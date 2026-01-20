Una psicóloga de Málaga ofrece atención gratuita a los afectados por el accidente de Adamuz: “Es muy importante validar todas las emociones”

Como toda España, Alicia Costa quedó profundamente impactada por la noticia del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo a la altura del municipio cordobés de Adamuz, que ha dejado, por el momento, 42 personas fallecidas y más de 150 heridos. La extremeña, afincada en Málaga desde hace una década, quiso aportar su granito de arena y, como psicóloga sanitaria especializada en trauma y apego, decidió ofrecer atención psicológica gratuita a todas aquellas personas que se hayan visto afectadas, directa o indirectamente, por el siniestro.

“En estos momentos de impacto, pérdida o confusión, no tienes que afrontarlo sola/o”, rezaba el mensaje que compartió en sus redes sociales y que, en menos de 24 horas, tuvo una gran repercusión y le ha permitido poder contactar ya con algunos afectados, entre los que se encuentra una persona que estuvo ayudando en la catástrofe y otra que iba dentro del tren.

La publicación supera las 150.000 visualizaciones y ha sido compartida más de 300 veces. “Estoy llegando ya a alguna persona y la verdad que me emociona muchísimo, porque justo esa era la idea”, comparte Costa, que ha querido tener unas palabras de agradecimiento con todos aquellos que le han ayudado a difundir la publicación. “Para mí eso ya es más que suficiente, pero, por supuesto, haré hueco para toda persona que lleguen”, afirma la profesional, que asegura que, “si puedo ayudar a una persona ya me siento totalmente satisfecha”.

Sesiones gratuitas

Su objetivo es ofrecer tantas sesiones como sean necesarias para acompañar a los afectados en este proceso, evitando que tengan que afrontarlo en soledad o renunciar a ayuda profesional por motivos económicos. Además, gracias a que trabaja de forma online, puede atender a cualquier persona, independientemente de donde viva. “Que puedan tener su espacio de desahogo, sin filtro, me parece fundamental para lo que están viviendo”, subraya.

“Creo que un hueco se saca de cualquier sitio”, sostiene la profesional, que hace hincapié en que esta oferta de atención psicológica gratuita está dirigida a cualquier persona relacionada con el accidente, no solo a los pasajeros o familiares de las víctimas o desaparecidos.

“Familiares, amigos, personas que iban a coger ese tren y al final no lo cogieron... Incluso personas que han visto las noticias y tienen la empatía muy, muy, desarrollada. O personas que, como yo, suelen coger ese tren. Al final empatizas y empiezas a pensar que podrías haber sido tú”, detalla la especialista, que resalta que tampoco hay que olvidarse de los profesionales —como médicos, bomberos o policías— que están en primera línea y que también pueden verse afectados emocionalmente por la magnitud del accidente.

Diferentes reacciones

Costa explica que cada persona vive este tipo de situaciones de forma diferente y destaca que “es muy importante validar todas las emociones”. “Todas las emociones son normales y pueden convivir aunque sean contradictorias”, remarca la profesional especializada en trauma. “No deben sentirse mal por sentirlas. Las emociones a veces son contradictorias, pero están ahí para decirnos algo y para que todas esos sentimientos podamos asimilarlos”, agrega.

“Viéndose en esa situación pueden pasar por muchas ‘fases emocionales’, por así decirlo. Puedes sentir culpa y miedo, pero también sensación de alegría por pensar que no has sido tú y que estás vivo”, señala. “Además, en los primeros días es muy complicado asimilarlo”, añade Costa, quien incide en la importancia de contar con “apoyo emocional”, ya sea de familiares y amigos, o de un profesional.

Alicia Costa, psicóloga sanitaria especializada en trauma y apego / L.O.

“Hay personas que no necesitan ayuda psicológica, porque tienen muchos recursos, muy buena gestión emocional y muy buen apoyo social. Pueden pasar por fases normales de duelo, de pérdida y de sentimiento de haber vivido una catástrofe. Y van asimilando la vivencia como una parte de ellos y de su vida”, describe. No obstante, puntualiza que este no suele ser el escenario más habitual: “Lo más común es que se disparen trastornos de depresión, de ansiedad o de estrés postraumático”.

Sentimiento de culpa

“Tanto unos como otros van a compartir sentimientos como la culpa, el miedo o el dolor, ya sean familiares, afectados directos, voluntarios o trabajadores, como puede ser un bombero o un policía. Al final, todos conviven con las mismas sensaciones”, concluye.

La profesional insiste también en que, tras una catástrofe de esta magnitud, es frecuente que las personas implicadas desarrollen un trastorno de estrés postraumático, que puede manifestarse a través de pesadillas, hiperactivación o ansiedad. “Aunque hayan pasado tres meses, puedes ver pasar un tren y que te recuerde a ese momento y que tu cuerpo active otra vez todos los sistemas de hipervigilancia y de seguridad para ponerte a salvo”, expone.

Pedir ayuda

En cuanto al tiempo que puede durar la recuperación emocional tras una tragedia, aclara que “depende mucho” de cada persona y de los recursos con los que cuente. “Las primeras semanas normalmente estás en estado de shock. Hay personas que continúan con su vida como si nada, pero se sienten como fuera del cuerpo, sienten disociación. Luego, hay meses de recuperación un poco más emocionales, de que el duelo caiga sobre ti y empieces a pasar por fases de rabia, tristeza, dolor, de echar de menos, de injusticia y se puede alargar incluso años”, destaca.

Por todo ello, anima a todas las personas que hayan estado, de una manera u otra, conectadas con el accidente a pedir ayuda psicológica y a refugiarse en sus seres cercanos. “No son culpables de haber vivido lo que han vivido, y tenderles una mano, sin que a ellos se les pueda ocurrir esta idea, creo que está bien y que puede ayudar a alguna persona”, reflexiona Costa, que recuerda que su consulta permanece abierta para cualquiera que lo necesite.