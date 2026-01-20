El precio de la vivienda en las ciudades en Málaga supera en un 48% al de las casas en zonas rurales

Comprar una casa en un entorno urbano en la provincia de Málaga tiene un coste un 48% superior al de adquirirla en una zona rural, según los datos que maneja el portal inmobiliario Idealista con datos de cierre de 2025. El precio medio de la vivienda usada a la venta en zonas urbanas, aquellas con más densidad de población, fue de 4.221 euros de media a cierre de 2025; mientras que en los entornos rurales, menos poblados y con otro tipo de viviendas, el valor fue de 2.872 euros de promedio.

"El estado de conservación de las viviendas, su tamaño, pero también la población existente, la presencia de infraestructuras o el desarrollo económico de estos entornos rurales marcan los precios de sus casas", según explica Idealista.

A nivel nacional, la diferencia entre comprar en una zona urbana o rural es de un 99% más de coste (2.906 euros el metro de media frente a 1.459). Madrid registra la mayor brecha de precios entre estas zonas con un 131%, ya que el precio medio en sus entornos urbanos es de 4.821 euros frente a los 2.085 euros de media de las zonas rurales.

Panorama por provincias

Por encima de Madrid, se encuentran los precios de Baleares (5.246 euros/m2), que también encabeza los precios en el campo (3.801 euros/m2), y donde la diferencia es del 38%.

Tras Madrid, las mayores brechas entre la vivienda en zonas urbanas y rurales se dan en Álava (126%), Salamanca (115%), Cáceres (114%) y Valladolid (102%) debido, fundamentalmente, a los precios bajos de las casas en los entornos rurales, la mayoría por debajo de los 1.000 euros al mes.

Entre los grandes mercados residenciales, la brecha llega al 73% en Barcelona o al 72 % en Sevilla, mientras que son más moderadas en el mencionado caso de Málaga (48%) y en Valencia (33%).

Una imagen aérea de Málaga capital. / Álex Zea

Valores más altos de la vivienda rural en España

Según Idealista, que suma más de 1.200.000 anuncios de pisos y casas en venta o alquiler, los mayores precios de la vivienda rural se dan en los ya comentados de Baleares (3.801), Guipúzcoa (2.721) o Santa Cruz de Tenerife (2.461), se unen otros destacados como los de Málaga (2.872) o Vizcaya (2.347) en sus áreas rurales.

Por encima de los 2.000 euros el metro en zonas rurales aparecen el ya comentado de Madrid (2.085 euros/m2), junto a Alicante (2.071), Las Palmas (2.069) o Girona (2.067).

En el lado opuesto de la tabla, el precio medio de la vivienda en zonas rurales de hasta 15 provincias presenta precios por debajo de los 1.000 euros al mes, donde destacan Cáceres (590 ), Jaén (615), Ciudad Real (640) o Cuenca (645).