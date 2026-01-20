El papa nombra al sacerdote malagueño Rafael Vázquez consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso

El sacerdote diocesano malagueño Rafael Vázquez ha sido nombrado por el papa León XIV como consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, uno de los organismos de la Santa Sede encargados de promover las relaciones de la Iglesia Católica con otras confesiones religiosas. El nombramiento se ha hecho público coincidiendo con el inicio de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

Rafael Vázquez es actualmente delegado de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales de la diócesis de Málaga, además de director de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española. Se trata del único sacerdote de la diócesis de Málaga que forma parte de un dicasterio vaticano.

En declaraciones a la web de la diócesis, el sacerdote ha querido subrayar que este nombramiento es también un reconocimiento a la diócesis de Málaga. “Detrás de estos nombramientos hay muchas decisiones y mucha generosidad. Si la diócesis no me hubiera enviado a estudiar ni me hubiera confiado responsabilidades en el ámbito del diálogo ecuménico e interreligioso, probablemente este nombramiento no habría llegado”, explica.

Un servicio al diálogo interreligioso desde la Santa Sede

Como consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, Rafael Vázquez formará parte de un grupo de especialistas convocados periódicamente para asesorar y colaborar en las líneas de trabajo de la Iglesia en este ámbito, especialmente en el diálogo con el islam y con las religiones orientales.

“El elenco de consultores está formado por expertos a los que se les encargan misiones concretas y se les pide consejo sobre las tareas que desarrolla el dicasterio”, señala. Este servicio no implicará su traslado a Roma, aunque sí viajes puntuales, como el previsto para los días 26 y 27 de este mes para participar en un encuentro de diálogo entre la Iglesia Católica y las religiones presentes en Irak.

España cuenta actualmente con varios sacerdotes y obispos que colaboran con distintos dicasterios del Vaticano, tanto como consultores como en tareas de carácter más permanente.

Un nombramiento marcado por la oración y la solidaridad

El sacerdote reconoce que le hacía especial ilusión que el anuncio coincidiera con la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, aunque su alegría se ha visto ensombrecida por el reciente accidente ferroviario ocurrido en una línea que utiliza habitualmente. “Mi corazón está ahora en la oración por las víctimas, los heridos, sus familias y todas las personas que están trabajando en su atención”, afirma.

De hecho, en la jornada de oración celebrada este martes en toda España se ha pedido expresamente que, junto a la unidad de los cristianos, se tenga muy presentes a las víctimas del siniestro.

“El cristiano no se cansa de dialogar”

Rafael Vázquez concluye con una llamada a perseverar en el diálogo interreligioso y ecuménico: “El cristiano no se cansa de dialogar porque Dios no se cansó de dialogar. La Iglesia está llamada a encarnar ese diálogo al estilo de Dios, que da el primer paso, se hace humilde y habla muchas veces más desde el silencio que desde las palabras”.