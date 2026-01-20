Dos de las peores aguas de Andalucía están en Málaga: "No usan el agua del grifo ni para cocinar"

"Estas son las cinco peores aguas de Andalucía de las que hemos analizado". Así de rotundos se han mostrado los especialistas en el estudio y tratamiento del agua de la empresa D'Vida Water, que han asegurado que dos de las peores aguas del grifo de toda la comunidad autónoma están en la provincia de Málaga.

Para llevar a cabo este informe, los expertos han analizado el residuo seco que presenta este suministro, que muestra la cantidad total de sales y minerales disueltos que quedan en un litro de agua cuando esta se evapora por completo.

Esto demuestra la dureza que tiene cada agua, y que afecta tanto a su sabor como a su utilidad.

Cómo se mide la dureza del agua del grifo

Para tener una referencia sobre este dato, el agua de mineralización muy débil tienen un residuo seco inferior a 50 miligramos por litro, mientras que el de mineralización débil llega hasta los 500 miligramos por litro.

El agua de mineralización fuerte, por su parte, supera esos 500 miligramos por litro. Para las personas que tienen algún tipo de enfermedad real o cólico, el médico suele prescribir consumir agua de mineralización muy débil ya que requiere menos filtración.

Teniendo en cuenta este dato, la empresa de tratamiento de agua ha querido mostrar las "cinco peores aguas" de Andalucía tras estudiar su alta cifra de residuo seco.

Las cinco peores aguas del grifo de Andalucía

La peor de toda Andalucía sería Balanegra, en Almería, con 1.800 miligramos por litro de residuo seco encontrado en su agua del grifo.

En el segundo puesto se encuentra un municipio de Málaga, Álora, que, tal y como han señalado desde la empresa de agua, tiene una cifra de residuo seco de 1.090 miligramos por litro.

La tercera posición también la ocupa una localidad malagueña, en concreto, Cártama y Estación de Cártama, con 890 miligramos por litro de residuo seco.

El Ejido y Motril, entre las aguas más duras de Andalucía

El resto de aguas poco "saludables" de Andalucía se encuentra en El Ejido, Almería, con 670 miligramos por litro de residuo sólido, seguido por Motril, en la costa de Granada, con 520 miligramos de residuo encontrado.

"En todas estas zonas, la gente no utiliza el agua del grifo ni para cocinar", han afirmado desde la empresa D'Vida Water.

Una situación con la que coinciden los propios vecinos de las localidades señalas, como el caso de Cártama, de la que un usuario afirma: "Vivo allí y flipo con el agua, cal a tope".

Por qué muchos vecinos evitan beber y cocinar con agua del grifo

Junto a esto, ha señalado un vecino de Estación de Cártama: "Doy fe de que el agua está asquerosa". "No vale ni para limpiar", ha afirmado otro usuario, a lo que ha contestado otro que "es malísima".

"En Cártama no le echo agua del grifo ni a mi perro. Todo, agua de botella. Hasta las plantas se estropean muchísimo", ha indicado otro vecino de este rincón malagueño que se ha convertido en uno de los que tiene "peor agua" de toda Andalucía.