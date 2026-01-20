La ratio de empresas de más de 1.000 personas en Málaga, lejos de la parte alta

Un análisis de la consultora Tinsa sobre la concentración del poder empresarial en España sitúa a Málaga como la décima provincia de España en cuanto a número de empresas por encima de los 1.000 empleados. Málaga cuenta con 16 compañías de este rango, en un ranking que encabezan claramente Madrid (454) y Barcelona (157). Tras ella se sitúan Valencia (49), Bizkaia y A Coruña (35 en cada caso), Sevilla (33), Baleares (30), Murcia y Zaragoza (24).

En cuanto a la ratio de grandes empresas por cada 100.000 habitantes, Málaga se coloca en la parte media de la tabla con un índice de 0,90. La lista la lidera de nuevo Madrid (6,61), seguida en este caso de A Coruña (3,10), Bizkaia (3,03), Barcelona (2,68) y Zaragoza (2,43).

Tinsa afirma que el análisis pone en evidencia la «gran disparidad territorial» existente en el país, con hasta 24 provincias que no llegan a tener una sede por cada 100.000 habitantes.

«Lo primero que llama la atención al mirar el mapa es evidente: solo un pequeño grupo de provincias se sitúa en el nivel de concentración «muy alta». Dentro de ese grupo destacan dos polos claros: un gran núcleo en el centro peninsular, con Madrid como principal concentrador de sedes, y un segundo gran foco en el noreste, con la provincia de Barcelona como gran capital empresarial del arco mediterráneo», señala.

«Corredor económico»

Estos territorios, según el estudio, funcionan como «centros de gravedad» del tejido corporativo español, ya que aglutinan sedes de grandes corporaciones nacionales e internacionales y concentran servicios avanzados (finanzas, consultoría, tecnología, jurídico). La consecuencia es una mayor atracción de talento de todo el país y del exterior. Tinsa sitúa a Málaga en el grupo integrado por capitales autonómicas y provincias costeras con gran peso industrial, logístico o turístico.

«Surgen corredores económicos donde la presencia de grandes empresas es notable, aunque no comparable a los dos grandes polos», señala. En estas provincias la gran empresa juega, según Tinsa, un papel doble: por un lado actúan de «ancla económica local» (sostienen empleo cualificado, cadenas de suministro y servicios profesionales) y, por otro, hacen de «conectora global» (vinculan territorios periféricos con mercados y decisiones que a menudo se toman en otras provincias).

«Son territorios que no lideran el volumen absoluto de sedes, pero sí actúan como segundas potencias: equilibran el mapa corporativo, impulsan innovación sectorial y sostienen nodos clave de cadenas de valor como automoción, energía, turismo o agroindustria», añadió.