Este rincón de Málaga compite con Mallorca y Sevilla para convertirse en el destino del año en los premios más importantes de viajes

Uno de los entornos más turísticos y reconocidos de la provincia de Málaga se enfrenta a municipios como Mallorca, Girona, Tenerife, Madrid o Sevilla por convertirse en el mejor destino nacional del año en el premio de viajes más prestigioso del mundo: los Premios Condé Nast Traveler 2026.

Unos galardones que se celebrarán el próximo mes de junio, pero a los que la organización se ha querido adelantar para mostrar los finalistas de una de sus categorías más importantes, la de Destino Nacional.

Así, la emblemática revista especializada en viajes y estilo de vida Condé Nast Traveler ha anunciado que serán doce los finalistas en este apartado, entre los que destaca uno de los rincones más famosos de Málaga: la Costa del Sol.

Vista de Marbella / L.O.

Gastronomía y lujo serenos en la Costa del Sol

De ese modo, el litoral malagueño ha sido incluido por la prestigiosa revista entre los mejores destinos del año al considerar que combina "como pocos" el pulso cultural, la gastronomía y un lujo "cada vez más sereno y bien entendido".

"Málaga se ha consolidado como capital creativa del sur, con una agenda de exposiciones, festivales y aperturas que conviven con una escena culinaria en plena efervescencia, mientras Marbella sigue marcando el ritmo del glamour mediterráneo, ahora con una mirada más contemporánea y relajada", ha recalcado la revista.

La Costa del Sol y sus hoteles "pensados para quedarse"

Por ello, ha asegurado que la Costa del Sol "abraza" una nueva forma de viajar, con hoteles "pensados para quedarse", beach clubs en los que el diseño importa tanto como el entorno, restaurantes que reinterpretan el recetario local "sin perder autenticidad" y pueblos blancos de interior cerca del litoral que "invitan a bajar el volumen".

Playa del Bajondillo en Torremolinos / Álex Zea / LMA

"La Costa del Sol ya no se define solo por lo que fue, sino por todo lo que está siendo: un destino en constante evolución, capaz de ofrecer experiencias distintas a cada tipo de viajero", ha añadido la publicación.

El resto de finalistas a destino nacional del año

Málaga se enfrentará a otros once destinos en estos premios que se celebrarán el próximo mes de junio y que buscan reconocer la excelencia en la industria a partir de las votaciones de sus lectores, que se encargan de valorar los mejores hoteles, resorts y destinos nacionales e internacionales, para crear cada una de las categorías.

Hotel Amare de Marbella / L.O.

En el caso de Destino Nacional, junto a la Costa del Sol se encontrará otro rincón andaluz, en este caso Sevilla, así como otros destinos turísticos de primer nivel como A Coruña, Cáceres, Girona, Huesca, Madrid, Mallorca, Navarra, Santander, Tenerife y Valladolid.