasajera cedió a la Guardia Civil, quienes se lo entregó ya a la familia.

"No sabemos nada, tenemos su móvil, pero no lo tenemos a él", destacó Saldaña en una entrevista con Aimar Bretos. "La esperanza es lo último que se pierde, pero pasan las horas sin noticias suyas", compartió. La hermana del médico relató que recorrieron todos los hospitales de Córdoba y no había nadie ingresado con su nombre.