Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo de la tragediaRetirada de los vagonesBúsquedaMaría del MonteInvestigaciónEmbarazadaAngela y DanielIgnacio BarrónApuñalamiento
instagramlinkedin

AGUA

Dos de las peores aguas de Andalucía están en Málaga: "No usan el agua del grifo ni para cocinar"

El análisis del residuo seco revela qué municipios andaluces tienen el agua más dura y menos saludable

Dos de las peores aguas de Andalucía están en Málaga: &quot;No usan el agua del grifo ni para cocinar&quot;

Dos de las peores aguas de Andalucía están en Málaga: "No usan el agua del grifo ni para cocinar"

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

"Estas son las cinco peores aguas de Andalucía de las que hemos analizado". Así de rotundos se han mostrado los especialistas en el estudio y tratamiento del agua de la empresa D'Vida Water, que han asegurado que dos de las peores aguas del grifo de toda la comunidad autónoma están en la provincia de Málaga.

Para llevar a cabo este informe, los expertos han analizado el residuo seco que presenta este suministro, que muestra la cantidad total de sales y minerales disueltos que quedan en un litro de agua cuando esta se evapora por completo.

Esto demuestra la dureza que tiene cada agua, y que afecta tanto a su sabor como a su utilidad.

Cómo se mide la dureza del agua del grifo

Para tener una referencia sobre este dato, el agua de mineralización muy débil tienen un residuo seco inferior a 50 miligramos por litro, mientras que el de mineralización débil llega hasta los 500 miligramos por litro.

El agua de mineralización fuerte, por su parte, supera esos 500 miligramos por litro. Para las personas que tienen algún tipo de enfermedad real o cólico, el médico suele prescribir consumir agua de mineralización muy débil ya que requiere menos filtración.

Teniendo en cuenta este dato, la empresa de tratamiento de agua ha querido mostrar las "cinco peores aguas" de Andalucía tras estudiar su alta cifra de residuo seco.

Las cinco peores aguas del grifo de Andalucía

La peor de toda Andalucía sería Balanegra, en Almería, con 1.800 miligramos por litro de residuo seco encontrado en su agua del grifo.

En el segundo puesto se encuentra un municipio de Málaga, Álora, que, tal y como han señalado desde la empresa de agua, tiene una cifra de residuo seco de 1.090 miligramos por litro.

La tercera posición también la ocupa una localidad malagueña, en concreto, Cártama y Estación de Cártama, con 890 miligramos por litro de residuo seco.

El Ejido y Motril, entre las aguas más duras de Andalucía

El resto de aguas poco "saludables" de Andalucía se encuentra en El Ejido, Almería, con 670 miligramos por litro de residuo sólido, seguido por Motril, en la costa de Granada, con 520 miligramos de residuo encontrado.

"En todas estas zonas, la gente no utiliza el agua del grifo ni para cocinar", han afirmado desde la empresa D'Vida Water.

Una situación con la que coinciden los propios vecinos de las localidades señalas, como el caso de Cártama, de la que un usuario afirma: "Vivo allí y flipo con el agua, cal a tope".

Por qué muchos vecinos evitan beber y cocinar con agua del grifo

Junto a esto, ha señalado un vecino de Estación de Cártama: "Doy fe de que el agua está asquerosa". "No vale ni para limpiar", ha afirmado otro usuario, a lo que ha contestado otro que "es malísima".

Noticias relacionadas y más

"En Cártama no le echo agua del grifo ni a mi perro. Todo, agua de botella. Hasta las plantas se estropean muchísimo", ha indicado otro vecino de este rincón malagueño que se ha convertido en uno de los que tiene "peor agua" de toda Andalucía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
  2. Un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, deja 21 fallecidos y un centenar de heridos
  3. Descarrila un tren de Málaga a Madrid: 21 fallecidos y 25 heridos
  4. Lidl ya tiene fecha de apertura este enero del nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga
  5. ¿Se viven fenómenos paranormales en la Casa de los Fantasmas de Málaga? Esta es la verdad detrás de sus ruidos y sucesos extraños
  6. Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
  7. Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón
  8. Maskom, la última cadena de supermercados 100% malagueña con origen en un puesto junto a la Alameda de Colón

Málaga avanza en el plan para urbanizar el Camino Bajo de Churriana al oeste de los Jardines del Retiro

Málaga avanza en el plan para urbanizar el Camino Bajo de Churriana al oeste de los Jardines del Retiro

¿Cómo ir de Málaga a Madrid? Todos los autobuses que Renfe ha habilitado

¿Cómo ir de Málaga a Madrid? Todos los autobuses que Renfe ha habilitado

Málaga alcanza los 3.178 millones en exportaciones y acaricia un nuevo récord en 2025 a falta aún del dato de diciembre

Málaga alcanza los 3.178 millones en exportaciones y acaricia un nuevo récord en 2025 a falta aún del dato de diciembre

El Centro de Transfusión de Málaga no cierra: busca donaciones de sangre para atender a las víctimas del accidente de Adamuz

El Centro de Transfusión de Málaga no cierra: busca donaciones de sangre para atender a las víctimas del accidente de Adamuz

Ángela y Daniel, pasajeros del tren accidentado en Adamuz: “Nos bajamos siete minutos antes”

Ángela y Daniel, pasajeros del tren accidentado en Adamuz: “Nos bajamos siete minutos antes”

PACMA pide autorización urgente para rescatar al perro de una malagueña desaparecido tras el choque de trenes en Adamuz

PACMA pide autorización urgente para rescatar al perro de una malagueña desaparecido tras el choque de trenes en Adamuz

Dos de las peores aguas de Andalucía están en Málaga: "No usan el agua del grifo ni para cocinar"

Dos de las peores aguas de Andalucía están en Málaga: "No usan el agua del grifo ni para cocinar"

La borrasca Harry trae a Málaga lluvias hasta el domingo y vientos fuertes

La borrasca Harry trae a Málaga lluvias hasta el domingo y vientos fuertes
Tracking Pixel Contents